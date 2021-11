¿Conviene comprar en los free shop?

Con la flexibilización de las restricciones para viajar al exterior, muchos ya están planificando vacaciones en destinos en otros puntos del planeta. Y entonces surge la posibilidad de comprarse alguna fragancia, bebida u otros artículos disponibles en las tiendas de los aeropuertos y por los que no se deben abonar impuestos. Ahora, ¿realmente es el precio más bajo?

Primero que nada, se debe tener en cuenta que, para poder acceder a los free shop se debe contar con un pasaje internacional. Y esto no es un detalle menor ya que, según un informe elaborado por la consultora Focus Market que evidencia la pérdida del poder adquisitivo en dólares de los argentinos, un argentino necesita hasta 25 salarios medios para viajar al exterior, mientras que un brasileño requiere sólo de diez salarios y un chileno, de siete. Además, se debe considerar también la falta de oferta de vuelos hacia varios destinos y la incertidumbre desde el punto de vista sanitario.

Pero si se accedió a tener un pasaje al exterior, se accede también los free shop o duty free ubicados en los aeropuertos. En el caso del que está en Ezeiza, se pueden comprar productos a valor dólar, pero sin el 30% del Impuesto PAIS ni el 35% de adelanto por Ganancias, y abonarlos en pesos. En iProfesional analizaron cuál es el valor de algunos artículos en estas tiendas y cuál el que tienen en negocios tradicionales.

Entre las compras predilectas para los viajeros se encuentran los perfumes. Y en este rubro, las diferencias son, en general, muy favorables para quien compra en el aeropuerto ya que, además de no tener impuestos, algunos están en promoción. Pero en bebidas y electrónica hay que prestar más atención, ya que los precios ya no resultan tan convenientes e, incluso, se puede pagar más. Así:

Perfume de mujer

- Burberry London For Her, de 100ml cuesta en el free shop $8.190, mientras que en una perfumería tradicional sale $12.950.

- Kenzo World, de 75ml sale $7.402 en el free shop y $9.550 en una perfumería.

- Dolce & Gabbana - The Only One, por 100ml se compra a $14.380 versus $18.130.

- Carolina Herrera Ch es la excepción a la regla. Cuesta unos $10.605 en el free shop y es posible conseguirlo desde $10.090 en una perfumería local.

Fragancias para él

- Hugo Boss, Boss Bottled Tonic de 100ml cuesta unos $8.295 en el free shop frente a $12.400 en una perfumería tradicional.

- Ralph Lauren, Polo Blue de 75ml vale $7.610 en el free shop y $11.990 en un comercio.

- Paco Rabanne - 1 Million Lucky, de 100ml se puede comprar a $6.295, en promoción, en el free shop, frente a $13.850 en una perfumería.

Bebidas

-Chivas Regal - Brothers Blend Scotch Whisky de un litro cuesta $4.263 en el free shop frente a $4.979 en un supermercado (-14%).

-Johnnie Walker Double Black Blended Scotch Wisky, de un litro sale $5.670 en el free shop y se consigue por $5.549 en los sitios de venta on line (2% más caro en el free shop).

Electrónica

- Parlante JBL Flip 5 Red cuesta $12.495 en el free shop y $16.999 en una casa de electrónica (-26%).

- Apple Airpods con Charging Case salen $36.645 en el free shop y $37.999 en una casa de electrónico (sólo 3,5% de ahorro en el free shop).

- Reloj Swatch sale $16.800 en el free shop y el mismo modelo vale $19.595 en un local “tradicional” (-14%).

En la página de Duty Free Shop Argentina se recuerda que, al ingresar al territorio argentino, el valor máximo de compra por pasajero para compras en tiendas libres de impuestos es de U$S500 (o su equivalente en otra moneda). Los pasajeros deben abonar los impuestos aduaneros sobre lo que exceda dicho monto, con una alícuota del 50% sobre el excedente.