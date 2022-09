Congreso CREA 2022: ¿Qué tienen en común un polista y un ingeniero electrónico?

La digitalización de la agricultura es una tendencia irreversible y vertiginosa, y con la incorporación de nuevos talentos y formas de trabajo se puede transformar en una enorme oportunidad. Eso se pudo concluir tras escuchar a algunos de los líderes empresarios que compartieron el panel Negocios digitales: experiencias en primera persona, en el Congreso Nacional CREA 2022 que tiene lugar en la Rural de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Uno de los participantes fue Eduardo Novillo Astrada ex polista ganador de la Triple Corona, ex presidente de la Asociación Argentina de Polo y fundador de Agrotoken, la primera infraestructura global de tokenización de agrocommodities, una idea que nació en plena pandemia y ya logró afianzarse convocando cada vez a más productores.

“Lo único que hicimos fue formalizar con tecnología lo que ya sucede en el campo. El productor piensa y ahorra en granos, es lo que está pasando hoy, nosotros sólo lo volcamos a un entorno digital”, afirmó. Y luego agregó: “Ante todos los desafíos hay una oportunidad, en este país hay desafíos todo el tiempo, y más en este ambiente. Si no es el clima es el gobierno, pero siempre hay oportunidades y hay que ser curioso e ir buscándolas. Agrotoken es un ejemplo de eso. Como argentinos y líderes en la agroindustria, tenemos una oportunidad”.

Junto a él estuvo Herbert Lewy, un ingeniero electrónico y administrador de empresas uruguayo que empezó siendo técnico de fotocopiadoras láser y con el tiempo llegó a liderar el negocio de Agricultura Inteligente y Bioeconomía para Microsoft Latinoamérica.

“Decidimos que el agro era extremadamente relevante para esta región y que queremos ser parte de la enorme transformación que se está dando, abrazar ese enorme volumen de datos que hay en la producción agropecuaria y transformarlos en valor real. Estamos en la cuarta revolución industrial, impulsada por la transformación digital. Es la democratización del acceso a la oportunidad, por primera vez tenemos la misma tecnología, al mismo precio en cualquier lugar del planeta. Esta revolución se caracteriza por la velocidad y pluralidad del cambio, llega a muchísima gente y muy rápido. Tenemos que aprovechar este momento”, dijo.

En este contexto, Novillo Astrada y Lewy coincidieron en varios puntos sobre lo que es necesario para participar activamente en la transformación. En primer lugar, afirmaron que el cambio empieza por las personas, que los líderes son clave y que los fracasos son parte del proceso. “En el deporte me tocó ser líder y hoy intento llevar lo mismo a Agrotoken. Mi fuerte era hacer jugar a los demás, hoy mi secreto es intentar sacar lo mejor de quienes trabajan a mi alrededor. Pero siempre les digo, estamos haciendo algo que no existe en el mundo, nos vamos a equivocar, pero aprendamos”, dijo Novillo Astrada.

En la misma línea, Lewy añadió: “Las transformaciones son esfuerzos y conllevan ciertos balances. La tendencia natural del ser humano es al status quo, la no transformación. Por eso, los líderes somos fundamentales en los procesos de transformación; no conozco buenos líderes que no sean valientes y humildes, que no quieran aprender”.

El otro gran consenso entre ambos empresarios fue que la transformación se debe desarrollar de forma colaborativa.

“Se viene un mundo mucho más colaborativo, más integrador. Hoy un chico de China está conectado con un argentino jugando el mismo juego”, dijo Novillo Astrada. Por su parte, Lewy habló de sinergias entre las cientos de herramientas y organizaciones que forman parte de la revolución digital del agro. “No hay nadie que pueda decir que tiene el santo grial de la transformación digital, lo estamos escribiendo todos, todos los días. La colaboración es la clave”, dijo, y citó un viejo proverbio que dice: “Si querés ir rápido andá solo, si querés llegar lejos, andá acompañado”.

Respecto a los objetivos concretos de sus empresas, según explicó Novillo Astrada, para Agrotoken el gran desafío de cara al futuro está en llevar la herramienta de tokenización de la soja a otros actores por fuera del productor agropecuario, y acercar el consumidor final con el productor, que haya un hilo conductor. “Estamos pensando en cuando el consumidor pueda ya decir lo que va a querer comer antes de que se produzca, y que la producción se haga como respuesta a esa demanda”, dijo.

Luego Lewy explicó que desde Microsoft apuntan a generar habilidades digitales que son críticas, “pasar de usuarios digitales a productores digitales”. Para eso, la compañía está lanzando en el Congreso CREA su plataforma Agtech Digital Natives (ADN) para todo latinoamérica, una herramienta para el acompañamiento de los emprendedores del sector.