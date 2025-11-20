Cómo es la "billetera" que permitirá comercializar energía renovable directamente entre privados

Mendoza está a un paso de aprobar el generador virtual , una especie de " billetera de energía " que promete cambiar las reglas de juego para quienes producen y consumen electricidad. Esta herramienta busca modernizar las normas y darle más protagonismo al sector privado en el mundo de las energías limpias. El Clúster de Energía Solar habló con Los Andes sobre el tema.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) tiene lista la propuesta para que el Gobierno le dé el visto bueno final. La figura ya existe en la Ley 9084 y su decreto reglamentario, por lo que su implementación formal es inminente. La idea es simple: que la energía que generas tenga más valor y la puedas vender directamente.

En términos sencillos, el Generador Virtual es un sistema que agrupa a una o varias unidades que producen energía, con o sin baterías. Todas ellas trabajan juntas como si fueran una sola central eléctrica. El objetivo principal es inyectar esa energía a la red y venderla a otros usuarios del servicio público, creando un mercado más dinámico.

Desde el sector privado ven esta iniciativa con buenos ojos. Nicolás Giorlando, del Clúster de Energía Solar local , esta agrupación de pymes existe ya hace cuatro años con diez empresas integrantes cree que "abre una puerta para revalorizar la energía solar inyectada a la red y generar un nuevo espacio de competencia".

El especialista explica el motivo principal de esta necesidad: "Hoy, Edemsa está pagando poco por lo que se inyecta desde los sistemas de energía". Por eso, la nueva figura "da otra posibilidad para que la energía valga más y, al mismo tiempo, se genere un nuevo mercado" con "más oferentes y más compradores". Con este sistema, la energía renovable cobra un nuevo impulso.

Qué son los contratos de energía distribuida

Toda la operación se apoya en los Contratos de Energía Distribuida (CED), que son acuerdos privados. Estos acuerdos definen las condiciones comerciales entre quien genera la energía, la empresa distribuidora y quien la compra.

Giorlando detalla que todo se manejará con herramientas digitales. "Quien venda energía podrá recibir los pagos en una cuenta que funcionará como una billetera virtual, similar a Mercado Pago", explica. "Desde allí se administrarán los fondos y las operaciones". El Generador Virtual acerca así el mundo de las finanzas al energético.

Una de las grandes ventajas, según el empresario, es que los usuarios podrán "establecer precios y condiciones de venta o compra de energía de manera libre, dentro del marco regulatorio". En lugar de una tarifa fija, esta libertad puede mejorar la eficiencia de todo el sistema.

Cuenta que este modelo funciona muy bien en otros países. Pone de ejemplo a España, donde "hay empresas que ofrecen energía exclusivamente renovable, comprando cupos a distintos generadores y comercializándolos". Esto demuestra el potencial que tiene en Mendoza.

Paneles solares Gentileza Solhé

Lo que falta para ponerlo en marcha

Aunque el entusiasmo es grande, Giorlando advierte que la implementación no será de un día para el otro. Poner en marcha el Generador Virtual necesita tiempo y, sobre todo, mucha tecnología. "Se deben adecuar muchos sistemas informáticos, tanto de medición como de facturación y control, para que todo funcione correctamente", apunta. Además, es clave que todos los que participan en el mercado entiendan esta nueva forma de comerciar energía renovable.

El titular de Solhé subraya que la digitalización es un camino sin retorno, pero necesita "planificación, inversión y consenso entre los sectores público y privado". Él espera que este avance no sea una simple formalidad administrativa. "Tiene que traducirse en más oportunidades para los generadores, en un mercado donde producir energía limpia sea rentable y sostenible", expresa.

El nuevo régimen en Mendoza también contempla una facturación entre tres partes para dar total transparencia. La distribuidora, el Generador Virtual y el usuario comprador tendrán roles claros en la facturación. Los contratos de suministro durarán doce meses, con opción a renovarse, y la energía entregada se controlará con medidores inteligentes.