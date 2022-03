Desayuno Coviar: reclamos repetidos y una negativa previsible de la Nación

El desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) estuvo marcado por algunos reclamos de larga data, como la quita de las retenciones (o derechos a la exportación) y otros temas recientes como el préstamo del BID de US$ 40 millones para la vitivinicultura. Empresarios vitivinícolas y funcionarios, entre ellos el gobernador Rodolfo Suárez, compartieron el tradicional espacio en el Park Hyatt Mendoza. Como lo había adelantado Los Andes, Nación negó nuevas bajas a los derechos de exportación.

Como invitados estuvieron el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, el vicejefe de Gabinete de la Nación, Jorge Neme, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. También estuvo el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

José Zuccardi, presidente de la COVIAR, tomó la palabra para hacer una síntesis del estado actual del sector, destacando el récord en exportaciones de vinos fraccionados en 2021 por más de US$ 830 millones. El Plan Estratégico Vitivinícola al 2030, afirmó, permitiría consolidar y extender un proceso de innovación y planificación estratégica.

Además, Zuccardi destacó la continuidad del Proyecto de Integración de Productores a la Cadena Vitivinícola, con un segundo préstamo del BID por US$ 40 millones (el primero fue de US$ 50 millones). “PROVIAR II estará enfocado en la mejora de la eficiencia hídrica a través de la integración de productores. Hemos alcanzado los acuerdos necesarios entre los distintos actores públicos y privados para una ejecución equilibrada y eficiente del proyecto”, comentó.

Sobre exportaciones, Zuccardi hizo un reclamo esperado: “Los aumentos de reintegros y la eliminación de derechos de exportación a las PyMES vitivinícolas nos ayudan, pero no es suficiente. Es urgente hacer extensiva la eliminación de retenciones a toda la cadena productiva”. Muchas palabras del presidente de Coviar apuntaban a los funcionarios, en especial a Domínguez, quien ya había adelantado su negativa.

Elogios y reclamos

En su turno, Domínguez inició con una idea central: “Todo lo que produzcamos en Argentina va a tener destino en el mundo”. Sus argumentos fueron el crecimiento poblacional que demandará más alimentos, y (en un guiño a los presentes) el “alto nivel” de los productores y empresarios argentinos. Además, celebró el acuerdo entre el Estado y el BID: “Empezamos a gestionar Proviar 2 y finalmente estará esa segunda parte. Yo creo que esto es hacer patria”.

Recogiendo el guante que dejó Zuccardi, el ministro de agricultura recordó que en 2021 se bajaron los derechos de exportación a las bodegas Pymes que exportaran hasta US$ 500 mil al año. Con esa medida, dejaron de pagar tributos el 64 % de las bodegas y se redujo a la mitad para quienes exporten entre US$ 500.000 y US$ 1 millón (el resto, paga 4,5% de retenciones).

Domínguez reiteró que la economía argentina atraviesa difíciles negociaciones con el FMI y denegó el pedido de la Coviar. Sin embargo, como un paliativo, confirmó que la Nación seguirá enviando fondos para el combate contra la Lobesia botrana, que este año serían por $ 800 millones.

El último en tomar la palabra fue el gobernador, Rodolfo Suárez, quien afirmó que “exportar vinos y mostos implica comercializar productos a un dólar oficial sumamente retrasado y, simultáneamente, pagar gran parte de los costos de producción con el valor del llamado dólar blue”, con una brecha del orden del 90%. “Por eso resulta indispensable eliminar cuanto antes las retenciones a la vitivinicultura”, afirmó Suárez.

Suárez destacó el trabajo entre el Estado provincial y 392 bodegas (35 nuevas exportadoras) y el agregado de 4 nuevos mercados para los vinos. Más un mercado para el mosto concentrado: Arabia Saudita.

Finalmente, el gobernador mendocino comentó que por tercer año consecutivo habrán operativos Anticipo de cosecha para las uvas con aptitud para la elaboración de mosto y para Malbec. “En esta oportunidad se fijó un precio referencial de $ 35 el kilogramo para las uvas con destino a mosto cuando el mercado pretendía pagar $ 30 por kilogramo. En tanto que para las uvas Malbec se estableció un precio referencial promedio de 80 pesos por kilogramo”, detalló.