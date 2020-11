En la apertura del Congreso Coninagro 2020, Carlos Iannizotto, presidente de la entidad aseguró que “el bien común, desde el punto de vista productivo, es un concepto ético. Está integrado en una cosmovisión del bien para todos. La sociedad busca construir riquezas pero también compartirla”.

El mendocino dio a conocer algunos resultados de relevamiento de expectativas y percepciones sobre la realidad productiva actual realizada por la consultora Synopsis, entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre, entre productores de más de 14 provincias, el cual arrojó que el 76% de los cooperativistas requiere un alivio fiscal. “Es el problema que más nos preocupa. Estamos trabajando en eso y el financiamiento. Algo que incluye el desarrollo de la alimentación sustentable, bregando por un sistema de complementar el financiamiento bancario”, dijo Iannizotto. Así mismo destacó que “las problemáticas de cada región son diferentes. Es importante la descentralización”.

El dato más relevante es que 70% de los productores agropecuarios consideran al Estado un obstáculo más que un aliado. “Es un dato complicado que el 70% de los productores no confíe en el Estado. No creo que estemos hablando de este Gobierno, es una sucesión de años en los que al productor no se lo valoriza”, opinó el presidente de Coninagro.

Sobre las dificultades que puede traer para el sector el dólar, Iannizotto manifestó: “El problema no se puede solucionar rápidamente pero sí es importante hacia dónde vamos. Desde Coninagro apuntamos a un dólar competitivo y a un solo dólar”.

También dio su punto de vista sobre la toma de tierras: “Es un tema serio y triste. Es un tema jurídico pero tiene una cara humana: hay una situación difícil, un déficit habitacional muy grande, hay una problemática de infraestructura. Pero una cosa no quita la otra. El derecho de la propiedad privada es un pilar de la convivencia social”.

En cuanto a la relación del sector y el Gobierno, declaró: “Hay que distinguir qué parte del Gobierno. Con Basterra tenemos partes que no entendemos y otras que sí hemos podido avanzar. Dependiendo de las áreas que vos tomes hay algunos aspectos positivos. En el tema de financiamiento todavía no logramos lo que necesitamos, lo mismo que en el tema impositivo. Soy optimista porque hay propuesta y muy buenos vínculos con los empresarios”.