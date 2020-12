Con qué empresa líder se puede ganar 45% anual en dólares y cuáles son los riesgos

En un mundo de tasas negativas como es hoy, tener a una empresa líder, conocida por su marca de primera línea, que pague el 45% anual en dólares no es para pasar por alto.

“Lógicamente, donde hay jugosos rendimientos prometidos, hay riesgo. Pero para quien quiera arriesgar y poner una ficha a esta empresa, debe saber que el estado de resultados muestra pérdidas, con ingresos pisados y costos crecientes”, advierte el analista financiero Mauro Cognetta.

Se refiere a la obligación negociable de Mastellone, empresa comercializadora de La Serenísima, que se puede ingresar con un mínimo de u$s 100 y tiene una tasa interna de retorno del 45% anual en dólares.

También se puede entrar con pesos al valor del dólar Bolsa, con la ventaja de que el dólar MEP siempre está más barato que el dólar blue, y es una forma de dolarizar los pesos a $ 150.

La ventaja de esta ON es que se negocia tanto en dólares como en pesos, y que se puede entrar y salir en cualquier momento en cualquiera de las dos monedas, siempre respetando el parking que ahora CNV lo acaba de bajar de 72 horas a 48.

Si se toma el flujo de fondos por intereses y amortizaciones, quien entra hoy y sale a finish, que es el 3 de julio, estaría comprando dólares a $ 120, siempre cuando Mastellone no defaultee claro está. Ahí, justamente, es donde está el riesgo.

La ventaja es que la próxima amortización, del 6,31%, ya se cobra el 3 de enero, mientras que la otra se cobra el 3 de julio, ya que su cupón es del 12,625% anual, pagadero semestralmente.

El programa global es por u$s 400 millones, fue emitido el 3 de julio de 2014 y vence el año que viene. La serie F que está con el ticker MTCFD, salió por la mitad de ese programa global y se entra con u$s 91 por una lámina de u$s 100.

Se recibe u$s 6,31 el 3 de enero de interés y u$s 106,31 el 3 de julio por amortización más intereses. El 3 de noviembre pasado presentaron un nuevo programa, por otros u$s 500 millones, en donde lo destacable es que decidieron no calificarse, por lo cual no tienen calificación de riesgo.

Federico Broggi, de IEB, alerta que además de los riesgos inherentes de la empresa, las ONs con vencimientos cercanos cuentan con un riesgo sistémico que provoca que coticen a rendimientos tan elevados: “Es la incógnita de si el BCRA le permitirá acceder a las divisas para el pago de la deuda o si les pedirá que reestructuren dichos vencimientos o una parte de ellos como lo hizo con la disposición del 15-S con los vencimientos de 2020”.

En este sentido, Broggi opinó que se trata de una empresa que, si bien su resultado operativo es positivo, el neto (después de intereses) no lo es y el rendimiento del 45% es razonable y evidencia sus riesgos. Sin embargo, es un retorno muy atractivo para pequeñas porciones de patrimonio en inversores más arriesgados.

Rafael Di Giorno, director de Procio, advierte que en América Latina en general, y en Argentina en particular, se tradea mucho menos los bonos corporativos que los soberanos, entonces siempre conviene mirar cuál es su liquidez.

Por su parte, Herman Schvarz, titular de la consultora ETR señaló que “considerando la situación actual de la empresa, y el contexto de pandemia, es una jugada de riesgo para el inversor conservador. A pesar de que el sector alimenticio debería apuntalar la economía en los próximos meses, y las tasas son muy atractivas, no debemos perder de foco lo que vivieron ya muchas empresas y productos financieros de nuestro país el año pasado y el corriente. Se debe asumir un riesgo alto en este tipo de productos, aunque sin olvidar que estamos hablando de una de las empresas más grandes del país”.

En los estados financieros que la compañía presentó en los últimos nueve meses un incremento de gastos y costos por el Covid-19 por diferentes medidas sanitarias a raíz de la pandemia y contratación de personal eventual, para reemplazar a aquellas personas alcanzadas por la enfermedad o en grupos de riesgo.

A su vez, destaca que no recibió ningún tipo de asistencia económica o de ningún tipo por parte del Estado. Además, subrayan que sufren un atraso involuntario de precios de venta frente a la suba de costos.

Enumeran que se prevé un fuerte desarrollo de la actividad exportadora en el último trimestre del año, para sacar provecho de la mayor disponibilidad estacional de la leche cruda en línea con la estrategia de negocios.

Por otra parte, hacen hincapié en los planes destinados a incorporar productividades, ya sea por manejo del portfolio de productos como por cambios o mejoras en procesos operativos, comerciales y administrativos.

Mariano Gorodisch