Costo de la construcción en septiembre: de cuánto es el ahorro si se construye pagando en dólares

El Centro de Ingenieros de Mendoza realiza desde enero de 2017 un seguimiento mensual de la evolución de los precios de los materiales, y la mano de obra utilizados en la ejecución de obras civiles, y muy especialmente el costo de la construcción de viviendas. Gracias a estos datos, se puede estimar, tanto el costo en dólares como en pesos.

Así, mientras que construir una vivienda económica, de ejecución tradicional, de 61 m² cuesta por metro cuadrado $ 53.734,57/m² ($3.277.808,77), teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación, el Centro calcula que en dólares el costo sería de U$S 731/m² ( U$S 44.591).

Y si se considera una vivienda de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m², el costo por metro cuadrado es de $ 78.354,37 ($10.656.194,332), y teniendo en cuenta la cotización del dólar comprador del Banco Nación, U$S 1066/m2 (U$S 144.976).

Ahorros en dólares

Ahora bien, la cotización en dólares del Banco Nación se ubica por debajo del precio al que se puede cambiar la divisa en el mercado, es decir que mientras que a valor oficial el dólar se compra en promedio en $74.40, en el mercado paralelo se cambia por $127.

Si bien no se trata de una operación legal, si es muy usada, sobre todo para las operaciones en las que se cambian grandes cantidades, por las que los operadores locales pueden pagar más por cada dólar, y acercarse al valor de venta ($131).

De manera que los U$S 44.591 que se requieren para construir una vivienda económica se traducirían en $5.663.057, un 73% más que lo que se requiere en pesos. De igual manera, los dólares considerados para una vivienda de mediana calidad, a valor blue, implicarían un total de $18.411.952, mucho más de lo que se requiere por el mismo concepto en pesos.

Sucede lo mismo con otros bienes durables y semidurables, como la compra de vehículos, quienes ya tienen ahorros en dólares pueden encontrar que al cambio el ahorro resulta considerable. No obstante, hay que insistir que por tratarse de una operación no permitida por el Banco Central (cambiar dólares en cuevas, o recurrir a “arbolitos”), la misma no tiene garantías.

Variación de costos en septiembre

Volviendo al informe del Centro de Ingenieros, y de acuerdo a la última medición realizada durante los diez primeros días del mes de septiembre se pudo estimar un incremento del costo de la construcción del 2,5%, con respecto a agosto, y del 21,7% en lo que va del año.

Además, en los últimos dos meses el incremento medido alcanza el 47,3%, y desde marzo (cuando inició la pandemia), hasta el 10 de septiembre, el incremento registrado alcanza el 18,56%.

Ahora bien, en dólares (de acuerdo con el segmento comprador del Banco Nación), las variaciones son mucho menores, y en el último mes se registró un incremento del 0,37%.

También en lo que va del año, el costo en dólares cayo un 3,97%, y desde marzo hasta la fecha bajó un 4,02%. En los últimos doce meses, el costo de la construcción en dólares registro un aumento del 12,03%.

“En esta medición se observa una suba mensual del precio de los materiales de 4.62%, en lo que va del año de 34.36% y una suba interanual de 48.93% que se ha compensado con la estabilidad de la mano de obra que se mantiene constante desde el mes de febrero. También se destaca un nuevo aumento de los ladrillones del 22% y que acumulan un aumento de 179% desde marzo hasta la fecha”, se aclara en el informe.