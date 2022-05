Cuánto facturan las principales bodegas de Argentina: las cifras en pesos y dólares

Los montos de facturación de las principales bodegas de Argentina fueron revelados. Quien es Quien 2022 de El Cronista, donde se refleja toda la información clave sobre los más de 600 ejecutivos que toman decisiones en las empresas y organizaciones más importantes del país, según describieron en la publicación, compartió en su última edición las ganancias y otros datos de las empresas dedicadas al mundo del vino.

El ránking es liderado por la histórica Catena Zapata. La compañía que tiene como CEO a Gastón Pérez Izquierdo logró un registro cercano a los $20.000 millones durante el 2021 y planea aumentar en 50% esa cifra para 2022.

Cuánto facturan las bodegas argentinas

Cabe aclarar que no todas prefirieron dar a conocer cuánto han sido sus ganancias durante el último año y lo que esperan para este 2022. Siguiendo el orden alfabético de la publicación original, como dijimos, en Catena Zapata su facturación fue de casi $20.000 millones ($19.697167464,93) y lo proyectado para 2022 es de $30.000 millones. Asimismo, habrá una inversión de $600 millones.

En el caso de Escorihuela Gascón la facturación de 2021 fue de $3.000 millones, mientras que para el 2022 lo esperado es de $5.000 millones. Para Bodega Norton la facturación del 2021 fue de $5520 millones. En tanto, para este año la cifra llegaría a $9120 millones y la inversión estimada es de $180 millones. La bodega sanmartiniana Corbeau Wines facturó en 2021 $200 millones. Para 2022 la cifra llega $340 millones y la inversión de $50 millones.

En el mundo de las burbujas Cruzat facturó $160 millones el año pasado. En el 2022 la proyección casi la duplica con $300 millones. Asimismo, la inversión alcanza los u$s 600.000. Para Moët Hennessy Argentina (integrado por Chandon, Baron B y Terrazas de los Andes) durante el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2021 facturaron $7805 millones. Por caso, la inversión estimada es de $1500 millones.

La lista la completa Trivento Bodegas y Viñedos, donde el propietario y principal accionista es la chilena Viña Concha y Toro S.A. En este caso, la facturación de 2021 fue de u$s 68.087.635. Para el 2022 se proyecta una suma de u$s 68.669.137, mientras que invertirán u$s 5.576.714.