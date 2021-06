Con restricciones, el Gobierno reabrió las exportaciones de carne y Alberto Fernández le prometió al campo mayor apertura si bajan los precios

El Gobierno nacional reabrió las exportaciones de carne, tras la suspensión que impuso por 30 días con el argumento de revertir los aumentos de precios en el mercado interno, pero lo hizo con un esquema que contempla restricciones: habrá un tope equivalente al 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020 y hasta fin de año no se podrán incluir 7 cortes populares.

El objetivo oficial es redireccionar unas 30 toneladas de carne para el consumo local, pero la medida no calmó los ánimos de los representantes del campo agrupados en la Mesa de Enlace, quienes plantearon sus quejas durante una reunión en Casa Rosada con los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra.

El presidente Alberto Fernández se sumó al final de las deliberaciones y prometió flexibilidad para sortear los reclamos de la Sociedad Rural (SRA), Coninagro, Federación Agraria (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), las entidades que realizaron un paro de 9 días contra la suspensión de las exportaciones de carne,

“El propio Presidente de la Nación dijo que, si se estabilizan los precios y a los 10 ó 15 días eso se confirma, están dispuestos a habilitar el 100 por ciento de las exportaciones, o sea, lo más urgente posible”, dijo el titular de CRA, Jorge Chemes, al término del encuentro en Balcarce 50.

El ministro Basterra reconoció el compromiso: “Si los precios se sostienen, las medidas progresivamente se van a ir flexibilizando. El objetivo central es garantizar el acceso de la población a los cortes”, dijo el funcionario en la conferencia de prensa que encabezó con Kulfas para presentar las nuevas disposiciones.

Pero Carlos Achettoni, titular de FAA, aclaró que la Mesa de Enlace no tiene la capacidad para garantizar una baja en los precios de la carne en las góndolas. “Por más que nos comprometemos, tiene que estar toda la cadena comprometida y aún así no sé si pueden garantizar que los precios no vayan a subir. Es un contexto complejo, donde toda la cadena se tiene que comprometer, hay que revisar toda la cadena y, por otro lado, hay un factor muy importante que es la inflación que está corriendo día a día las posibilidades para que los precios no suban”, repasó.

Carlos Iannizoto, el titular de Coninagro, lamentó la decisión oficial de imponer un tope equivalente al 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020. “Creemos que no es la solución y que es una mala señal para el sector, sobre todo, para los pequeños productores. Tenemos que optar por una mayor producción”, planteó.

Por lo pronto, la reapertura de las exportaciones será con el mencionado tope que regirá hasta 31 de agosto y no podrá incluir asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. “Para la Argentina, el consumo de carne no es cualquier consumo, es un consumo emblemático, cultural, relevante que hace también referencia a la vida social, al asado del domingo, a la familia, a los amigos. Entonces, es un tema que tenemos que cuidar y trabajar adecuadamente”, diferenció Kulfas.

El ministro de Desarrollo Productivo explicó que además se extenderá el acuerdo para tener cortes de carnes a precios bajos y que se estableció un período de 30 días para diseñar un “Plan Ganadero” destinado a promover la actividad del sector y aumentar la producción de carnes para pasar de las 3,2 millones de toneladas anuales a 5 millones.

Kulfas adelantó que de esa cifra proyectada, “3 millones de toneladas” serían para el mercado interno y el resto para la exportación. “Sería prácticamente duplicar el nivel de exportaciones”, dijo para inhabilitar cualquier crítica anticipada del sector.

Además, precisó que el plan ganadero debe incluir mecanismos de “acceso al financiamiento, a la asistencia técnica para mejorar la productividad en diferentes regiones y algunos beneficios fiscales que seguramente requerirán tratamiento parlamentario”.

En el Gobierno nacional entienden que la suba de los precios en las carnicerías, que avanzaron “el doble del promedio de los alimentos” medidos por el Indec, según advirtió Kulfas, se produjo por una serie de factores entre los que figuran la aparición de “exportadores de oportunidad” que no cumplían con las normativas aduaneras, cambiarias e impositivas.

“Había muchos exportadores de oportunidad, sectores del mundo financiero que armaron exportadoras exclusivamente para aprovechar negocios puntuales y lo hicieron violando las normas vigentes, subfacturando las exportaciones, realizando evasión impositiva, no liquidando las divisas. Esto generó una gran distorsión”, apuntó Kulfas.

Por ello, ahora se profundizarán los controles sobre el sector exportador y habrá nuevas medidas para evitar posible subfacturación y desalentar las maniobras ilegales.

Además de Achettoni y Chemes, participaron de la reunión en la Casa Rosada José Martins (Consejo Agroindustrial Argentino), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Juan José Grigera Naon (Instituto de Promoción de Carne Vacuna), Dardo Chiesa (Mesa Nacional de Carnes), Juan Eiras (Cámara Argentina de Feedlot), Alberto Fantini (Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados), Carlos Iannizoto (Coninagro) y Mario Ravettino (Consorcio Propietarios de Carne).

También estuvieron presentes las secretarias de Comercio Interior, Paula Español, y de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.