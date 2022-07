¿Cómo hacer rendir tu aguinaldo?

Según la investigación realizada en 2021 por Equifax sobre en qué deciden gastar los argentinos su Salario Anual Complementario, un primer grupo de personas lo van a destinar al pago de deuda adquirida a través de gastos de tarjeta de crédito, mientras que otros podrán gastarlo en vacaciones o algún bien de consumo personal.

Sin embargo, existe un tercer grupo que pensará en ahorrar una porción de su aguinaldo. Siguiendo esta lógica, la cuestión para los argentinos reside en cómo y dónde guardar este dinero. Algunos pensarán en hacer un plazo fijo en el banco dónde cobran su sueldo, y otros, a pesar de los impuestos y restricciones, apuntarán al ahorro en dólares.

Si bien el aguinaldo es una bonificación pensada, mayoritariamente, para satisfacer gustos personales, en la actualidad, el trabajador comprende el valor de su dinero, sobre todo en un contexto económico social complejo, y busca opciones para que éste no se desvalorice o aún mejor, para hacerlo crecer y generar un nuevo futuro financiero.

El aguinaldo podría transformarse en el vehículo perfecto para empezar a participar del mercado global y el ecosistema Fintech, una gran oportunidad para que esto suceda.

Afirmar que la mayoría de los latinoamericanos ven el mercado global como algo inalcanzable es casi un hecho. Pero la verdad es que, hoy día, la tecnología rompe barreras financieras y permite la democratización de la economía para que todos podamos participar en ella. ¿Cómo? Te lo cuento en dos simples pasos:

Busca la plataforma “de tus sueños” y hacé match. Es importante que conozcas las diferentes opciones del mercado virtual para resguardar tu plata en dólares digitales de las devaluaciones o inflación.

Para esto, existen billeteras electrónicas, exchange y sistemas globales como Airtm -con registro gratuito- donde podés comprar y vender dólares digitales a través de 400 métodos de pagos, incluyendo el sistema bancario de tu país, hacer envío de remesas e intercambiar tu dinero por otros activos virtuales.

Protege tu dinero convirtiéndolo a AirUSD, la única moneda digital libre de Latinoamérica con valor equivalente al dólar americano y respaldada por dólares físicos, con un sistema de seguridad exclusivo con menos limitaciones locales.

Con estos pasos podés comenzar a darle valor a tu dinero e iniciar tu educación financiera personal.

La mejor parte es que no tenés que preocuparte, ni mucho menos pensar que el mercado no está a tu alcance porque, empezando por un dólar, podés ganar mucho. En Airtm entendemos desde nuestro nacimiento, hace 7 años, que el mayor valor del dinero no está en la cantidad sino en la posibilidad de sumar más.

Hoy en día, todos los trabajadores tienen la posibilidad de multiplicar su plata comenzando por convertirla a dólares digitales; y más si comprendemos que de una u otra forma, la mayoría se han convertido en nuevos emprendedores digitales, obteniendo ganancias extras por trabajos freelance o autónomos. Un dinero que a veces se esfuma por no saber cómo hacerlo crecer.

Los freelancers crecen como la espuma en Latinoamérica; según un estudio de la plataforma para trabajos digitales Workana el número de trabajadores freelance en Sudamérica aumentó en 42% en el 2021. Solo en Workana hay más de 3 millones de usuarios registrados aplicando para trabajos remotos.

Uno de los desafíos como autónomo es organizarse financieramente, ya que, por ejemplo, y en la mayoría de los casos, no se estipula el aguinaldo a mitad ni a fin de año es por esto que crear bonificaciones propias a través de dinero excedente ganado se convierte en un paso importante.

En fin, tanto trabajadores directos como freelancers tienen posibilidades de iniciar un nuevo enfoque monetario personal sin comprometer el dinero que se debe mantener fijo para gastos principales o pagos extraordinarios al mes.

El SAC o aguinaldo puede ser el boleto perfecto, sin mucho esfuerzo, para lograr la tan soñada libertad financiera, la premisa en la que creemos desde Airtm.