Hoy no hay bancos por paro: sindicalistas tildaron de “inadmisible” la propuesta salarial

La Asociación Bancaria (AB), encabezada por Sergio Palazzo, ratificó el paro nacional de actividades que se cumplirá hoy en las entidades financieras públicas y privadas tras considerar “inadmisible” la última propuesta de aumento salarial de las cámaras del sector en el marco de las discusiones paritarias.

En este sentido, a través de un comunicado de prensa, la entidad sindical señaló que “la propuesta patronal en paritarias realizada hoy es inadmisible y desconoce el mandato del presidente Alberto Fernández, quien de forma clara sostuvo que los salarios deben superar a la inflación”.

Paro Bancario/ Pelichotti

Además, sostuvo que las cuatro cámaras patronales del sector continúan “no escuchando a los trabajadores y, ante esa provocación, el gremio ratificó la huelga” prevista para hoy en bancos públicos y privados de todo el país.

En el acta de la firmada confeccionada en el Ministerio de Trabajo, el sector patronal propuso un “aumento salarial de 55% en tres tramos hasta el mes de noviembre, con revisión dentro del último trimestre del año, o antes en caso de que cambien las condiciones macroeconómicas del país, la cual no fue aceptada por la parte sindical”.

La Bancaria invitó a las cámaras, en especial a las que reúnen a las entidades financieras privadas, a “reflexionar” de forma urgente, ya que “de manera empecinada continúan mirando solo su conveniencia a partir de la avaricia y las rentabilidades mezquinas”.

En este contexto, la Asociación Bancaria convocó a una huelga con “desconexión, movilización y protestas en defensa del salario y los derechos laborales, porque los bancarios dicen basta”.

Qué trámites se pueden hacer y cuáles no

Con motivo de este paro, los clientes bancarios no podrán realizar ninguna gestión comercial que requiera la concurrencia a las instituciones o la atención telefónica. Sin embargo, no se prevén inconvenientes para realizar trámites a través del Homebanking o por cajero automático (en este último caso, es importante aclarar que algunas filiales de La Bancaria en el interior del país advirtieron sobre que no se realizará recarga de efectivo en las terminales).

De todos modos, para atenuar la demanda de billetes físicos, las entidades bancarias recomendaron a los usuarios que utilicen como medio de pago la tarjeta de débito, por ser “un medio seguro e inmediato” para pagar. También añadieron que se podrán hacer con normalidad operaciones a través de home-banking y celular (transferencias inmediatas y pago de servicios todos los días, las 24 horas).