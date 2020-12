Cómo sacar ventaja con el fin del cepo al dólar “cable” y “bolsa”

¿Quiénes van a poder comprar?

A principios de septiembre, fue la última oportunidad para muchos de comprar el llamado “dólar libre”, es decir el cupo mensual de u$s200 en los bancos. A fines de ese mismo mes, quienes habían cobrado ATP, recibían algún tipo de asignación, no contaban con ingresos mensuales suficientes para adquirir la divisa, o habían refinanciado alguna tarjeta de crédito se encontraron con que no podían volver a operar por homebanking, para hacerse de la divisa estadounidense.

Una alternativa a esta situación es operar con CCL o MEP en su defecto, pero por disposición del Banco Central, para pasar de un mercado a otro hay que aguardar 90 días.

De manera que si tomamos en cuenta que una persona compró dólares por última vez el 1 de septiembre, el 1 de diciembre se cumplieron los tres meses de restricción y es por eso que el caudal de movimientos se reactiva el miércoles, cuando termine el feriado. Para esa fecha, ya serán millones los argentinos que podrán comprar dólares en forma legal.

Además, en esta semana se abre lugar una particularidad: los tipos de cambio financiero que, habitualmente, están por encima del valor oficial, marcaron a la baja y se aproximaron a la cotización del “dólar ahorro”.

Por ejemplo, ayer por la mañana el MEP se ofrecía a $141,21 o sea dos pesos por debajo del dólar ahorro, a los cuales si les agregamos las retenciones e impuestas, hoy se vende a casi $144 (fuente Banco Central).

Por otra parte los precios CCL (Contado con liquidación) también llamado “cable” hasta ayer estaban rondando los $145, o sea más de un peso por encima de la oferta minorista oficial.

Lo cierto es que además del dólar blue (ilegal y más caro), la otra forma de conseguir moneda norteamericana son CCL y el MEP que además de ser legales, no tienen restricciones. El punto negativo aquí son los costos de tener una cuenta que te permita operar con acciones y títulos.

El dato a favor del comprador en relación a estas operaciones es que las mismas no poseen limitaciones, no tienen retenciones fiscales y no son alcanzadas por el impuesto PAIS. Esto responde a que no se trata de una compra directa de divisas, sino que son operaciones con títulos que dan como resultado la tenencia de dólares.

¿Qué es el dólar cable (CCL)?

El dólar CCL es una forma de cambiar pesos por dólares en otros países. Esto es posible cuando una persona compra pesos en bonos o acciones que se coticen en nuestro país y al mismo tiempo en la bolsa extranjera (Por ejemplo: Dow Jones). Después esos activos se ponen a la venta en dólares y un argentino los puede adquirir sin tener que caer en el mercado negro.

Ante todo el comprador deberá tener en cuenta que se arriesga sobre un nivel de volatilidad más alto. Es por eso que desde la CNV obligan un tiempo de espera entre una y otra operación (Parking). En esta oportunidad la demora hasta que se restablezca el sistema de transacciones será de dos días.

A cuánto cotizó a partir del primero de diciembre

¿Cuál es el requisito para compra dólar cable?

Tener una cuenta bancaria en otro país para poder recibir el dinero sin pagar impuestos y justificar el negocio. Si no tenés una cuenta afuera, te recomendamos contratar un agente de bolsa que te pueda servir de intermediario ya seas una persona jurídica o física.

¿Cómo conseguir dólar cable y electrónico ?

También llamado “dólar bolsa”, el MEP (mercado electrónico de pagos) se puede adquirir comprando bonos que se cotizan en pesos argentinos pero que al mismo tiempo son convertibles al mismo bono que también cotiza en dólares. Por eso, luego se puede ofrecer como “moneda dura”

Por otra parte, los MEP permanecen en una cuenta local condicionadas a la legislación argentina. Por el contrario, los CCL pueden permanecer en el exterior, son legales y no paga el 35% de impuesto. A esta maniobra también se la atribuye la denominación “liqui”.

Guía paso a paso para operar CCL y MEP

Transferir moneda argentina a una cuenta comitente utilizando plata formas electrónicas bancarias (home banking).

Adquirir bono nacionales a pagar en $ argentinos el mismo día. Similar a los AL30

Dejar pasar los dos días de parking

Vender la misma suma de títulos adquiridos durante en el mismo plazo, aunque a contra dólar. En el caso del dólar electrónico, se aceptan “argendólares”. Si se venden fuera del país, se acepta dólar CCL “con liqui”.

Una vez comprados los dólares, estos pueden regresar a la cuenta del home banking

Video tutorial para operar con las nuevas cotizaciones

En este video, los especialistas de Trading for Everyone (TFE) explican como aprovechar las nuevas formas legales de comprar dólares americanos