Cómo impacta el paro del campo en Mendoza

Como ya había adelantado hace varias semanas, la Mesa de Enlace convocó para este miércoles a una jornada de reflexión, con cese de comercialización de granos y de hacienda por 24 horas. Si bien el acto central, en el que participarán los dirigentes de las entidades agropecuarias que integran la coordinadora, se desarrollará en Gualeguaychú, Entre Ríos, en todo el país habrá acciones en las rutas para visibilizar la medida. ¿Cuál será el impacto en la provincia?

El presidente de la Específica de Ganadería de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, Roberto Ríos, comentó que están acompañando la medida, porque los productores están bastante molestos por la falta de gasoil y de políticas claras. “Todo sube y el ternero bajó entre $10 y $15 el precio por kilo. Estaba en $390 y ahora está en $375 o $370″, planteó. Explicó que, si bien normalmente el valor va subiendo, porque acompaña la evolución del dólar, la sequía en Córdoba, Buenos Aires, San Luis y Mendoza está obligando a los ganaderos a sacar los animales. Y la mayor oferta, con una demanda resentida por el impacto de la inflación en los salarios, hace que el precio caiga.

Si bien los ganaderos mendocinos no fueron al paro, muchos han tratado de no comercializar hacienda esta jornada. Pese a eso, comentó que, por tratarse sólo de 24 horas, no va afectar el abastecimiento. Pero adelantó que, de definirse nuevas medidas y durante más días, sí podría comenzar a haber faltantes. Se debe recordar que el año pasado, cuando el gobierno nacional prohibió las exportaciones de carne durante 30 días, se acordó un cese de comercialización por 8 días y se vio afectado el stock en algunas carnicerías.

Por su parte, la Sociedad Rural del Valle de Uco definió una movilización y asamblea en la Rotonda de la Bandera de San Carlos, a partir de las 11 y hasta las 13. “Por la Argentina que nos merecemos” y “Queremos trabajar” son algunas de las consignas de la convocatoria -sin banderas partidarias- sumado al planteo de que, para poder hacerlo hace falta “gasoil, menos presión tributaria, un nuevo régimen laboral, caminos rurales (hoy intransitables), revalorizar la educación y que los corruptos estén presos”.

El presidente de la entidad, Mario Leiva, aclaró que, si bien se reunirán a la vera de la ruta, no cortarán la circulación. Y acotó que esperan que, en el transcurso de la mañana, se sumen otras entidades rurales de la provincia, para “denunciar lo que está pasando y decir lo que necesitamos; porque cada día que pasa se pone peor la situación”. Para ilustrarlo, señaló que, un tractor gasta 7 litros de gasoil por hora y que no logran que les vendan más de 30 o 40 litros, además de que deben pagar $10 más por litro que en la Ciudad.

Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, afirmó hoy que el Gobierno no comparte la medida del cese de comercialización que realizan las entidades patronales del agro. “No estamos de acuerdo con esta protesta. No conduce a nada. Nosotros siempre hemos privilegiado el diálogo y acercar posiciones. Se sabe que tuvimos serias dificultades vinculadas a la provisión de gasoil pero trabajamos para solucionarlas”, subrayó.