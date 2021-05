Créditos Anses: sin la opción de 60 cuotas, ¿cuánto dinero se puede pedir?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) emitió una resolución que elimina el plazo de amortización de pago de 60 meses para los titulares de créditos. Se mantienen las cuotas de 24, 36 y 48 cuotas para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

La decisión del ente previsional (Resolución 6/2021), señala que “al evaluar los plazos de amortización de los créditos que abarcan desde los 24 a 60 meses, según la línea de crédito que se trate y considerando que las previsiones del índice de inflación del país tienden a la disminución progresiva para los próximos años, resulta aconsejable suprimir el plazo de amortización de 60 meses, y mantener el pago del crédito en 24, 36 y 48 cuotas mensuales”.

“De esta forma, se evita sobreendeudar al sector por un período prolongado de tiempo que equivale a cinco años y permite a su vez que el FGS pueda reinvertir dinero con condiciones financieras acordes a un mercado real que genere un círculo virtuoso para la economía del país, evitando una especulación forzada a largo plazo, en detrimento de los destinatarios del Programa”, se agrega.

Los jubilados y pensionados pueden acceder a créditos desde $5.000 hasta $200.000 en 24, 36 ó 48 cuotas. Anses

Créditos Anses: ¿Cuánto dinero se puede pedir entonces?

Los créditos continúan siendo para jubilados y pensionados desde $5.000 y hasta $200.00, y para titulares de Pensiones No Contributivas o Pensiones del Adulto Mayor, de hasta $70.000, con un Costo Financiero Total Efectivo Anual de entre el 34,58% y el 36,03% (dependiendo del plazo de devolución).

No obstante, la cantidad de cuotas en las que se pueda dividir el capital incidirá en la cantidad de dinero a la que pueda acceder el titular de la prestación de Anses. Es que para no afectar el poder de compra del jubilado o pensionado, no se puede tomar como pago para la cuota, más del 20% de los haberes de este.

Así, si el jubilado no tuviera créditos previos, con una jubilación mínima, que a partir de junio ascenderá a $ 23.064,70, la cuota máxima que podría pagar por mes sería de $4.612,94. Con una afectación de su salario disminuye, y a medida que baja la cantidad de dinero que puede financia por mes, teniendo en cuenta que el plazo máximo de tiempo se redujo, baja la cantidad de dinero que puede solicitar.

La Anses dispone de un simulador en el que cada jubilado y pensionado puede evaluar su situación particular.

Foto: Orlando Pelichotti | Los Andes

Paso a paso: ¿Cómo pedir un préstamo a la Anses?

1- Reuní la documentación: DNI y CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco o por cajero automático. El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado.

Las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a 2 (dos) personas de su confianza mayores de 18 años en carácter de testigos.

2-Sacá turno: En la oficina te indicarán el monto máximo que podés solicitar y la cantidad de cuotas.