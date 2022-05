Daniel Angelici: “Con Rody tenemos una relación partidaria y de amistad”

El mundo vitivinícola sumó en la última semana a uno que promete convertirse en un importante jugador: Daniel Angelici. El “Tano” presentó el pasado martes, el mismo día en el que cumplió 58 años, Cupra, el vino que elabora en Mendoza con sus hijos y el que se convirtió en un homenaje a su padre, Remo Angelici, y sus raíces italianas.

Este blend elaborado por la enóloga Estela Perinetti, sus ganas de crecer en el negocio del vino, sus empresas en la provincia, el deseo de que sus hijos no hereden los bingos que edificaron su fortuna, la política y el fútbol fueron algunos de los temas que el ex presidente de Boca Juniors mencionó en una entrevista con Los Andes.

Cupra es un homenaje a las raíces italianas de Daniel Angelici. - Gentileza

Un nuevo debut

A pesar de ser propietario o tener participación en 20 empresas, con Cupra Daniel Angelici hizo su presentación en un rubro completamente desconocido. Aunque barajaba varias posibilidades, el vino fue el negocio ideal para compartir con Leandro, Daniela y Victoria, sus tres hijos, y honrar a su familia, lo que definió como “un lindo desafío y aprendizaje”.

Para la primera cosecha salió al mercado con 8.000 botellas que se vendieron todas en su círculo más cercano a un precio de $7.000. Su idea es “apuntar al público que lo pueda pagar” e ir creciendo en la cantidad disponible para el mercado. Así, para la añada 2021 serán 11.000 las botellas disponibles, mientras que para la 2022 ya compraron uva suficiente para hacer 20.000 botellas.

- ¿Cuánto piensan seguir ampliándose en el mundo vitivinícola?

- La idea es aprender, porque estamos en esa etapa. Estamos muy contentos con Estela Perinetti, nuestra enóloga, y todo el equipo que tenemos en Mendoza y en Buenos Aires. Queremos seguir creciendo de a poco en la escala de producción y nuestro próximo paso va a ser comprar la finca propia. Hoy compramos uva toda del Valle de Uco de Gualtallary, La Consulta y Tupungato, pero la idea es tener nuestra propia finca. Sin apuro, esperando que se afiance la empresa, que es muy nueva, y que mis hijos también vayan entendiendo para tener nuestra propia finca en el corto plazo.

- ¿Por qué decidió invertir en vitivinicultura?

- Porque quería hacer algo con mis hijos y, al mismo tiempo, quería homenajear a mi padre. Cupra sale del pueblo en el que nació él, Cupra Marittima, en el Mar Adriático, en Italia. Y pensamos en un vino porque es algo que une: en la mesa con la familia o en los asados con los amigos siempre hay una botella. Siempre entendí y me ha gustado el vino de Mendoza, del Valle de Uco. Lo hablamos con mis hijos y de todas las alternativas que surgieron para hacer un proyecto juntos, nos gustó la idea de tratar de hacer un buen vino, estar juntos, viajar a Mendoza y visitar la bodega para conocer el proceso. Por eso avanzamos y estamos muy contentos con el lanzamiento de la marca.

- ¿Cuál es el objetivo con Cupra?

- Poder hacer todos los años un vino mejor. Empezamos con un blend, pero este año vamos a hacer un Malbec, un rosé y uno de alta gama que me guste primero a mi y que después la gente que lo pruebe pueda decir que es un buen producto. Queremos seguir haciendo crecer la fama de Mendoza de buena hacedora de vinos.

Daniel Angelici junto a sus tres hijos: Leandro, Daniela y Victoria. - Gentileza

Su amistad con “Rody” Suarez, sus negocios y las inversiones en Mendoza

La relación Angelici con la provincia no nació con este primer blend del Valle de Uco. Quien es uno de los empresarios del rubro juegos y casinos más importante del país no solo tiene una sala y un hotel bajo la empresa Desarrollo Maipú. Además, anteriormente tenía la concesión de casinos en el Valle de Uco y Uspallata y ahora Cupra Vitivinicolo S.A.

Pero no todo es negocios, en la provincia el “Tano” también tiene amigos, muchos por su filiación a la Unión Cívica Radical, entre los que están Rodolfo Suarez, el gobernador de Mendoza, y otras figuras del radicalismo local.

- ¿Tiene pensadas algunas otras inversiones en la provincia?

- Nos hemos presentado en la licitación del casino central de Mendoza, que todavía no está definido. No es una buena época para las inversiones en nuestro país. Estamos esperando que cambie, que mejore un poco, pero el 99% de todas mis inversiones están en Argentina. siempre he apostado acá, dando fuentes de trabajo y esperando que la situación económica ayude un poco a la parte empresarial.

- ¿Cómo ve el rubro de juegos y casinos en Mendoza?

- No creo que crezca mucho porque hay una decisión política de la provincia de no extender ni expandir más lo que es juegos. Está concentrado mayoritariamente en la Ciudad o el Gran Mendoza, después estamos nosotros con el Arena Maipú y ahora se licitó toda la zona de San Martín. En Valle de Uco cerraron los anexos y quedó solo uno y en Uspallata también cerraron.

No es una política del Gobierno de Mendoza extenderse en el juego y me parece que está bien. Yo siempre digo que hace mucho daño y tiene que estar regulado y controlado por el Estado, pero tampoco para poner en cada ciudad un casino.

- ¿Por qué el juego es un negocio que no quiere dejarle a sus hijos?

- De eso estoy convencido desde hace muchos años. Yo empecé muy joven, a los 20 años abrí mi primera casa de juegos. Creo que hay distintos proyectos que son económicamente rentables y no están tan mal vistos como siempre lo ha estado el juego en nuestro país.

A mi me tocó lidiar desde muy joven con la etiqueta de que uno se dedica al juego y siempre tengo que aclarar que me dedico al juego legal.

Quiero que mis hijos tengan otras opciones. Dentro de nuestro desarrollo tengo empresas de tecnología, hoteleras, inmobiliaria de campo, de software, de cable e internet y ahora el vino. Me gustaría que se dediquen a otro tipo de empresas y no a lo relacionado al juego. Además, con todos los impuestos que han incorporado al sector, tampoco es una actividad tan rentable.

- Teniendo en cuenta la apuesta de Mendoza por el turismo, ¿está interesado en hacer nuevas inversiones en el sector?

- Siempre analizo. Cada vez que llega una propuesta, la veo. En estos años hemos tomado decisiones de hacer inversiones más en el sector de tecnología o empresas de servicio que hacer una gran inversión. Nuestro grupo es una empresa familiar que yo la lidero, pero siempre analizamos los negocios y los momentos económicos y la situación sociopolítica que se está viviendo en Argentina. Creo que hay muchos menos empresarios dispuestos a invertir en el país por la carga impositiva que hay.

Daniel Angelici habló con Los Andes de su nuevo vino, la política, los negocios y el fútbol. - Gentileza

- ¿Cómo es su relación con Rodolfo Suarez?

- Somos los dos radicales y lo conozco a “Rody”. Tengo un gran aprecio por él y un gran respeto, pero no mezclo la política con los negocios. Nunca he hablado con Rodolfo de mis negocios en Mendoza. También ocupo un cargo en el Comité Nacional de la UCR donde la provincia está representada y conozco a Alfredo (Cornejo) y todos los dirigentes del partido que son de Mendoza.

- ¿Qué es lo que lo une con Suarez?

- Un aprecio personal, yo lo conozco desde que era intendente y por compartir el mismo signo político de nuestro partido. Las veces que voy a Mendoza y él tiene tiempo voy a saludarlo o a comer con él y cuando él viene a Buenos Aires lo encuentro acá o en el Comité Nacional. Es una relación partidaria y de amistad, pero que nunca comprometió los negocios. De hecho, el casino en Maipú lo abrimos cuando estaba “Paco” Pérez como gobernador.

- ¿Cómo ve a los dirigentes del radicalismo mendocinos posicionados a nivel nacional?

- Muy bien. La verdad es que Mendoza siempre ha tenido grandes dirigentes y tienen una provincia muy ordenada, muy linda. También tienen esa alternancia que se da por ser una de las pocas provincias que no tiene reelección y renovar la autoridad cada cuatro años le ha hecho bien a la provincia.

Daniel Angilici aseguró que quiere seguir creciendo en la producción de su vino y comprar sus propia finca. - Gentileza

Boca Juniors, una etapa cerrada

Por supuesto, el fútbol no quedó por fuera de la charla. Desde hace más de dos años está alejado de Boca Juniors y la AFA, donde estuvo en las altas esferas del poder, pero Angelici reconoció a Los Andes que su etapa como dirigente es algo del pasado. También opinó de la realidad futbolística del xeneize y su relación con Marcelo Tinelli.

- ¿Qué opina de la situación actual de Boca y el accionar del Consejo de Fútbol?

- Por el cargo que ocupé, no suelo opinar de la gestión del club. El socio votó hace dos años y medio a esta fórmula, donde está entre ellos Riquelme, un ídolo del club. El mejor aporte que puedo hacer yo es aceptar la decisión del socio, que es el verdadero dueño del club. Fue una elección y ellos ganaron. Desde afuera uno siempre desea lo mejor, pero no opino sobre la gestión, que tampoco la conozco en el día a día. No me gusta opinar de algo que no conozco en el día a día.

- Y como hincha, ¿cómo ve el equipo hoy en día?

- (Risas) Con altibajos, algunos partidos jugando bien, otros jugando muy mal. Con altibajos como está el fútbol argentino. Boca no es ajeno a la realidad del país.

- ¿Volvería a involucrarse en la política de Boca?

- No está en mis planes. Estuve 12 años, que fue un tiempo importante (cuatro de tesorero y ocho de presidente) y por estatutos ya no podía volver a presentarme. Me parece que son etapas. Uno no se aleja del todo, porque hoy soy presidente de una agrupación muy importante de Boca Juniors y sigo relacionado con las otras agrupaciones que están en el lugar de oposición en el que nos puso el socio y tratamos de hacerlo constructivamente. Es decir, en las asambleas, que es donde tenemos que ir a hablar de las cosas que no estamos de acuerdo y acompañar lo que está bien.

- ¿Con Marcelo Tinelli cómo es su relación?

- Es una buena relación. Marcelo es un amigo y hasta hace poco fue presidente de un club. Se dio que coincidimos en Mendoza y estuvimos cenando en el casino y después nos juntamos a comer con “Rody” (Rodolfo Suarez), el vicegobernador (Mario Abed) y otros amigos de él. Fue una cena cordial y social.

Perfil

Daniel Angelici tiene 58 años y es padre de tres hijos. Nacido en Buenos Aires es hijo de un inmigrante italiano. Es abogado, empresario, dirigente deportivo y político de la Unión Cívica Radical. Con casi 40 años de experiencia, ha llegado a convertirse en uno de las personas más importantes en el rubro de juegos y casinos, incluso ha sido titular de la Cámara Argentina de Salas de Bingos y Anexos (Casba).

Además, sus inversiones se han expandido al rubro hotelero, la tecnología, las telecomunicaciones e internet, software, inmobiliaria y ahora debutó en la vitivinicultura con la línea Cupra, el primero de Famiglia Angelici.

El “Tano”, como se lo conoce popularmente, entre 2011 y 2019 fue presidente de Boca Juniors, puesto por el que también llegó a ocupar la vicepresidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).