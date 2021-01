¿Cuánto sale pasar un día de verano en un camping del Gran Mendoza?

En noviembre de 2020 se habilitaron los campings para que los mendocinos y los turistas puedan disfrutar de un día en la pileta, o de estadías mínimas de dos días, a precios convenientes. Los días de calor, y las promociones que la mayoría de ellos comenzaron a lanzar, impulsan las reservas.

Muchos de ellos se volcaron a las redes sociales para ofrecer sus tarifas, conectarse directamente con los interesados e invitarlos a disfrutar de los paisajes locales, las temperaturas de montaña, la cercanía al río. En todos los casos, este año, se exige conciencia ciudadana, para respetar las distancias, la limpieza, y todo lo que ayude a prevenir contagios de coronavirus.

Un camping en la zona de Bermejo, Guaymallén, puede salir de $600 para los mayores a $300 para los menores (de cuatro a 10 años, los más chicos no pagan).

Los precios, en general están en ese rango, pero varían según los servicios que ofrezca el mismo, o la ubicación. Más lejos del Gran Mendoza puede accederse a algunas ofertas.

Así, el camping Suizo en El Challao, publicó sus ofertas por dicha vía: $400 por persona (los menores de tres años no abonan), $100 por carpa por día (estancia mínima de dos días), y $150 por auto por día. El mismo cuenta con piscina, mesas, sillas parcelas distanciadas, sanitarios, duchas con agua caliente, fogones, quinchos individuales en algunas parcelas y parrillas.

De igual manera, el camping Refugio Las Vegas, publicó un precio de $200 por persona para pasar el día (menores de 5 sin costo), $100 por carpa por única vez, y $600 por persona para pasar la noche en el refugio (grupos de 10 personas, no se comparte). El mismo no tiene pileta, pero aclaran que las temperaturas de montaña son mucho más bajas que las de la ciudad.

El Camping San Antonio (Tunuyán) también publica sus tarifas vía Facebook: en $400 para los adultos, $600 los días feriados y domingos; los menores de tres años no abonan, y de 4 a 10 años pagan $350 o $450 los días feriados y domingos. Disponen de estacionamiento gratuito.

Cada camping tiene sus políticas para quienes quieren pasar el día, y tiene que ver con la posibilidad o no de llevar mascotas (mayormente no), y se solicita no poner música, por tratarse muchas veces de áreas protegidas.

El Maipú, el Camping Viñas de Vieytes los precios para adultos entre semana es de $400 y $500 los fines de semana.

El reconocido parque de agua Termas de Cacheuta sale de lunes a viernes $500 para adultos y $450 para niños de 3 a 10 años y $600 y $550, respectivamente, los fines de semana y feriados.

Precio familiar, por 24 horas

Otra opción es alojarse 24 horas “dos días y una noche” (entre el horario de llegada de un día, y el horario de partida del siguiente). Y en este caso, campings como “Raíces”, en General San Martín, ofrecen opciones para pasar en pareja o en familia.

Así, para una pareja con la piscina incluida, por 24 horas, el costo es de $3.000 (con servicios de televisión satelital e internet WiFi), mientras que para una familia de cuatro o cinco personas (con niños) el precio es de $4.500, y para varios integrantes pero todos adultos, el precio es de $5.000.

Según explicó su propietaria, este año hay menos clientela que el año anterior. “Es el segundo año que estoy, empezó como un lugar para estar con los hijos y disfrutar, luego lo abrimos al público, y a través de las redes recibimos muchas consultas, pero este año se está trabajando menos, se nota que no hay tantas posibilidades, pero seguimos abriendo con todo el sacrificio que implica, porque son muchos los gastos también, y esperamos que esto mejore”, explicó su propietaria.