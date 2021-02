Detectan que faltan cortes de la carne con precios más económicos en Mendoza

En una de cada diez bocas de expendio adheridas al convenio de carnes a precios “populares” o “Precios Cuidados”, no se han podido conseguir los cortes anunciados por el Gobierno Nacional. El dato se desprende de un relevamiento realizado por la Dirección de Fiscalización de la provincia a pedido de las autoridades nacionales. En total son 62 los locales que se han sumado a la iniciativa, pero en una primera etapa se relevaron 43, de los cuales cinco presentaron problemas.

José Cortez, director de Fiscalización de Mendoza explicó a Los Andes que desde Nación han solicitado a la provincia colaboración para conocer cuál es el funcionamiento del programa que hizo su estreno el pasado 3 de febrero. Cabe recordar, que se trata de un acuerdo de adhesión voluntaria al que se sumaron en la provincia las cadenas de supermercados que integra la Asociación Argentina de Supermercados (ASU), entre ellas Wal-Mart, Changomas, Coto, Carrefour, Libertad, Jumbo, Vea y carnicerías de la franquicia Friar.

En total, en Mendoza hay 62 bocas de expendio, de las cuales fueron relevadas 43. Allí se deberían poder conseguir los días miércoles de las primeras tres semanas de cada mes y los fines de semana, diez cortes seleccionados a los siguientes precios: tira de asado: $ 399, vacío: $ 499, matambre: $ 549, tapa de asado: $ 429, cuadrada/bola de lomo: $ 489, carnaza: $ 359 por kilo, falda: $ 229 y roastbeef: $ 399. Además, se agregan carne picada ($ 265 por kilo) y espinazo ($ 110) que están incluidos en el programa “Precios Cuidados”.

Sin embargo, Cortez reveló que en cinco locales hubo problemas de permanencia. “En algunos casos se han demorado y en otros no han aparecido las ofertas”, señaló. En los 38 puntos restantes se han encontrado las ofertas y se han comercializado con distintas modalidades: con límites de kilos por grupo familiar, con límites de bandejas por clientes, con límite de bandeja por tipo de corte o hasta agotar stock, dependiendo de la empresa.

En cuanto a la calidad, el Director de Fiscalización de la provincia aclaró que el “vender una carne muy grasosa no está en infracción con ninguna norma”. Así mismo, manifestó que el hecho de que las cadenas ofrezcan este tipo de productos no implica que el consumidor deba comprarlos de manera obligatoria y al tratarse de un programa voluntario, no es motivo de sanción.

Conforme a la información recolectada por la Dirección de Fiscalización, de manera extraoficial se puede decir que en las bocas de expendio más grandes de las mencionadas cadenas de supermercados, la venta ha sido de 3.000 kilos de carne en cada una para lo que va del mes de febrero, sin contar el día miércoles 17.

De ese total de kilos, los cortes que se llevan el mayor porcentaje son los de asado: costillas, tira de asado, tapa de asado y vacío. Cortez detalló que las costillas son las más elegidas por los mendocinos, al punto de que se vende la misma cantidad de este corte que de los otros seis -con excepción de tapa, tira de asado y vacío-. En los días sábados la diferencia es mayor, debido a que ese día se vende un 80% más de costillas que los días miércoles.

Demoras en otros productos

En la jornada del miércoles, la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, a través de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), imputó a las empresas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian por retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización.

Según un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo, las imputaciones se realizaron luego de verificar que las mencionadas empresas habrían incumplido la intimación a “incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda”, establecida por la resolución 100/2020 y sus modificatorias, en el marco de la emergencia sanitaria establecida en 20 marzo del año 2020, dentro del programa Precios Máximos.

Si bien la información oficial indica que en el período de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021 hubo faltantes en góndola de productos de consumo masivo, las fuentes consultadas por Los Andes coincidieron en que esto se registró de manera eventual en la provincia. Sí es cierto que las empresas proveedoras vendieron una menor cantidad de productos a la solicitada por los compradores.

José Cortez, director de Fiscalización de Mendoza, remarcó que, en este caso, a diferencia de lo que sucede con la carne, la imputación se dio porque se trata de una medida obligatoria que debe ser acatada por las empresas productoras de alimentos.

“En Mendoza no se notó desabastecimiento de ningún producto. Lo que pasó es que eventualmente algún artículo faltó porque aumentó mucho la demanda y se generó algún problema con la reposición o porque eventualmente la llegada se demoró por inconvenientes con el transporte”, explicó el funcionario.