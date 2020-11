Este lunes se realizó de manera virtual la edición 2020 del Congreso Internacional Coninagro. En un evento donde el eje central giró en torno a “Alimentos sustentables en Argentina: producción y oportunidades”, lo más destacado fue la ausencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández, algo esperado desde la organización, dado la mala relación de la Confederación con el Estado. El pedido de alivio fiscal fue una constante entre los empresarios presentes.

Aunque hubo presencia oficial a partir del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra, y de Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, la inasistencia del primer mandatario nacional no pasó desapercibida y sobre el final de la transmisión lo hicieron notar. Sí estuvo presente el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, quien habló de la importancia de la sustentabilidad en la producción. El mandatario provincial fue invitado en el bloque político junto a sus pares de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Santa Fe, Omar Perotti.

Entre lo más destacado del discurso del mandatario mendocino, se encuentra la mención de un proyecto de ley que ya se ha enviado a la Legislatura Provincial. La iniciativa hace foco en la sustentabilidad de los nuevos emprendimientos que se desarrollen en la provincia. “Cada vez que quieran hacer un nuevo emprendimiento deberán demostrar su sustentabilidad y mercado. Para vender alimentos al mundo hay que ser estratégicos y a eso apuntamos”, declaró.

En este sentido, también puntualizó que el cuidado del agua es uno de los temas a los que más atención se le presta desde su gestión: “Por las condiciones climáticas y la crisis hídrica estamos trabajando en la sustentabilidad, en cuanto a la tecnificación del riego de los cultivos. No podemos seguir haciéndolo como lo hacían los Huarpes”, manifestó Suarez.

El reclamo de un alivio fiscal

Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), dio a conocer datos muy llamativos de un relevamiento de expectativas y percepciones sobre la realidad productiva actual realizada por la consultora Synopsis, entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre, entre productores de más de 14 provincias. Lo más destacado de este estudio es que el 70% de los productores agropecuarios consideran al Estado un obstáculo más que un aliado. “Es un dato complicado. No creo que estemos hablando de este Gobierno, es una sucesión de años en los que al productor no se lo valoriza”, opinó el presidente de Coninagro.

Más allá de eso, la máxima preocupación de la entidad pasa por el 76% de los cooperativistas que requieren un alivio fiscal. “Es el problema que más nos preocupa. Estamos trabajando en eso y el financiamiento. Eso incluye el desarrollo de la alimentación sustentable, bregando por un sistema de complementar el financiamiento bancario”, dijo Iannizzotto. Así mismo destacó que las problemáticas de cada región son diferentes. “Es importante la descentralización”, afirmó el empresario mendocino.

Sobre las dificultades que puede traer para el sector la inestabilidad cambiaria, Iannizzotto consideró: “El problema no se puede solucionar rápidamente, pero sí es importante saber hacia dónde vamos. Desde Coninagro apuntamos a un dólar competitivo y a un solo dólar (una cotización)”. El vínculo con el Gobierno Carlos Iannizzotto, le dedicó algunas palabras a la relación que la entidad mantiene con el Gobierno Nacional. “Hablando con Basterra, encontramos temas en los que no nos entendemos y otros en los que sí hemos podido avanzar. En el tema de financiamiento todavía no logramos lo que necesitamos, lo mismo que en el aspecto impositivo. De todas formas soy optimista, porque hay propuesta y muy buenos vínculos con los empresarios”, comentó.

Las voces oficiales Como se dijo anteriormente, el Gobierno Nacional estuvo representado por Luis Basterra y Jorge Neme. El primero de ellos tuvo una breve aparición en el primero de los bloques de la jornada, donde se habló de la producción sustentable y el cooperativismo. El ministro destacó que “el cooperativismo es lo que permite el progreso dentro de la actividad” y resaltó la solidaridad y el trabajo en común que propone el sistema.

Haciendo foco en la producción de alimentos sustentables, Basterra expresó que la sociedad interpela en la manera en que se producen los alimentos y señaló que los ciudadanos requieren cada vez más información. Para el Ministro, es su responsabilidad garantizar, a través de un abordaje estratégico, que los alimentos que se producen se hagan de una manera sana".

Por su parte, Neme habló de las exportaciones, los problemas sobre el dólar y la alta presión fiscal a la que había aludido Iannizzotto. En una crítica a la gestión anterior, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales argumentó que “la política de comercio exterior de Argentina fue demasiado conservadora en el pasado”, por lo que entiende que deben ser “audaces” a la hora de buscar nuevos acuerdos.

En cuanto a la realidad cambiaria del país, planteó que un tipo de cambio único no es algo que se pueda lograr en el corto plazo. Por último, en relación a la presión fiscal, indicó que la discusión tiene que darse desde las fortalezas que tiene la agroindustria. “Si discutimos desde ahí, el acuerdo con el Gobierno estará a un paso”, declaró y estimó que se podría trabajar en un “marco fiscal estable”, antes de una baja de impuestos.