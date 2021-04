“Convertir los planes en trabajo”: ¿Cómo funcionan los programas, y por qué se puede llegar a ganar hasta $25.700?

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, aseguró que este año se planea “convertir los planes sociales en trabajo”, y destacó que para ello se trabaja con “Potenciar Trabajo” . El mismo apunta a personas sin empleo que buscan capacitarse, y es compatible con otras asistencias que brinda el Estado, por lo que sumando distintos conceptos, una madre de dos hijos puede llegar a cobrar poco más de $25.700 al mes.

El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, unifica a los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario en una única iniciativa, y es compatible con el pago de AUH. Este mes recibió un aumento del 10% correspondiente a la segunda actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM). Así, el monto ascendió a $10.293,75.

Por otro lado, para quienes deben completar sus estudios del nivel inicial o secundario, el monto es de $3600 por mes, obteniendo la beca Progresar. Cobrás durante todo el año (12 cuotas mensuales). Cobrás el 80% mensualmente ($2.880) y el 20% restante si acreditás que fuiste alumno regular.

Programas de estudio y capacitación más AUH

El programa de asistencia más extendido es el de la Asignación Universal por Hijo , que cubre las necesidades básicas de los niños menores de 18 años (o hijos con discapacidad, sin límite de edad), y se le otorga a uno de los padres, generalmente a la madre, siempre que estos no tengan empleo o cobren menos que el salario mínimo vital y móvil (desocupados, trabajadores no registrados, trabajadores de casas particulares, monotributistas sociales).

La Asignación Universal por Hijo alcanza los $4.017 por mes por cada niño, pero se retiene un 20% mensual ($803,40) que se abona al finalizar el año siguiente, con la presentación de la Libreta. De manera que el beneficiario recibe $3.213,60 por niño, o $6.427,20, por dos niños ($10.472 por hijo con discapacidad).

Este programa, se complementa con el de la Tarjeta Alimentar, que otorga el ministerio de Desarrollo Social y que está destinado a niños menores de 7 años (hasta 6 años y 364 días), se trata de un pago para la compra de alimentos (exclusivamente), y es de $6.000 por un niño y de $9.000 por dos o más. Sumando ambos conceptos, una familia con dos niños puede llegar a sumar $15.427,20.

Ahora bien, si quienes cobran la AUH, además apuntan a terminar sus estudios, o se inscriben y realizan alguna capacitación para el trabajo, pueden sumar entre $10.293,75 y $3.600 adicionales.

En el primer caso, una persona con dos hijos menores de 7 años, que opte por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales o socio-comunitarios o finalizar su formación educativa, puede llegar a percibir por mes $25.720,95 (AUH x2 + Tarjeta Alimentar + Potenciar Trabajo).

Las personas que quieren inscribirse podrán solicitar información a la cartera de Desarrollo Social a los teléfonos 0800-222-3294 / (011) 4320-3380 / 60 y al correo electrónico: economiasocialmds@desarrollosocial.gob.ar. Información detallada del programa en www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo y/o www.anses.gob.ar/potenciar-trabajo

Fomentan las carreras “estratégicas” para las becas Progresar

En el segundo caso, quienes estén terminando sus estudios primarios o secundarios, pueden inscribirse en las becas Progresar (hasta el 30 de abril), y sumarían a los $2.880, dos AUH y una Tarjeta Alimentar ($9.000 por dos niños menores de 7 años), $18.307,20 alcanzando un total de en abril.

Lo mismo sucede con el programa Progresar Trabajo, que según explicó el coordinador Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Sostenible, Mario Oporto dijo: “Este plan de becas está dirigido hacia una población que necesita una oferta educativa vinculada a la producción y al trabajo. Nosotros creemos que es el camino apto para la reinserción de muchas personas que han quedado fuera del sistema. Progresar Trabajo implica un cambio sustancial en las posibilidades de las y los jóvenes que quieren desarrollar sus capacidades para el trabajo”.

Progresar Trabajo está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años argentinas y argentinos nativas/os o por opción o con residencia legal en el país no inferior a 2 años. El límite de edad se extiende hasta 35 años para aquellas personas con hijas o hijos de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental y hasta 40 años para quienes no poseen trabajo formal registrado. Asimismo, en caso de grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional, como ser: personas Trans, de Pueblos Indígenas, con discapacidad o refugiadas, no se fija límite etario. Los ingresos de la/el beneficiaria/o y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

En cuanto a la cantidad de cuotas de esta línea, depende de la duración del curso siendo su valor de $3600 mensuales.

El registro de la oferta académica disponible para esta línea de becas es confeccionado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Los cursos habilitados para cada convocatoria son los considerados prioritarios teniendo en cuenta las áreas de vacancia en cada región. Para conocer la oferta, se puede acceder a: http://catalogo.inet.edu.ar/buscador-de-titulos-y-certificaciones