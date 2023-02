Construir una casa este año cuesta el doble: cuánto dinero se necesita para una vivienda económica en Mendoza

De acuerdo con los datos publicados por el Centro de Ingenieros de Mendoza, entre el mes de febrero de 2022 y el mismo mes de este año, aumentó 97,86% el costo de construir una vivienda, y se necesitaron al menos $194.307 por metro cuadrado para una construcción “económica”.

Los datos forman parte del relevamiento que realiza mes a mes el Centro de Ingenieros de Mendoza, desde enero de 2017, para obras civiles, y muy especialmente para el de una vivienda económica, de ejecución tradicional de 61 m².

Asimismo, desde el Centro realizan un seguimiento mensual de una vivienda de mediana calidad, de ejecución tradicional, cuya superficie es de 136 m² (otras terminaciones, mayores costos en sanitarios, etc.). El valor de cada metro cuadrado de “mediana calidad” alcanza los $289.871.

¿Cuánto cuesta construir una vivienda económica?

En este escenario, 61 m² de ejecución tradicional ya terminados, costarían $11.852.727. Claro que lo anterior representa el total, ya construido, a valores de hoy, pero difícilmente se construya una vivienda en un solo mes y durante un año de construcción se irán afrontando los incrementos mes a mes (5,23%, por ejemplo, entre enero y febrero), pero a la fecha costaría cerca de $12 millones completar una vivienda con los precios actuales de materiales y mano de obra.

En el caso de la vivienda de mediana calidad, con una superficie de 136 m², el costo total sería de $39.422.456.

Casa Propia pone a disposición distintos modelos de vivienda. En todos los casos, se deberá optar por una de las tipologías propuestas

En dólares, ¿cuánto cuesta construir una casa económica?

A valores oficiales, cada metro cuadrado de construcción cuesta u$s 1.026,73 (dólar Banco Nación, a los 10 días del mes de febrero de 2023).

De esta manera, quien tuviera ahorros por u$s 62.630,53 podría completar una construcción de 61 metros cuadrados, pero si se tuviera en cuenta la cotización del “dólar blue”, para la misma fecha, el valor unitario sería de u$s522, es decir, u$s31.842.

En el último año, el costo de la construcción aumentó, en dólares, 10,82%.

En dólares, ¿cuánto cuesta construir una vivienda de mediana calidad?

Si se tiene en cuenta una casa de 136 metros cuadrados (dos baños, porcelanatos, etc.), el precio sube, y cada m2 cuesta en dólares, a precio oficial, u$s 1.531.69. Es decir, que la construcción la vivienda completa costaría, u$s 208.309.84.

Al igual que en el caso anterior, si los 136 metros cuadrados se calculan al “dólar blue” (de los primeros 10 días de febrero), habría que considerar u$s 105.691.04.

Pampeana Sur I: Modelo desarrollado por Arq. Morón Zahnd

Casa propia: cómo descargar los planos gratis

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat pone a disposición distintos modelos constructivos para que puedan ser elegidos por las y los beneficiarios de la Línea Construcción y Lotes con servicios del Programa Federal Casa Propia. En este momento no hay inscripciones abiertas, pero sí los modelos (32 opciones) con sus planos para ser descargados de forma gratuita.

Descargarlos desde este enlace.