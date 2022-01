Consumidores: qué cambió, cómo son y cómo los seducen las bodegas

A 2020, según los datos relevados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo per cápita de vino en Argentina era de 20,8 litros; el valor más alto registrado desde 2015 cuando se llegó a los 23,8 litros. En camino a la próxima vendimia, delineando el mercado local, distintos referentes de la industria local respondieron. ¿Cómo es el perfil del actual consumidor de vinos? Si los consumidores que se ganaron durante la pandemia se han mantenido ¿hacia dónde se apunta en el mercado a futuro?

Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina, explicó que la industria tiene hoy un consumidor que mira el precio y entiende de calidad, lo que se convierte en un desafío para las bodegas. Con una tasa de crecimiento de 10% anual entre 2018 y 2020, la industria espera un balance de 2021 con un consumo per cápita cercano a los 22,5 litros. Recordemos que en las mediciones del INV en noviembre (último registro parcial publicado), hubo una recuperación en los despachos internos, empujados en principio por la demanda de los vinos de mesa, con aumentos en las ventas de los botellones (30%), el tetra brick (23%), el Bag in Box (9,6%) y hasta las damajuanas (6,8%).

Alejandro Helou, director de Marketing del Grupo Peñaflor, señaló que, en términos de perfil, el consumidor de vino no ha cambiado. “Lo que ha aumentado a partir de la pandemia es la frecuencia con la que se consume vino, creciendo en todas las categorías”. Agregó como una nota de color que los jóvenes cada vez están más vinculados al consumo de vino, tanto en el vínculo con la gastronomía como en sus reuniones sociales. “Esto está ayudado por las marcas de vinos que están hablando a sus consumidores de un forma más directa, como sucede con la liga de los enólogos”, detalló Helou.

Gonzalo Capelli, gerente de Administración del Grupo Foster Lorca, opinó que es difícil poder globalizar el perfil de un cliente, porque va cambiando en matices de acuerdo con sus lugares de pertenencia. En el caso de la bodega para la que trabaja “sus productos apuntan en el mercado interno a un perfil de consumidor alto, que representa el 5% del volumen total del mercado del vino. Ese sector es un consumidor que está dispuesto a los cambios; un consumidor que busca el encuentro como una posibilidad de consumo, de disfrutar de los buenos momentos”.

Terreno ganado

“La pandemia mostró lo que desde la industria siempre decimos: el vino es una bebida de consumo familiar, es parte de la mesa de los argentinos, y con la pandemia y su cuarentena, hubo más ocasiones de este tipo de consumo”, señaló Ortiz. La empresaria explicó que los números muestran que hubo una caída del consumo a niveles prepandémicos; entre las causas de esta merma, la presidente de Bodegas de Argentina ha señalado reiteradamente que ha impactado la caída del poder adquisitivo de los salarios, la falta de botellas y –por último- los costos de los insumos que restan margen de rentabilidad a los productos más populares.

Helou remarcó que los consumidores que se han ganado durante la pandemia han quedado con un portfolio de consumo más amplio. “Mucho del consumo que se ganó en el hogar, pasa a darse fuera de la casa, en restaurantes y bares. Lo que durante la pandemia fue como un resurgir, ahora vemos que se ha estabilizado, por lo que se podría resumir que lo que se ganó, quedó”.

En tanto, Capelli destacó que las bodegas “redescubrieron” que en la mesa de los argentinos prevalece el vino más que otras bebidas. “Creo que con la pandemia hubo una gran tracción al consumo, sobre todo con el ingreso de los más jóvenes. En los sectores de consumidores de alta gama no se ha notado una gran retracción en los despachos. No voy a decir que no nos impactó, pero es un sector mucho menos afectado”.

El gerente en la firma lujanina remarcó que entiende que la industria ha visto una oportunidad para hacer un refresh en la comunicación del vino; que puede ahondar en un mensaje más inclusivo dejando de lado el perfil del consumidor exclusivo y aspiracional. “Entiendo que la industria invitará al consumidor para que sea más amigo del producto”, puntualizó Capelli.

Tendencias y mercados

Patricia Ortiz indicó que hay una tendencia mundial al consumo de vinos con menos alcohol. “Ya hay una nueva categoría en las góndolas, lo que es una nueva oportunidad para el sector. La industria nunca va a dejar de producir los vinos tradicionales, pero en este nuevo segmento existe la posibilidad de crecer y de conquistar nuevos consumidores, que luego irán migrando a los canales tradicionales”, señaló la empresaria.

En los últimos años, en el mercado interno, la lata de vino se fue ganando un lugar cada vez más amplio a la par de su discurso como envase más desestructurado o informal para el consumo de vino. Según el último informe del INV en el acumulado enero-noviembre, en la categoría de los envases, las latas tuvieron un incremento del 62,7%. Gonzalo Capelli destacó que, al igual que en otras industrias, “quien no innove no se va a salvar.”.

El gerente del Grupo#Foster Lorca explicó que el mercado obligó a las bodegas a una nueva lectura; a entender al vino como un amigo más en las reuniones de los jóvenes. “Hay una asociación de muchos años entre el vidrio y el vino. Creo que tendríamos que desarrollar nuevos envases, buscar otras formas para la venta, para aumentar volúmenes”.

Capelli planteó como un buen ejemplo la oportunidad que se generaría con la compra de un pack de latas de vino. “Pensemos que un consumidor se lleva un pack de latas y, en este pack, hay un cabernet franc, cabernet sauvignon, cabernet blanc, un pinot noir, un petit verdot, un merlot y un malbec; entonces, a partir de estas latas, la industria puede lograr que el consumidor comience a descubrir los distintos varietales que ofrece el vino”, comentó.