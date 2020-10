Desde las “mejores hamburguesas del mundo” a motos de lujo: todas las marcas que llegan a Mendoza

En el marco de una pandemia que aceleró un sinnúmero de procesos, se acumulan las novedades de empresas y emprendedores que anuncian que se irán del país. Sin embargo, también hay muchos que siguen apostando a sus proyectos en Argentina y que siguieron con los planes que tenían antes de marzo o incluso desarrollaron nuevos durante la cuarentena. Así llegan a Mendoza varias primeras marcas.

Desde el martes, en un local de Palmares Open Mall se puede encontrar la marca de motos, accesorios e indumentaria Royal Enfield. Diego Lago, gerente general del paseo de compras, explicó que, si bien las motos son indias, se empezaron a ensamblar en Argentina y que el presidente Alberto Fernández inauguró la planta –en Buenos Aires- en plena pandemia. El desembarco de la empresa en el país, y del local en la provincia, estaba planificado con una buena antelación, pero se sostuvo pese a todos los cambios que trajo el 2020.

Por otra parte, en unos 20 días más, abrirá en Palmares Taco Azteca y ya lo hicieron, en los últimos meses, la casa de café Rama Negra, la marca de relojes smart Garmin, las agendas de Kate Gráfica, la tienda de indumentaria masculina Pato Pampa y la de plantillas ergonómicas O&P. Lago agregó que también está por inaugurar la segunda sede de la Universidad Siglo XXI en Mendoza, en una moderna oficina en el centro comercial.

Lago detalló que este arribo de nuevas marcas es posible a partir de una combinación de otras que dejaron el espacio libre –como el banco Santander que, al unificarse con el City Bank desocupó un local, donde hoy está la Universidad Siglo XXI- y las que ocupan sitios en la ampliación. Así, Pato Pampa está ahora donde se encontraba Grimoldi, que se mudó al área nueva de Palmares. Y agregó que no cuentan con vacancia e incluso tienen firmas para cubrir la salida de Starbucks y Burger King, aunque no pueden mencionarlas por el momento.

Pese a eso, se manifestó preocupado por el hecho de que muchas pymes quedarán fuera del nuevo ATP, aunque indicó que han estado cuidando la salud económica de las empresas locales para que no haya espacios desocupados. Asimismo, planteó que hay que pasar este momento y apostar al primer semestre de 2021, cuando esperan que se permita el ingreso de turistas y la situación comience a normalizarse.

Otra reconocida marca que llegaría a Mendoza antes de fin de año es Carne, la cadena de hamburgueserías del reconocido chef Mauro Colagreco. Si bien el negocio ya tiene tres locales en el país, se trataría del cuarto, el primero fuera de Buenos Aires y, además, con el modelo de franquicia. Al menos en un primer momento, funcionaría como un delivery y take away. El chef argentino vive hace dos décadas en Francia y su restaurante logró 3 estrellas Michelin y el primer puesto en “The World’s 50 Best Restaurants”. Las hamburguesas se caracterizan por tener ingredientes de calidad, orgánicos y elaborados sin conservantes.

Y hay otra opción que también está disponible ahora para los mendocinos: las prendas de la famosa tienda de indumentaria GAP. Hasta ahora, sólo era posible comprarlas si se viajaba al exterior. Sin embargo, de la mano de Dafiti, la marca desembarcó en Argentina y se pueden pedir envíos a todo el país. En el portal estarán disponibles más de 20 mil prendas para jóvenes, adultos y niños de la última colección primavera-verano. A tener en cuenta: quienes compren desde la app hasta el 15 de noviembre podrán acceder a un 10% de descuento y también habrá envíos gratis para los pedidos que superen ciertos valores.