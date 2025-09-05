5 de septiembre de 2025 - 12:42

Cuyo Minero: estos son los temas que vendrán en la próxima edición

El suplemento Cuyo Minero analiza el rol de proveedores, alianzas estratégicas y casos de éxito que fortalecen la minería en la región.

Proveedores locales buscan crecer mediante acuerdos que fortalezcan la cadena de valor.

Este domingo, Los Andes y Diario de Cuyo presentan el suplemento Cuyo Minero, un panorama completo de la minería en la región, las provincias clave en este desarrollo y los recursos estratégicos de Argentina. La edición aborda cómo la colaboración entre empresas y proveedores puede fortalecer la industria y generar oportunidades de desarrollo económico.

Leé además

José Pablo Domínguez destacó la importancia de la confiabilidad por encima del precio en la industria minera.

Foro Industrial: "Mendoza tiene grandes posibilidades de sumarse al ecosistema minero"

El Gobierno provincial terminó de procesar todas las intervenciones en la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino

Cuál fue el resultado de la audiencia pública de PSJ Cobre Mendocino y cómo sigue el proceso

A través de casos de éxito y experiencias del sector minero, el suplemento analiza cómo las alianzas estratégicas y el trabajo articulado potencian la competitividad, promueven sinergias y consolidan la cadena de valor local.

Las alianzas estratégicas impulsan la competitividad y generan nuevas oportunidades.

Qué temas aborda el suplemento Cuyo Minero

En esta edición, se profundiza en los principales desafíos y oportunidades del sector minero. Uno de los ejes centrales será proveedores: el desafío de crecer con alianzas estratégicas.

Desde el sector industrial advierten que “es necesario generar asociaciones para fortalecer la cadena de valor local”. Además, destacan que “el trabajo articulado se presenta como una vía clave para potenciar la competitividad de las empresas”. Los casos de éxito empresarial muestran que “no se trata de limitar el trabajo, sino de propiciar las sinergias” entre los distintos actores de la industria.

Cómo acceder al suplemento Cuyo Minero

El suplemento Cuyo Minero estará disponible este domingo junto con la edición impresa de Diario de Cuyo y Los Andes. Quienes adquieran el ejemplar podrán acceder de manera directa al contenido exclusivo.

A través del sitio web oficial del Los Andes y Diario de Cuyo se pueden descargar las páginas de la edición en PDF, que incluyen la tapa y todas las secciones del día. Para ello, hay que ingresar a la sección de edición impresa, iniciar sesión con la cuenta de suscriptor y descargar el archivo.

