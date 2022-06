Diego Lago: “La salida de Falabella nos dio una oportunidad”

A media mañana el tránsito de personas es alto. Hay gente en los cafés y en las vidrieras se ofrecen productos y descuentos por el Día del Padre. Al aire libre el ruido de una amoladora, acompaña la obra de remodelación. Todo está en movimiento, el centro comercial tiene el pulso de una pequeña ciudad. “La demanda es alta, apalancada por las ofertas, empujada por las promociones de las tarjetas bancarias y por LosAndesPass, durante el último fin de semana. Desde el miércoles arrancamos más fuerte”, explica Diego Lago, gerente general de Palmares.

“Vemos un incremento del turismo. Vienen rosarinos, cordobeses y mucho público de Buenos Aires. Esperamos también que se normalice la frontera con Chile. Leí que habrá más vuelos a Brasil y eso es una muy buena noticia”, sostiene Lago.

- En una charla anterior, contaste que Palmares atraía al público de Brasil.

- Es así, sobre todo porque somos un polo gastronómico fuerte y el público brasileño se ve atraído por la gastronomía y el vino. Por otro lado, el turista extranjero valora la buena calidad de producción de indumentaria y de diseño que hay en Argentina; el precio es otra cosa.

- Afuera hay obreros trabajando, ¿Qué cambios están haciendo?

-Estamos en un recambio de propuestas. La posición ícono de Palmares siempre fue la cúpula. La renovamos hace seis años y lo estamos haciendo otra vez. Pasamos de Tea&Company a Tea Conection, con un proyecto arquitectónico impresionante. Estamos mudando Patagonia, que era una posición externa en la terraza, a ser un pub en donde estaba Doxis. En septiembre, en los antiguos locales de Yenny y Arredo, abrirá Le Pain Quotidien; una cadena belga de comida con presencia en todo el mundo y su primer local en Mendoza estará en Palmares.

- ¿Cómo fue recibida la propuesta de Home box?

- Es una buena apuesta que se está consolidando. Aún no ha llegado a su techo. La propuesta va teniendo ajustes y la gente los adopta. La idea es que el público encuentre desde materiales para la terminación de su casa hasta una cucharita, muebles, empapelados, cortinas, bazar, iluminación y hasta un espacio específico de parrilla. La oferta es amplia, son 2.400 metros comunes con 22 propuestas que van desde los 9 m2 a los 150m2.

- ¿Era un nicho vacío? ¿Ustedes inauguraron en el momento justo?

- Las dos cosas. Detectamos que era un nicho vacío en esta zona, la de mayor crecimiento en los últimos 10 años. Este era un proyecto que teníamos desde 2018 y las circunstancias hicieron que inaugurásemos en el momento justo, porque la salida de Falabella nos dio una oportunidad y para ser justos, todos los competidores quisimos cubrir ese espacio.

- Hablando de la expansión al sur, ¿qué propuestas tendrá la ampliación de Palmares?

- En este momento estamos en dos situaciones en paralelo. Por un lado construimos nuevos locales en la elipsis detrás de Habana. Por el otro, tenemos un edificio de siete pisos, con 3.500 m2 de oficinas, que inauguraremos en 2023. Palmares con su oferta acompaña el crecimiento del sector. Ampliamos las cocheras subterráneas, locales y servicios; creemos que hay un potencial enorme y lo estamos aprovechando.

- Sobre la nueva construcción al Sur, ¿comenzaron jugar con una curaduría de espacios?

- En planta alta será el futuro lugar de crecimiento de Home Box. En planta baja sumaremos las propuestas que vaya demandando la zona, hay categorías que no hemos cubierto al 100% y deportes es una. Hoy el mercado no está en condiciones para hacer una propuesta fuerte en deportes, porque Nike -por ejemplo- está cambiando su operador en Argentina. Se retiran y dejan la operación en manos de su distribuidor en México. Cuando estén dadas las condiciones, esa será seguramente nuestra búsqueda.

- En esta época de Argentina, ¿cómo lees el mercado?

- El rendimiento del dólar de junio contra junio en el mercado paralelo fue del 33%, con una inflación del 60%. No se pueden cubrir los ahorros. Menciono esto porque el excedente en el sueldo de la gente se está volcando al consumo.

- ¿Y en este escenario apuestan por ampliarse?

- Las inversiones inmobiliarias son a largo plazo. Estas obras son parte de una Master plan que viene ejecutando desde hace 10 años. Hay que destacar, de la empresa, que va cumpliendo con sus metas. Ahora hago un paréntesis, y tiene que ver con la inversión estatal; nosotros estamos sobre una vía que se va a convertir en autopista hasta Vistalba. La obra de Calle Paso también nos benefició y se planea el metrotranvía.

- Con respecto a las oficinas, ¿qué están buscando?

- Tenemos en carpetas dos proyectos. Uno está en el Corredor del Oeste, que está casi terminado y se hizo junto a Sancor Seguros. El edificio Avatar tiene pisos de 4.000m2 de planta libre. En Palmares, puntualmente, trabajamos con pequeñas y medianas superficies, desde los 120 m2 a 400m2 libres. Nos enfocamos en profesionales independientes o en pequeñas empresas. En este piso, en el mall, además del centro médico, tenemos 10 oficinas que compartimos con compañías de seguros, traders y productores agropecuarios.

Las oficinas responden a la descentralización que está teniendo Mendoza. El otro día fui al centro, a San Martín y Morón, y me asombró que frente a la AFIP, dónde antes había un bar hoy hay una oficina de un organismo público. El centro se está transformando en eso, en una ciudad administrativa y el resto se está descentralizado. Hay proyectos en Maipú, Godoy Cruz y Luján, eso responde a que la gente también trata de moverse menos.

- Se dice que la ciudad se está mudando al Sur.

- Efectivamente, Mendoza tiene una particularidad porque es la única ciudad en Argentina que se expande hacia el sur. Esto me lo preguntó alguien de Buenos Aires y la respuesta no la sé, estimo que puede ser por el agua, porque las ciudades se desarrollan hacia donde hay agua; creo que responde a esto y se ha dado naturalmente. Pero más allá y sin colores políticos de por medio, hay buenas políticas de desarrollo en los departamentos; Maipú tiene su centro en El Torreón, Luján -incluido nuestro edificio Avatar-, tiene Vista Pueblo o Chacras Park, en Godoy Cruz estamos nosotros y el Polo Tic; creo que se hizo un buen trabajo de desarrollo, pero ahora falta el trasporte público, porque descentralizas y tenés que trasladar gente para trabajar que no tiene vehículo.

- Quería recordarte la pandemia, ¿qué tan rápida fue la recuperación del sector?

- Estamos realizando un trabajo sobre el sector del entretenimiento y de mayo del año pasado contra mayo de este año, el crecimiento del sector en pesos fue del 1.600%, pero mucho tuvo que ver el gobierno de Mendoza y cómo paulatinamente fue liberando las actividades. Vuelvo a la respuesta, la recuperación fue más rápida de lo que pensábamos en la provincia. Además de las buenas decisiones del gobierno también tenemos un estilo de vida muy diferente al que puede tener Buenos Aires; tenemos ciertas libertades y hoy las escuelas no tienen protocolos ni restricciones; nos fuimos normalizando de algo que a futuro tenemos que ver normal.

-Y a nivel personal, ¿cómo fue administrar para recuperarse rápido?

-Valoro que durante la pandemia hubo personas que nunca dejaron de venir a trabajar; la propuesta mixta de Palmares nos permitió no desacelerar tanto y nunca cerramos al 100%. Sí hemos tenido que sacar gente aislada hasta una ambulancia porque en el centro médico le detectaron Covid, pero las decisiones que tomó la empresa (la familia Groisman y el directorio) entre abril y mayo de 2020 fueron las correctas y lograron el acompañamiento de locatarios y proveedores; entendimos que debíamos salir juntos. Hoy estamos todos y tenemos una importante demanda del público y eso no es poco.

Desde lo administrativo se hizo una reducción de costos enorme, fue mucho trabajo, pero eso hoy repercute en un 100% de ocupación. La recuperación no fue tan difícil porque las medidas fueron acertadas, trabajamos durante todo ese tiempo –ente otras cosas, remplazamos las luminarias por leds-, y redujimos el gasto total del mall al 60%. Esa gimnasia de administrar que ganamos en la pandemia hoy nos da una ventaja competitiva.

-¿Cuál es la meta para el verano?

-Como no vemos un escenario donde la economía macro de Argentina mejore, esperamos que turismo internacional prefiera Mendoza como el público de buen poder adquisitivo del país. El turismo interno fue una ayuda gigante que tuvimos, nos descubrió mucha gente, por eso todas las obras que en el sector de gastronomía y el crecimiento con futuras marcas, va a mejorar la oferta y ajustarla para ese público que llega.

-¿Incorporaran marcas internacionales?

-Es difícil, pero si las vamos a tener. Abrirá Style Store, el representante de PlayStation, Ray-Ban, Tissot y de varias fragancias. Una marca de indumentaria de Chile que quiere entrar al mercado y tenemos el local en obra. Además de una empresa de marroquinería internacional, con mucho desarrollo en Chile, que también se sumará. Por ahora, con lo que podamos tener nos vamos a ir rearmando. Nos gusta tener variedad, pero el público internacional también valora las marcas argentinas y las busca.

FICHA PERSONAL:

Nació en Buenos Aires, es Licenciado en Comercialización y se especializó en planificación estratégica. Fue gerente de Marketing de Isuzu Argentina (1998), Jefe de producto en FM100 (Radio Mitre) durante seis años, en IRSA Propiedades Comerciales se desarrolló como Jefe de Nuevos Proyectos, Center Manager del Mendoza Plaza Shopping (2008-2015) y Gerente de APSA Media. Desde 2016, es el Gerente General de Palmares Mall.