Compras preventivas: por las PASO, aumentaron las ventas de ciertos bienes

El fantasma de una posible abrupta suba del dólar blue después de las elecciones, como sucedió en las últimas PASO nacionales, en 2019, ha generado que algunas personas adelantaran las compras de bienes, para no quedarse con los pesos. Esta semana treparon las ventas de electrodomésticos y se sostuvo el acopio de materiales para la construcción, pero el efecto no se extendió a los alimentos y bebidas.

Con la cercanía del domingo, el blue empezó a trepar y superó la barrera de los $600, para mantenerse en ese nivel hasta el cierre, ayer. Esta subida se explica en gran medida por la incertidumbre de lo que pueda suceder el lunes, que llevó a muchos a comprar dólares en el mercado paralelo. Y esa misma conducta se observó en ciertas compras preventivas por parte de quienes intentaron asegurarse de contar con ciertos elementos antes de que los precios suban.

Mariana aprovechó una promoción 2x1 en una farmacia para comprar pañales para su hijo, para un par de meses. También fue a un mayorista, para tener un cierto stock de queso. Y, en una rebaja, ya le compró a su hija las mallas para el verano. Todo, con la intención de adelantarse a los aumentos que podrían darse en las próximas semanas.

Y Agustín, que venía analizando la posibilidad de cambiar los neumáticos de su auto, decidió finalmente hacerlo estos días, por si, después de las PASO, el valor de estos elementos se ajusta hacia arriba.

Menos poder adquisitivo

El economista José Vargas recordó que, en las elecciones de 2019, cuando los principales precandidatos eran Mauricio Macri y Alberto Fernández, el blue cerró el viernes a $43 y el lunes saltó a casi $70, para terminar ese año muy cerca de los $90. Y sumó que este fin de semana puede llegar a ocurrir algo parecido, dependiendo de los resultados y, más allá de quién gane, cuál es el porcentaje que lo separa del segundo, como también del mensaje que den los candidatos cuando se conozca el escrutinio.

Vargas indicó que, pese a este antecedente -que muchos tienen fresco en la memoria- las compras preventivas no han alcanzado el mismo nivel que hace cuatro años, porque entonces era previsible el triunfo de Fernández, mientras ahora hay más paridad del oficialismo con Juntos por el Cambio y también se perfila Javier Milei.

Pero no sólo ha intervenido el factor político, sino que el titular de la consultora Evaluecon señala que, en los últimos meses, ha sido notoria la caída del poder de compra de los argentinos y esto ha limitado las posibilidades de este comportamiento de resguardo. Se debe recordar que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que, en la medición a precios constantes, las ventas minoristas acumulan, desde enero a julio, una disminución del 1,6% con respecto al mismo periodo de 2022.

Las compras preventivas no se dieron en el caso de alimentos y bebidas. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Juan Manuel Gispert, director ejecutivo de la Federación Económica de Mendoza (FEM), comentó que no han realizado un relevamiento, pero que, a partir de algunos comentarios que han recibido, no se observa un adelanto de compras de artículos esenciales, como harina o aceite; lo que parece mostrar que la gente no está esperando que los alimentos suban demasiado por las PASO.

En cambio, sí han adelantado la decisión de cambiar una heladera, un televisor, un microondas o un aire acondicionado. Y que, quienes están construyendo, estaban intentando comprar materiales, aunque no todos lograron concretar la operación. Es decir, señaló, que el comportamiento preventivo se dio en sectores específicos: el de los bienes durables y de alto valor.

Efectivamente, Rubén David, del mayorista Oscar David, indicó que las ventas han estado muy tranquilas. Esto, pese a que se trata de los primeros días del mes y reconoció que lo habitual es que, antes de las elecciones, haya mucho movimiento de gente, que compra para tener un cierto stock en casa, por las dudas. En este sentido, manifestó estar un poco desorientado, aunque se mostró cauto ante la posibilidad de que hoy, sábado, la situación se modifique.

En cambio, sí hubo un cierto impacto de la inminencia de las PASO en los proveedores. David comentó que ayer algunas páginas no estaban funcionando para cargas pedidos, por lo que hubo compras que no pudo concretar.

Electrodomésticos

“Ha sido un loquero de consultas”, lanzó Sergio Adi, de Luciana Hogar, a modo de respuesta a cómo habían estado las ventas durante esta semana. Sumó que, del 100% de personas que atendieron, la mitad preguntaba y la otra mitad compraba. Esto, porque querían deshacerse de los pesos y aprovecharon los planes Ahora 6 y Ahora 12. Pero también hubo quienes tenían dólares atesorados y sacaron ventaja de la suba del blue.

Adi mencionó que estima que el nivel de ventas se triplicó en estos días y que la gente preguntaba cuáles eran las opciones para llevarse una moto o una heladera. Pero si bien este comportamiento se agudizó por las PASO, detalló que diez días atrás estuvo en una feria de fabricantes de muebles en Córdoba y las empresas más importantes estaban desbordadas con pedidos, por lo que tenían demoras en las entregas.

“A nivel consumo, está todo muy recalentado”, evaluó. Esto, porque “los argentinos ya saben que lo que esta semana sale $100, la próxima estará en $105 o $110″. Acotó que todos están convencidos de que se va a producir un ajuste, aunque no se sepa con certeza de qué magnitud será.

Los electrodomésticos y artículos para el hogar fueron de los preferidos para resguardarse ante un posible aumento de precios post PASO

Sobre los proveedores, señaló que muchos suspendieron las ventas. Algunos, hace más de una semana que no tienen listas ni precios; mientras otros demandaron más garantías el jueves y demandaron que les pasaran esa misma tarde los pedidos y los cheques, o daban por caída la operación. Por lo que expresó que la dinámica de trabajo esta semana fue muy compleja. Sumó que considera que estas empresas están cubriendo un mínimo de transacciones, para que el mes de agosto no sea tan negativo, pero al mismo tiempo esperan a ver qué sucede después de las PASO.

En cuanto a si estima que esto es un adelanto de compra y que, en las próximas semanas, la actividad podría caer, Adi comentó que espera que no, porque necesitan vender todos los meses, pero también porque la economía argentina tiene una dinámica de alta inflación que hace que la gente no quiera quedarse con los pesos y los invierta en bienes. De todos modos, aventuró que, para lo que resta del año, lo más probable es que cambie la ecuación precio-cantidad y se vendan menos unidades, pero a un precio más alto.

De ahí que ya esté haciendo las compras de productos de aire y ventilación. Sobre todo, porque se anticipa la posibilidad de que se trate de un verano muy caluroso. Claro que esto tampoco está exento de complicaciones, ya que deben acordar con los proveedores un precio para artículos que recién van a entregar en setiembre u octubre. Por otra parte, los que tienen un alto componente de insumos importados están teniendo problemas para que les aprueben las SIRAs. Pese a eso, están concretando algunas operaciones.

Construcción

Diego Pérez Colman, gerente general de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar, comentó que ha habido movimiento de gente en los salones de venta y coincidió en que hubo mucho pedido de cotizaciones, por parte de interesados en cerrar la compra esta semana.

Por su parte, también indicó que hoy (sábado) es el plazo límite para la vigencia de los presupuestos que realizaron, porque no saben si el lunes o martes los van a poder mantener. De todos modos, aseguró que, como ya ha sucedido en otros momentos “convulsionados”, es muy difícil que modifiquen las formas de pago y las opciones de crédito.

Los proveedores, en tanto, han anunciado aumentos, que entrarán en vigencia la semana próxima, pero sin fijar un porcentaje, a la espera de los que suceda el domingo. Pérez Colman acotó que, incluso, ha oído que el lunes podría haber un feriado cambiario. Y sumó que, estos días, cualquier intento de realizar un trámite para importar se encontraba con sistemas que se trababan.

El acopio de materiales para la construcción y para la remodelación del hogar viene sostenido desde principios de año, ya que, quienes no pueden acceder al dólar oficial, optan por “ahorrar” a través de esta modalidad. Pero, luego de que el dólar blue trepó a $600, hubo quienes aprovecharon para realizar compras de oportunidad. Y esto, detalló, no sólo en los sectores más altos, sino también en los medios y populares, que compraron un juego de baño, un revestimiento o una grifería, a través de promociones.

Autos

La venta de vehículos cero kilómetro también registró un incremento en estos últimos días, pero no se explica tanto por las elecciones, como por la suba del blue. Carlos Martín, de Automotores General San Martín y Denver, detalló que el dólar ha tenido una suba del 20% -en el último mes pasó de $500 a $600-, mientras que el precio de los autos aumentó del 7% al 8%.

Por otra parte, explicó que, en setiembre, llegará una nueva lista de precios, que también tendrá un ajuste impositivo, vinculado a los vehículos de lujo. Y las financiaciones subsidiadas por las concesionarias se mantendrán hasta fines de agosto. Todo esto configura un escenario favorable para quienes quieren comprar un vehículo nuevo.

Sin embargo, Martín señaló que no hay suficientes unidades para responder a esta demanda, porque se sostienen las dificultades con las autopartes importadas. De ahí que los clientes que quieren aprovechar esta ventana de oportunidad deban optar por los modelos que tienen entrega inmediata. Esto, porque los que se venden con entrega diferida, tienen precio abierto.