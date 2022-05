Con qué juegos es posible divertirse y ganar criptomonedas

Son muchas las personas, y no sólo niños y adolescentes, que destinan una buena cantidad de horas diarias a jugar en la computadora o el celular. ¿Y si, además de entretenerse, se pudieran generar ingresos? Para muchos, esto ya es conocido y el más popular de los juegos que ofrece esta opción es Axie Infinity. Sin embargo, hay otros que, de a poco, van ganando un espacio en el mundo virtual que combina diversión con generación de dinero.

Como se explica en el sitio Investing.com, Axie Infinitive es un juego de modalidad “play-to-earn”. Esto significa que los usuarios, además de jugar y entretenerse, pueden obtener ingresos reales, a través de la obtención de SLP (Smooth Love Potion). Hay jugadores que ganan desde U$S 250 hasta U$S 3.000 por mes. Para ellos, pueden reproducir unas criaturas llamadas Axies, completar misiones diarias o combatir con otros usuarios.

Las SLP se pueden intercambiar por dólares en sitios como Binance y ganar dinero en la compra-venta de este token. Hoy, 1 SLP es igual a US$ 0,0056; es decir que 1.000 SLP equivalen a U$S 5,62. Sin embargo, el proceso requiere de completar varios pasos. En la página de Binance se detalla que primero se debe iniciar sesión en la cuenta y, si aún no se es usuario, el registro es gratis y toma unos minutos. Completar la verificación de identidad y agregar al menos un método de pago a la cuenta para comenzar a usar Binance P2P.

Para transferir los SLP del juego a Binance P2P para cambiarlo a dólares se debe:

En el panel de la cuenta de Axie Infinity, sincronizar el SLP.

Usar el enlace https://bridge.axieinfinity.com para transferir los SLP de Ronin a MetaMask.

Transferir el SLP de MetaMask a la dirección SLP de Binance

Ahora que el SLP está en la billetera Binance SPOT, se debe transferir a la billetera P2P

En Binance P2P , seleccionar la pestaña de venta y elige VES y SLP.

En el sitio iProUP se detalla que, si bien Axie Infinity es el juego “play-to-earn” que cuenta con más usuario, hay otros que van ganando popularidad. Los recomendados por los expertos son:

STEPN : juego de lifestyle en el que los usuarios ganan puntos al recorrer lugares del mundo “físico” ( : juego deen el que los usuariosdel mundo “físico” ( www.stepn.com

Undead Blocks: del rubro “disparos”, en este título hay que matar zombies ( del rubroen este título hay que matar zombies ( www.undeadblocks.com

Defi Kingdoms : esta propuesta es del tipo “estrategia”, en el que hay multiplicar joyas y comprar tierras

Lost Relics : juego de rol de aventuras ( www.lostrelics.io ) : juego de rol de

Nueve Crónicas : universo fantástico en el que participa el popular estudio Ubisoft ( : universo fantástico en el que participa el popular estudio Ubisoft ( www.nine-chronicles.com

Zed.run: carreras de caballos ( carreras de caballos ( www.zed.run

Gods Unchained : inspirado en los juegos de cartas de fantasía ( : inspirado en losde fantasía ( www.godsunchained.com

Spider Tanks: batalla de tanques ( : batalla de tanques ( www.spidertanks.game

¿Cómo empezar a jugar?

En la mayoría de los juegos sólo se tiene que crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Luego habrá que descargar la aplicación en la PC, tablet o celular. Después, se le solicita al usuario que se vincule a una billetera sin custodia, como Metamask -que funciona con Ethereum y otras redes que usen la Ethereum Virtual Machine (EVM)-, en la que habrá que contar con ethers en la cuenta. En algunos juegos, además hay que utilizar una wallet específica (como Ronin, en el caso de Axie Infinity), que servirá para depositar y extraer las criptomonedas nativas de la plataforma.

Francisco Landino, Blockchain Director de Lemon, planteó a iProUP que “hay que tener cuidado porque hay muchas estafas en el mundo de NFT y “play-to-earn”, al ser mercados nuevos. Siempre hay que fijarse dónde uno conecta su Metamask y navegar por sitios oficiales”.

