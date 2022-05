Con sueldos de hasta u$s 10 mil, una empresa busca talento en Argentina

La plataforma global de Penetration Testing (pretesting) Strike, busca expandirse en Latinoamérica y Argentina está entre sus objetivos de crecimiento, en donde cuentan con clientes como Naranja X. Para ello, recaudaron una ronda semilla por u$s5,4 millones y los destinarán a sumar “Strikers” alrededor del mundo (hackers éticos), con salarios que van desde los u$s1.000 a los u$s10.000.

Según relató la revista Forbes, “la compañía, en cuyo board se encuentran los tres co-founders de PedidosYa, Ariel Burschtin, Álvaro García y Rubén Sosenke, fue fundada en 2021 por Santiago Rosenblatt, un emprendedor de 25 años que hackeó su primera empresa cuando tenía 7 años y que desde los 15 se sumó a colaborar con el sector corporativo”.

La empresa tiene como objetivo principal ampliar el acceso al mercado de ciberseguridad, en un contexto de alza del cibercrimen (tan solo durante 2021, las empresas a nivel global sufrieron un 31% más de ciberataques que en 2020, y este año en América Latina los ciberataques aumentaron un 600% de acuerdo con la firma Fortinet).

Las ofertas de empleo y los salarios

Para sus operaciones en la Argentina, los perfiles que más requerirá Strike son:

Software Engineers

Business Development

Customer Success

La compañía pagará, dependiendo del rol, sueldos que van desde US$ 1000 a US$ 10.000, con un promedio de US$ 3500. Entre otros beneficios para sus colaboradores Strike ofrece flexibilidad laboral horaria, días libres extra a las licencias correspondientes. “Todo en un ambiente joven en donde se permite pensar e idear con mucha libertad”, aseguraron desde la startup a la misma revista.

Las personas interesadas en postularse a las vacantes que se abrirán en Strike podrán hacerlo través de la web oficial de la empresa o de su página en LinkedIn, donde serán publicados los anuncios.

Asimismo, se le puede escribir a alguno de los responsables del área, Paula Villalba, Head of People & Culture, el VP de Engineering, Tomás de Angelis, o el CEO mismo, según confirmó Rosenblatt.