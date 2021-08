Cómo se aplicará en Mendoza la modalidad presencial programada

En el último año –signada por los efectos de la pandemia- mucho se ha especulado sobre cómo se vivirá la nueva normalidad. Desde el primero de setiembre, tal como fue publicado en el boletín oficial este martes, el Gobierno nacional resolvió aplicar la “modalidad presencial programada”. En otras palabras, los agentes públicos que hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19 –independientemente de la edad y de la condición de riesgo- serán llamados a presentarse en sus puestos de trabajo. En la provincia el sector privado cuenta la post-pandemia.

En Mendoza, “El sector privado en general hace rato ha vuelto a la presencialidad. Hace ya unos dos meses que casi todos los recursos tienen una dosis. Son excepciones menores los que mantienen remoto, salvo claro está que sea una decisión de continuar esa modalidad por beneficio de ambas partes. Pero quienes debe realizarse su tarea presencial en general lo está haciendo”, explicó Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM).

Por su parte, el titular de la Unión Industrial Mendocina (UIM), Mauricio Badaloni señaló que el nivel de actividad ronda el 60% de la capacidad instalada haciendo la salvedad que la industria local es una actividad bastante homogénea. “El personal que no ha vuelto a trabajar es mayor de 60 años o no ha completado su plan de vacunación, es por eso que la UIA realizó una recomendación para que las personas que no quieran vacunarse no queden en un vacío legal porque se entiende que la presidencia de la nación ha levantado la emergencia sanitaria”, destacó el empresario del transporte.

Badaloni explicó que al no poder resolver la situación de este personal también queda trabada la posibilidad de contratar nuevo personal, “las personas que se están tomando son por estacionalidad o por temporada”, dijo. El sector industrial entiende que el sector púbico tiene privilegios distintos a los del privado y esto genera asimetrías innecesarias.

Daniel Ariosto, titular de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), señaló que desde el sector privado entienden que “dadas las condiciones, ya todo más tranquilo y con una campaña de vacunación en marcha se debe volver a la presencialidad”. En tanto que desde la Federación Económica de Mendoza (FEM), su director ejecutivo Juan Manuel Gispert, señaló que en el ámbito local se está trabajando en la presencialidad y en convocar a sus puestos al personal que al menos tenga una dosis de la vacuna contra el Covid. “Estamos trabajando con el mismo criterio, en general todas las empresas lo están planteando”, finalizó.

Uno de los sectores más golpeados por la pandemia es el turismo, sector que en la provincia ha recuperado el servicio: recepcionistas, mozos, mucamas, choferes y personal de atención al han regresado a la presencialidad; “un porcentaje menor sigue trabajando en home office (personal administrativo, contable o de reservas), pero la atención directa con el huésped ya esta en funciones” señaló Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza.

Al referirse a la vacunación del personal agregó: “con la secretaria de trasporte organizamos la vacunación de los choferes, que ya tienen las dos dosis. Con el ministerio de turismo la de los guías, personal de venta, conserjes, etc, cuya segunda dosis se aplicará el primer sábado de setiembre”.