Cuánto va a costar esquiar y alojarse en Las Leñas y Portillo

Apenas faltan unos días para que los principales centros de ski inauguren la temporada. Y, para quienes empiezan a pensar en opciones para practicar deportes invernales, estos son los valores de los pases, de alojamiento y de algunos paquetes que ya se pueden reservar en Las Leñas (Malargüe) y Portillo (Chile).

Quienes prefieran ir al sur de la provincia, deben calcular que el pase diario para un mayor tiene un precio de $6.100 en temporada baja (del 3 de septiembre al cierre), $7.000 en la especial (del 4 al 17 de junio y del 20 de agosto al 6 de setiembre), $7.900 en la media (del 18 de junio al 1 de julio y del 30 de julio al 19 de agosto), y de $8.900 en la alta (del 2 al 29 de julio) y los fines de semana largos. En el caso de un menor (hasta los 11 años), los valores son $4.900, $.5700, $6.400 y $7.200, respectivamente.

También se puede contratar un pase para los medios de elevación por medio día y hay distintos paquetes por dos, tres o más días, por una semana, por dos, por el mes y por toda la temporada. Además, cuando se compran pases por 7 o más días, se puede acceder a un Plan Familiar, en el que se bonifica un pase -el de menor valor- si la familia tiene 4 o 5 integrantes o dos si tiene 6 o más.

En cuanto al alojamiento en el Valle de Las Leñas, hay promociones con un 30% de descuento: dos noches y tres días en junio, con media pensión, en el Hotel Piscis cuestan $64.882; cinco noches y seis días en julio, con media pensión, en el Hotel Acuario valen $115.631; una semana (siete noches, ocho días), con desayuno en el Hotel Escorpio tienen un precio de $149.557; y otra semana en el Hotel Aries, con media pensión, tiene un precio de $153.998.

Panorámica del complejo de Ski Portillo. El hotel, Inca Lodge y Octógono, los chalés, los medios de elevación y las pistas

Si, en cambio, se opta por cruzar la Cordillera -Portillo se encuentra a tres kilómetros del Paso Internacional Cristo Redentor- para pasar un día disfrutando de los deportes de nieve, se debe pensar en unos $7.991,50 para los adultos, $5.376,10 para los menores (entre 5 y 11 años), $3.051,30 para los seniors (más de 65 años), $1.670,95 para los niños (hasta 5 años), $5.739,35 para los jóvenes (entre 12 y 17 años) y $6.247,90 para los estudiantes (entre 18 y 24 años). Esto, durante la temporada alta, es decir, los sábados, domingos y feriados, y entre 6 de julio y el 9 de agosto.

En tanto, si se elige visitar el lugar los días hábiles y fuera de temporada alta, los valores son de $5.957,30 para los adultos, $4.213,70 para los menores, $2.760,70 para los seniors, $1.453 para los niños, $4.576,95 para los jóvenes y $5.085,5 para los estudiantes. También se puede optar por un ticket que incluye el día del ski y el menú (un almuerzo en el restaurante autoservicio consistente en sopa o ensalada, plato principal, postre y una bebida). Y por adquirir un pase para toda la temporada.

Y si se prefiere pasar unos días en el complejo, los precios parten de los U$$ 579 por persona para tres noches -en un hostal con cuatro huéspedes-, de U$S 771 para cuatro noches y de los U$S 1.350 para siete noches en la temporada baja (desde el 25 de junio hasta el 2 de julio y desde el 27 de agosto hasta el 1 de octubre). Ya en temporada media (del 2 al 9 de julio y del 30 de julio al 27 de agosto), los valores van a los U$S 621 para tres noches, U$S 829 para cuatro noches y U$S 1.450 para siete noches. Y en temporada alta (del 9 al 30 de julio), se elevan a U$S 664 para tres noches -en la opción más accesible-, U$S 886 para cuatro noches y U$S 1.550 para siete noches.