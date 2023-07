Construcción: sin acceso a crédito, hay paralización de las obras privadas en Mendoza

La construcción está atravesando por un momento complejo que no escapa a las generales de la situación económica nacional y Mendoza no está exenta. La inexistencia de créditos para el sector privado y hasta la ley de alquileres son algunos de los factores que se conjugan para frenar a uno de los sectores que motorizan la economía.

El informe de despachos nacionales de material para la construcción que realiza mensualmente la Asociación de Fabricantes de Cemento, uno de los tantos índices que permite tener una referencia sobre la actualidad del sector, muestra que la comercialización de cemento, luego de la explosión que hubo tras la pandemia, ingresó en una meseta.

En junio de este año las cementeras despacharon 1.082.990 de toneladas lo que representó una retracción del 2,4% con respecto al mismo mes del 2022, que se comercializaron 1.109.725 toneladas.

Sin embargo, al analizar el acumulado en el primer semestre del año, los datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento muestran una leve mejoría, del 0,5%, ya que en 2022 se comercializaron (contabilizando el mercado interno y las exportaciones) 6.151.216 toneladas, mientras que en 2023 esa cifra se ubicó en 6.179.856 toneladas.

El panorama en Mendoza

Desde las cámaras que agrupan a las empresas ligadas a la construcción no se dejan guiar por los números fríos ya que “pueden ser engañosos”.

Para Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresarios Independientes de la Construcción de Mendoza (Cecim), los datos que aportan las cementeras no reflejan el estado actual de la obra privada que está prácticamente “paralizada” y en todo caso “pueden estar muy influidos por la obra pública”.

“La obra privada ha tenido un desempeño, para la crisis que hay, digamos razonable, pero mucho menos de los que debería haber sido en una economía con crédito genuino”, comenzó explicando Barbeito.

En el desglose que realizó el titular de la Cámara de Empresarios Independientes mendocina, “la obra privada siempre es refugio de valor de los inversores que invertir en metros cuadrados”, sin embargo “nuestros clientes son personas que quieren hacer inversiones en proyectos de mediana o baja escala, no vemos desde la Cecim una reactivación en construcciones de grandes proyectos inmobiliarios. Vemos que la construcción se a planchado mucho en el 2023″, afirmó.

Para el empresario, esta situación tiene como principal factor la “falta de financiación para la clase media, que fue el gran motor en la década del 90′. Si esto sigue así, la obra privada va a ser para un segmento definido y no va a haber mayor actividad” porque hay muchas personas que tienen buenos terrenos, que quieren invertir en proyectos que podrían desarrollarse con mucha energía, pero a la hora de hacer el análisis económico, si no hay créditos genuinos, es muy difícil llevarlo a cabo”, sentenció.

El mendocino Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina aseguró que en Mendoza cayó al menos un 30% la construcción.

“La obra privada está muy deprimida por que el mercado está prácticamente frenado por distintas razones, una es la ley de alquileres que ha pegado durísimo en el sector porque había un mercado que compraba como ahorro y llegado el caso lo ponían alquiler, ese mercado está retraído y prácticamente ha desaparecido”, afirmó.

Para Fernández, el segundo efecto negativo en el sector es “las altas tasas que pagan los bancos, entonces la gente está más decidida invertir en bonos o en un plazo fijo y no en producción” y el tercer factor, también relacionado con el sistema bancario es que “no existe el acceso al crédito” y “aquel grupo familiar que estaría interesado en acceder a una vivienda, pero no le alcanza con lo que tiene, no existe crédito posible disponible en el mercado financiero”, explicó.

“Prácticamente todas las variables que tienen alguna relación con el mercado inmobiliario y la obra privada están alteradas”, agregó de inmediato.

Según Fernández, si bien no es sencillo establecer un porcentaje que describa el nivel de actividad en el sector privado “Mendoza tiene una reducción de la actividad no tan significativa como otras provincias, pero debe estar al 70%, es decir que tiene un 30% menos”, remarcó.

Matías Díaz Telli, presidente la Unión Industrial de Mendoza y ligado a la construcción tampoco se salió del libreto.

“Hay un problema de matriz que excede a la construcción, hoy no tenés grandes obras, en Mendoza tenemos un déficit habitacional enorme y cada vez se agrava y cuál es el problema, es que la economía no le permita a la clase media acceder a su propio hogar, para colmo de males han destruido el último elemento activo que existía, el crédito privado”, afirmó el presidente de la UIM.

El empresario de la construcción fue un paso más allá y dijo sin tapujos que “si pensás en obras privadas para instalar bodegas, para instalar industrias, para instalar empresas, estamos en la misma, es ínfimo”.

Un incentivo

Si bien en la provincia no hay datos oficiales sobre el nivel de actividad de la construcción y en particular del sector privado, una pequeña muestra son los datos sobre el programa de incentivo que lanzó el Ministerio de Economía, Mendoza Activa, que devolvía una parte de la inversión en forma de subsidio.

De acuerdo a la información suministrada por la cartera económica, en las tres primeras etapas del programa de fomento se construyeron 3884 entre casas y departamentos nuevos, se terminaron 939 viviendas y 888 casas o departamentos ingresaron en el segmento de arreglos o ampliación.

La inversión total del sector privado fue de 47.972 millones de pesos y el Estado mendocino realizó una erogación de $14.380 millones en subsidios.