Comercio: el precio de la indumentaria se duplica por el cambio de temporada

La prendas de vestir están ingresando con precios que duplican los del año anterior. Con las temperaturas todavía por encima de los 30º, los comerciantes exhiben únicamente anticipos de la temporada “otoño-invierno”, pero los aumentos se hicieron notar y advierten que el principal problema para los consumidores serán, además, las mayores tasas de financiación.

Es que, de acuerdo con el INDEC, el rubro “prendas de vestir y calzado " (+2,3%), se mantuvo por debajo del índice general de inflación en enero, pero la escalada interanual es del 120%, y esos incrementos serán más notorios en los precios de “otoño-invierno” que, de por sí, tienen un mayor impacto en los presupuestos familiares, por tratarse de prendas más costosas.

Al respecto, Maximiliano Ferro, propietario de la firma Sentido Sexto (ropa masculina), explicó que la temporada recién arranca y “todavía no hay precios formados”, pero hace un año, los buzos que rondaban los $ 8.000 costarán este año, entre $ 10.000 y $ 20.000.

“La temporada de invierno siempre es más cara y se siente mucho más, y eso que todavía no empiezan a sacar lo que es frisa (tejido de punto de invierno suave para joggings, pantalones, camperas, buzos, deportivos y urbanos), pero ya hay aumentos del 50% mínimo”, advirtió.

A eso habrá que sumarle luego que los costos de los comerciantes también han aumentado mucho. “Estamos pagando cada vez más en municipalidad, AFIP, ATM, servicios y demás gastos fijos, que hace algunos años no tenían tanto peso sobre los costos”, advirtió el comerciante.

Pese a lo anterior, las ventas se mantienen constantes, en el caso particular de Sentido Sexto, se trata de un comercio que tiene clientes fieles que prefieren las características del producto y que “si pueden comprar hoy, no esperarán a mañana”. “Así se comportan los consumidores, si pueden hacer un gasto hoy, lo hacen, y mañana verán, es como una forma de vivir con la inflación”, sumó el comerciante.

Para Juan Retali, de la firma Dibujitos, que comercializa indumentaria y accesorios para bebés y niños, indicó que “los precios han aumentado al doble seguro”. El comercio ya empezó la temporada de liquidaciones con descuentos del 30% para liberar stock para lo que serán los productos asociados a temperaturas más bajas.

Pero, más allá de los nuevos valores al inicio de temporada, lo que llamó la atención del comerciante es que “las listas cambian todos los meses”, cuando antes tenían precios cerrados por temporada. “Una marca te mandaba una lista y la mantenían, ahora cada vez que hay que reponer mercadería vemos un aumento del 10% al 15%”, comentó.

En el rubro calzados, de industria nacional, según explicó Luis Alberto García, propietario de Hormagrand, los nuevos productos están en un 70% u 80% más caros, pero la temporada no estará plenamente instalada hasta entrado el mes de marzo. “La fábrica no tiene nada en stock, nosotros hacemos el pedido y luego fabrican”, explicó el empresario del calzado y señaló que en su caso, todo lo que se vende es de origen argentino.

“Nosotros no somos formadores de precio, pero tenemos que ajustarnos luego a lo que puede pagar la gente”, agregó. Sin embargo, y pese a los incrementos, señaló que el último fue un buen verano, el mejor de los últimos 6 años”.

Liquidaciones con precios de principios de temporada

Los comerciantes consultados por Los Andes aseguran que no aumentar precios que fueron puestos en el mes de noviembre significa dar rebajas del 20% al 30%.

“Con el sistema que tenemos nosotros, de poner un precio general para toda la temporada y no hacer aumentos, es difícil que podamos hacer promos del tipo 2x1. Ya que los precios inicio de la temporada, pero si los precios son los mismos significa que las prendas están baratas”, explicó Maximiliano de Sentido Sexto y señaló que hace dos semanas que empezaron con el fin de temporada para darle ingreso a la nueva.

"Que los precios sean los mismos del inicio de la temporada, significa que las prendas están baratas”. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Ventas escolares y las grandes rebajas del Centro en Vendimia

El Comercio hizo sus esfuerzos por aumentar las ventas durante febrero y continuarán con campañas para atraer público durante lo que resta de febrero y también marzo.

Así explicaron desde la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza, luego de que finalizara la campaña “Enamorate de la Ciudad”, en donde hubo “muy buena afluencia de público en confiterías y tiendas de pequeños regalos, flores, y otros comercios con regalos propios de cada 14 de febrero”.

De acuerdo con Adrián Alín, presidente de la Cecitys, ahora están con “Vuelta al Cole”, y el último sábado hubo colas hasta altas hora en los distintos comercios que venden los artículos y la indumentaria necesaria para el inicio de clases, a pesar de que desde la cámara se propició la apertura de negocios para este lunes y martes, feriados de Carnaval.

“No logramos que todos los rubros se pusieran de acuerdo para mostrar ejes comerciales compactos, pero tanto el lunes como el martes el comercio acordó abrir sus puertas”, comentó Alín, y aseguró que, año a año, se logra que los comerciantes abran sus puertas a pesar de los feriados.

Además, explicó que esta semana comenzarán “las grandes rebajas del Tiempo de Vendimia”, y se podrán empezar a ver en las vidrieras mayores liquidaciones y ofertas con todo lo que sea de primavera-verano.

Compras en Chile vs. Mendoza

En el año 2017 las cámaras de comercio de la provincia hacían un llamado de atención sobre la preferencia de los consumidores a cruzar al país vecino para traerse mochilas, indumentaria escolar y electrónica a precios más bajos, pero hoy eso no sucede.

“La gente todavía se cruza a Chile, pero mucho menos, tenemos una canasta de productos, y promociones con tarjetas de crédito en 4 cuotas, algo que en otro país no se puede obtener. Siempre aconsejamos comprar en la Ciudad, apostar por el comercio de Mendoza porque, si bien han aumentado los productos, el sector también ha hecho un esfuerzo para mejorar los sueldos y así el comercio, se reactiva”, agregó Alín.

Los mendocinos eligieron a los comercios del centro para las compras navideñas. Foto: Prensa Ciudad de Mendoza

Acuerdos de Comercio: “Precios Justos”

El calzado y la indumentaria forma parte de “Precios Justos”, el programa del gobierno Nacional que busca contener los aumentos para que luego no impacten en los índices generales de precios al consumidor (inflación). Así, se estableció un sendero de 3,2% mensual promedio para la totalidad de los productos que comercializan las marcas que lo suscriben.

En el caso del calzado se sumaron: Addnice, Calzados Blanco, Calzados Gunar, Asics, Olympikus, Grimoldi, Dabra, Fila, Umbro, Hush Puppies, Converse, Kioshi Footwear, Jaguar, Kalwer, Viamo, Nike, Puma, Topper, DC, Cristobal Colón, Rip Curl, Volcom, Isabel la Católica, hasta el 30 de junio.

Asimismo, participan del acuerdo las siguientes marcas de indumentaria: Akiabara, Little Akiabara, Amphora, Asterisco, Awada, Ay not dead, Azzaro, Baby Cotton, Bachino, Billabong, Brookfields, Carmela Achaval, Caro Cuore, Cheeky, Como Quieres, Cuesta Blanca, Dabra, Etiqueta Negra, Fabrizzi, Canterbury, GNZ Gonzales, Grisino, Broer, Jazmin Chebar, Juanita Jo, Juice, Key Biscayne, Kozak Mallas, La Martina, Las Pepas, Lazaro, Levi’s, Furzai, Bimba & Lola, Macowens, Devre, Markova, Mimo & Co., Mishka, Naum, New Man, Nike, Paula Cahen D Anvers, Original Penguin, Perramus, Portsaid, Prüne, Quiksilver, DC Shoes, Roxy, Rapsodia, Rip Curl, Volcom, Santa Cruz, Independet, Zoo, York, Lost, RML Sudamericana, Sur pacífico, Tascani, Tejica, Vesuvio, Vitamina, Wrangler, XL Extra Large, Yagmour, también hasta el 30 de junio y con la misma pauta de aumento mensual (3,2%).