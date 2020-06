Coviar: un informe reavivó diferencias entre los actores de la vitivinicultura

Un informe de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), reavivó las diferencias que se suscitaron en los últimos meses entre los actores del sector. Esta vez la queja vino desde San Juan, ya que tras la publicación de un reporte del Observatorio Vitivinícola, (OVA) en donde se daba a entender que las mejoras en el sector pasero se dieron gracias a la Coviar, las cámaras que representan a los paseros estallaron y salieron al cruce de la información. Los representantes gremiales aseguran que los únicos responsables de los buenos números son el sector privado y el aporte del gobierno de la provincia de San Juan.

En el reporte que desató el conflicto, se muestra la “importante expansión lograda por Argentina” en el sector de las pasas de uva, y se toma como período de estudio desde 2015 hasta 2019 (entre esos años las exportaciones pasaron de 28.000 tn. a 37.800 tn.). El corte estadístico generó enojo entre los exportadores de San Juan, porque aseguran que de esa forma la Coviar “se atribuye un logro que le corresponde a los productores”, porque en esos años no estuvo vigente el Plan Estratégico de Pasas de Uva (dentro del PEVI).

“El crecimiento medido en toneladas métricas que se observa desde el año 2002 al 2019, se debe principalmente al gran esfuerzo del sector privado, sumado al apoyo del gobierno provincial e instituciones nacionales como INTA, Senasa, Universidad Nacional de San Juan”, se desprende de un breve análisis que realizaron desde la Cámara de Productores de Uva en Fresco y Pasas, a cargo de Carlos Huertas.

“Argentina exporta el 90% de lo que produce en pasas de uva, y San Juan produce el 90% de las pasas argentinas (otras provincias: La Rioja, Mendoza y Catamarca)”, agrega.

Huertas explicó que si bien es cierto que Argentina está dentro de los 10 principales países productores y exportadores. Nuestro país solo representa el 3% de la producción Mundial y el 5% de las exportaciones mundiales. “Esto significa que si bien estamos dentro de los 10 principales países somos unas 10 veces más chicos que los líderes que son Turquía y Estados Unidos”, señaló.

Inversiones del sector

Para Huertas, cuando se habla del sector privado no se puede dejar de lado a cada uno de los que integran la cadena productiva, en donde cada productora “ha realizado importantes esfuerzos en nuevas hectáreas”, y el redireccionamiento de las que se destinaban a uva en fresco, para pasar a la producción de pasas.

“Nuestros productores de uvas han invertido en la tecnificación de las curaciones, sistemas de secado (DOV), modernización de cosecha, secaderos en fincas, nuevos cultivos y variedades entre otras cosas. La industria también ha hecho su parte certificando normas de calidad en sus plantas, invirtiendo en nuevas tecnologías de procesamiento como selectoras láser, Rayos X y también trabajando en la apertura de mercados con las variedades tradicionales para pasa y sobre todo la variedad flame que se incorporó luego de que dejara de ser una uva destinada para el mercado en fresco”, agregó.

Diferencias con Coviar

Luego de la publicación de los datos del Observatorio Vitivinícola en diario Los Andes, desde la Cámara de Exportadores de San Juan emitieron un comunicado en el que aseguran que no tienen interés en reavivar la polémica con Coviar. Pero aseguraron que del organismo “el sector Pasas de uva argentinas solo recibió parte del financiamiento para la consultoría que produjo el Plan Estratégico de Pasas de uva 2020 (concluido en diciembre de 2012); ignorando desde entonces las propuestas allí vertidas sobre acciones a desarrollar para acrecentar producciones de calidad”.

“Las exportaciones de pasas de uva se diversificaron a 37 destinos externos desde 2002 a 2008, reduciendo la participación de los despachos a Brasil del 59% al 44% en el año de mayor diversificación. Debido a la progresiva pérdida de competitividad que se ha verificado desde entonces, Brasil se reinstaló gradualmente como el principal mercado importador de las Pasas de uva argentina (hoy con una participación mayor al 68%”, agregaron.

De acuerdo con Huertas, el motivo del comunicado al que su organización adhiere, se debe a que el crecimiento señalado no es atribuible a la Coviar, o al Plan Estratégico. “El plan se finalizó en 2012, y cuando vemos las estadísticas, se pasó de 9.800 toneladas en 2003 a 18,695 en 2004. No queremos polemizar, no sacamos rédito peleando, la intención es dar datos precisos”, agregó.

“El diálogo siempre está abierto”, señaló el titular de Productores de Uva en Fresco y Pasas, atendiendo a que el cambio de autoridades en Coviar aún es muy reciente, pero destacó que en los últimos 8 años han encontrado dificultades para articular medidas desde el interior de la corporación. El sector ha encontrado otros mecanismos “para sostenerse en momentos difíciles y crecer cuando había oportunidades”.

Desde Coviar también evitaron la polémica, y destacaron que el Observatorio ofreció datos verídicos sobre las exportaciones de pasa de uva de Argentina que en la actualidad se centran mayormente en Brasil (U$S 47,7 millones), que además muestra un crecimiento entre 2015 y 2019 de 57% en valor y 22% en volumen.

En ese sentido, no hicieron ningún tipo de valoración sobre las cámaras las cuales vía solicitada en aquella provincia rebatieron sus aportes.