Con acuerdo del PJ se discuten Mendoza Activa y la Ley de Empleo

La Legislatura de Mendoza trabaja en Mendoza Activa, el plan económico lanzado por el gobierno de Rodolfo Suárez que busca amortiguar las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en los sectores de la construcción, la industria, el comercio, la agricultura, los servicios y la producción primaria y que hoy tendría sanción definitiva, si se aprueba en el Senado.

Mendoza Activa deberá reglamentarse y convertirse en ley para su instrumentación, pero además irá acompañada de dos proyectos complementarios enviados por el Ejecutivo: la ley de Banco de Vinos (que hoy tendría media sanción), para ayudar al sector vitivinícola en conjunto con San Juan, y la ley provincial de empleabilidad, cuyo objetivo es facilitar y alentar la toma de trabajadores.

Programa Enlace

Vaquié brindó detalles del programa de Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace), que también forma parte de Mendoza Activa: “Está pensado para que los mendocinos y mendocinas, de 18 años a 55 años, con colegio secundario completo se entrenen durante cuatro meses, con la posibilidad de prorrogarlo por cuatro meses más, con un sueldo de 7 mil pesos. Una parte de este monto será pagada por el Gobierno de la Provincia y la otra, por el empleador”.

El funcionario detalló además que, en el caso de las pymes más chicas (de hasta cinco empleados), el Estado pagará hasta 5 mil pesos, mientras que los 2 mil restantes deberán ser cubiertos por el empleador. En tanto, en las empresas con más de 25 empleados, los 7 mil pesos mensuales se pagarán por mitades iguales. En todos los casos, la estimulación económica responderá a una práctica laboral de cuatro horas o bien 20 horas semanales.

Fomento a la inversión privada

Se trata de uno de los subprogramas por el que fue consultado Vaquié y que abarca a todos los sectores productivos de la provincia. En este sentido, comentó que está orientado a familias y pymes, en las que primero invierten y luego el Gobierno reintegra el 40% de la inversión. Ese 40% se distribuye en pesos en efectivo, bono fiscal para el pago de impuestos y por medio de una tarjeta de servicio que se puede usar en alguno de los sectores económicos más afectados, como el hotelero, por ejemplo.

Por otra parte, el funcionario aclaró que 40% de devolución se hará siempre y cuando las inversiones sean nuevas. Además, subrayó que a esa devolución se podrán sumar los municipios con 10% más, ascendiendo el porcentaje al 50% en esas comunas.

Por último, Vaquié especificó que los interesados en participar pueden hacerlo en uno o en todos los programas: “Existe un subprograma para construcción, uno para comercios, otro para servicios, fruticultura, forraje, horticultura, industria o la agroindustria”.

Principio de acuerdo

“Queremos estar al lado del Gobernador y queremos que Mendoza avance. El programa apuesta al empleo privado, y el banco de vino, todo va a hacer acompañado, aunque algunas cosas vamos a tener que ver porque el Gobierno le pide al sector privado lo que no tiene: dinero. Se necesitan inversiones (por parte del Estado), no reintegros”, señaló el senador Adolfo Bermejo, aunque criticó que los beneficiarios no están claros en el proyecto.

“Con respecto al Banco de Vinos, no se invitó al INV, tamaña falta”, lamentó Bermejo, aunque destacó la participación a futuro de todos los actores.