Compitiendo contra la poca oferta e inflación, crece 3,1% la venta de camiones en el primer bimestre de 2022, respecto de 2021

En un escenario complejo, influido tanto por las restricciones a la importación como por la inflación, la venta de camiones en el primer bimestre creció en el acumulado anual un 3,1% en comparación con 2021. De acuerdo a lo informado desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se han patentado 2.355 vehículos pesados en el territorio nacional; cifra que equipara casi al total de los vehículos nuevos inscriptos en Mendoza (2.574 unidades).

A nivel nacional se han inscripto 1.092 unidades nuevas en el segundo mes de 2022.

Para Ricardo Salomé, presidente de Acara, el mes de febrero ratificó en materia comercial un comienzo de año aceptable y con cifras muy similares a las que se presentaron en 2021. “Nos seguimos enfrentando al problema de la falta de una oferta completa, por problemas globales y por restricciones locales”, señaló el empresario al explicar las características de un mercado que cuenta con poca oferta y subas de precios constantes.

Ventas y faltantes

Enrique Torres, gerente general de la concesionaria Yacopini Mercedes Benz, en declaraciones explicó que pese al repunte de las ventas que se muestra en las estadísticas de Acara, se está vendiendo la mitad de los vehículos pesados de un año normal. “Hay faltantes en casi todas las marcas. Los únicos que tienen una buena cantidad de productos son Iveco y Mercedes Benz. Los demás no tienen demasiados productos”, comentó el ejecutivo.

Cierto es que, al igual que ocurre con los automóviles, la oferta está acotada por problemas con la importación. Daniel Valdatti, uno de los responsables en Argentina de la división camiones de la firma Iveco (Ivecam), señaló que “Somos una de las pocas firmas que tiene presencia de fabricación nacional, con nuestra planta en Córdoba. Hubo momentos en los que la producción cayó, a causa del Covid y por los faltantes de algunas autopartes, debido a que el mundo sufre demoras en la entrega de determinadas piezas, pero hoy la producción está a tope”.

La falta de importación de unidades, debido a las disposiciones aduaneras hacen que las marcas no puedan ingresar nuevos camiones al país si no tiene una compensación de vehículos producidos en el país. Hay demanda de unidades nuevas y las marcas que tienen camiones para vender, los venden. Además, más allá de la situación particular de la firma Mercedes Benz e Iveco, hay otras marcas que han logrado crecer en los primeros dos meses del año.

Ranking de ventas

Mercedes Benz lidera las preferencias con 1.043 patentamientos en lo que va del año (casi el 44% de participación en el total de las ventas acumuladas). Le siguen bastante por detrás Iveco (con 587 unidades registradas, que equivalen al 24% de participación) y Scania (307, el 13%). Por su parte, Agrale (con 184 unidades) y Volvo (162) completan el top 5 de las marcas con el 8 y 7% de la participación en las ventas, respectivamente.

En nuestra región la demanda por vehículos pesados sigue siendo alta y está impulsada por el transporte internacional de cargas, y por actividades como la petrolera, agrícola y minera (esta última sobre todo en San Juan).