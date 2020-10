Cómo es el “subsidio en dólares” que están pidiendo todos los argentinos: a quiénes le toca

GoodDollar es un proyecto de eToro que pretende ser la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas mediante la renta básica universal. Para los usuarios que entreguen todos sus datos, Good Dollar permite que cada día se puedan reclamar una cantidad aleatoria del token GoodDollars (G$), que tiene un valor de 1 dólar americano. Aunque esto es posible gracias a un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi), es necesario verificar previamente la identidad mediante una cuenta de Google o Facebook, un SMS y una selfie.

eToro es una plataforma global de inversiones a través de una aplicación de smartphone. Se define como un broker de trading social y su plataforma de trading está diseñada para buscar, seguir, comentar y copiar las operaciones de otros traders con experiencia así como para invertir manualmente. Este gran número de herramientas y funcionalidades la convierten en una plataforma muy completa aunque fácil de manejar. Una vez efectuado el registro, la plataforma, que incluye un monedero online, permite reclamar cada 24 horas la renta del día. El primer pago siempre es de 1 GoodDollar y los días siguientes el monto puede variar, pero es igual para todos los usuarios. Por ejemplo, el 12 de septiembre se entregó G$ 24,58 a cada solicitante y el día siguiente G$19,28.

Ahora, cuatro semanas después del lanzamiento de GoodDollar, sus responsables brindaron algunos datos estadísticos. Entre ellos, se destaca que la mayoría de los solicitantes de los tokens G$ se encuentran en Argentina, Colombia, España y Venezuela. El resultado es en gran medida coincidente con la información que brindan las herramientas analíticas de Google. Puede observarse que los países en los que más se escribió el término de búsqueda «GoodDollar» en el último mes son, en orden decreciente, Venezuela, Argentina, Bolivia y España. Según los datos proporcionados por la organización, hasta el momento tienen más de 41.000 usuarios que, entre todos, hicieron más de 300 mil reclamos (así es como se denomina el acto de pedir diariamente los tokens). Recibieron 2,5 millones de G$ e hicieron 5.000 transacciones persona a persona.

“El interés y el entusiasmo a nivel global por nuestro proyecto sin fines de lucro ha estado fuera de escala”, aseguró el director ejecutivo de GoodDollar, Tal Oron. "Para mí, el elemento más alentador ha sido la actividad comunitaria, que está cobrando impulso día a día», agregó y manifestó su alegría por ver “la formación de tantos grupos escindidos, todos tratando de promover las perspectivas de la renta básica universal”.

Sin embargo, cabe aclarar que Gooddollar no es una criptomoneda tradicional como DAI (stablecoin) o Bitcoin. Se trata de un token que, por ahora, solo se comercializa en el exchange UniSwap y su valor de mercado es de US$ 0.000137627. Por lo tanto, el monto total de G$ distribuidos equivale apenas a US$ 344. Según puede observarse en algunos grupos en Telegram y en las redes sociales en los que se habla de GoodDollar, la mayoría de quienes hacen el reclamo de G$ se conforman con holdear los tokens a la espera de que en el futuro se valoricen.

InfoTechnology