Comerciantes e industriales mendocinos manifestaron su rechazo al feriado

Diversas cámaras empresarias mendocinas se manifestaron en contra del feriado decretado por el Gobierno nacional para que los argentinos puedan ir a festejar con la selección nacional en el Obelisco. Plantean que, por la poca antelación con la que se fijó la medida -que impidió poder planificar la producción- y por la cercanía de las Fiestas de Fin de Año, que obligan a atender al público, las empresas y comercios deberán trabajar con normalidad y afrontar el pago de la doble jornada.

“Las pymes necesitamos trabajar, no más feriados”, señalaron en un comunicado desde la Federación Económica de Mendoza. “Desde la FEM expresamos nuestro desacuerdo con el feriado que dispuso el Gobierno nacional para este martes para recibir a nuestra selección nacional. Celebramos el campeonato obtenido, pero así no resolveremos los problemas del país”, manifiestan.

Y suman que, tal como han señalado recientemente, los relevamientos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) muestran que las ventas minoristas llevan 5 meses de caídas consecutivas. Y que, a esto se suma el bono que el Ejecutivo ordenó pagar en forma inconsulta. Se trata de los $24 mil que las empresas deberán pagar a los trabajadores privados (aunque luego podrán deducir el 50% de Ganancias).

“Este feriado sólo dificulta la situación delicada de las pequeñas y medianas empresas. A su vez los comercios que decidan abrir, deberán pagar el día de trabajo con el adicional correspondiente. Es por ello que desde la Federación Económica de Mendoza rechazamos el feriado de este martes 20 de diciembre. Es un golpe más a las pymes, el sector que produce y genera más empleo en la Argentina”, concluyeron.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (Asinmet) también expresó su “malestar y desacuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional respecto del pago de un bono extraordinario de $24 mil y del feriado nacional en ocasión de la obtención de la copa mundial”.

Señalaron que el bono extraordinario, que se suma al pago de los aumentos salariales acordados en paritarias y del sueldo anual complementario, pone a las pymes en una situación financiera dificultosa. “La disposición del bono emitida mediante decreto ha sido inconsulta y sin la participación del sector empresario, una medida que para las pymes es incumplible. Estamos en total desacuerdo e imposibilitados de afrontar el pago de dicho bono”, plantearon.

Añadieron que, a esta situación, se suma que, faltando 3 horas para las 0 de este martes, se decretó que el día fuera feriado nacional. “No podemos cerrar las empresas en estas fechas cercanas a las Fiestas y no podemos parar la producción por lo cual nos están obligando a pagar el día trabajado como un feriado. Las empresas ya no podemos soportar más presión ni cargas económicas ni hacernos cargo de los festejos de los logros de la selección argentina de los cuales estamos muy orgullosos, pero no estamos en condiciones de que dichos festejos, que se llevarán a cabo en AMBA, se transformen en más costos que deban asumir todas las pymes de Argentina, dadoras de trabajo genuino y generadoras de valor”, cerraron.

Desde la Mesa de Producción y Empleo de Mendoza se sumaron al rechazo y consideraron que se debe trabajar normalmente. “En virtud a la situación económica actual y que la selección de fútbol de Argentina no estará en nuestra provincia, la Mesa de la Producción y el Empleo de Mendoza considera que hoy se debe trabajar con normalidad”, expresó el conciso comunicado, que lleva la firma de Sergio Martini, presidente de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas); Fabián Ruggeri, presidente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas); Andrés Zavattieri, presidente de AEM (Asociación de Ejecutivos de Mendoza); Eduardo Pulenta, presidente de CEM (Consejo Empresario Mendocino), Alfredo Cecchi, presidente de FEM (Federación Económica de Mendoza); Daniel Ariosto, presidente de UCIM (Unión Comercial e Industrial de Mendoza); y Matías Díaz Telli, presidente de UIM (Unión Industrial de Mendoza).