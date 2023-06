Confirmaron la fecha de pago del aguinaldo de junio para estatales de Mendoza

La mitad del año llega con altas expectativas para la mayoría de los asalariados. El contexto inflacionario y los sueldos retrasados, en muchos casos, hacen que el aguinaldo se gaste incluso antes de ser cobrado, y el saldo de la tarjeta deberá ser cubierto los primeros días de julio, con lo que se cobre a fin de mes.

Pero en el caso de los estatales, el Gobierno anunció este 8 de junio que se adelantará el pago para miles de mendocinos que trabajan en la administración pública.

Así, vía Twitter, se confirmó que el próximo viernes de 16 de junio tendrán depositado su aguinaldo los empleados estatales de Mendoza.

📌 El próximo viernes 16 de junio, estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales. pic.twitter.com/GbSWIZWHFf — Mendoza Gobierno (@MendozaGobierno) June 8, 2023

Aguinaldo, ¿cuándo cobran el resto de los trabajadores?

Todos los trabajadores deben recibir un Sueldo Anual Complementario (aguinaldo), y la Ley N° 23.041 establece que debe calcularse sobre el cálculo del 50 % de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año.

Pero la palabra clave en este caso es “remuneración”, y es que no todos los conceptos que conforman el monto de dinero final que recibe un empleado en relación de dependencia son “remunerativos”. A menos de que se haya establecido en paritarias, no se computan para el cálculo del aguinaldo, de allí que pueda que no sea exactamente la mitad del mejor sueldo.

¿CUÁNDO SE PAGA EL AGUINALDO?

El sueldo anual complementario es abonado en dos cuotas (dos medios sueldos): la primera de ellas el 30 de junio y la segunda, el 18 de diciembre de cada año.

Así, los trabajadores pueden recibir el aguinaldo recién en julio (dependiendo de cuándo cobren sus salarios del mes de junio), mientras que en diciembre, están acostumbrados a cobrarlo antes de las fiestas de fin de año.

¿QUÉ INCLUYE EL PAGO DEL AGUINALDO?

En el aguinaldo se incluyen “horas extras y comisiones” que el trabajador pudiera haber realizado durante el semestre que se considere. Es decir, se toma en cuenta para calcular la mejor remuneración.

Si durante los meses previos al pago del aguinaldo el trabajador hubiera reducido su jornada laboral, corresponderá el pago de “la mejor remuneración devengada”, sin computar dicha reducción de mutuo acuerdo.

Si un mes se hubiera cobrado más, por incluirse un retroactivo, éste se prorratea en los meses en los que se debió cobrar, y esa proporción se incluye en el aguinaldo.

Por el contrario, los conceptos no remunerativos no se incluyen en el cálculo del aguinaldo, por no tener naturaleza remunerativa o salarial.

Otros conceptos como el pago de “maternidad” también quedan excluidos, por ser subsidio, y no sueldo; y el mismo criterio se aplica para todos los beneficios sociales.

En el caso de las licencias sin goce de sueldo, no se computan.

Lanata reveló que se viene el billete de $ 1.000 con la cara de San Martín.

AGUINALDO DE JUNIO 2023: CÓMO SABER CUÁNTO SE COBRA

Para calcular cuánto vas a cobrar de aguinaldo, aplicá la siguiente fórmula: (el salario / 12) x los meses trabajados (caso proporcional). En otro modo, basta con saber la mitad de tu mejor sueldo en el primer semestre.

Ejemplo 1 - proporcional: empezaste a trabajar en marzo de 2023, es decir, llevás cuatro meses. Tu salario es de $100.000. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a (80.000/12) x 4. El valor del aguinaldo es $33.333.

Ejemplo 2: empezaste trabajar hace tres años (número al azar). El mejor salario del primer semestre de 2023 equivale a $100.000. El medio aguinaldo que se abona en diciembre corresponde a la mitad, es decir, $50.000.

Calculá aquí tu aguinaldo

Seguí leyendo: