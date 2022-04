Danone se asoció con la chilena CCU para el control de Villavicencio

Un año y medio después de haber iniciado la búsqueda de un nuevo socio. Danone vendió el 49% de las acciones de la división de agua a la empresa chilena CCU. No se dio a conocer el monto de la operación, pero voceros de la compañía aclararon que el trato no incluye el control de la Reserva Natural Villavicencio y aseguraron que no se perderá ningún puesto de trabajo.

Con la nueva sociedad, Danone mantendrá el control de las dos plantas con las que cuenta en el país, la de Villaciencio en Las Heras (Mendoza) y la de Viila del Sur, en Chascomús; pero a partir de ahora trabajará en conjunto con CCU. Por lo pronto no se han anunciado nuevas inversiones.

“Este acuerdo es un paso importante para fortalecer ambas empresas en un mercado altamente competitivo. Danone tiene una historia de trabajo con socios en el país y estamos orgullosos que Aguas Danone Argentina una fuerzas con CCU para beneficio de las familias argentinas”, señalaron oficialmente.

“Esta alianza con Danone es un motivo de orgullo. A su vez, representa la oportunidad de ingresar en una nueva categoría de bebidas en el país, impulsando en conjunto el desarrollo de marcas como Villavicencio, Villa del Sur, Levité y Ser, entre otras”, dijeron desde CCU.

La empresa chilena es, después de Quilmes, la segunda más grande del mercado cervecero argentino, líder en sidras y un actor relevante en licores, destilados y vinos. Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Isenbeck, Iguana, Palermo y Bieckert, entre tantas otras.