Comenzaron las liquidaciones, ¿de cuánto son los descuentos de las principales marcas?

Algunos shoppings ya empezaron su liquidación hace unas semanas, mientras otros se han sumado en los últimos días. Lo cierto es que quienes quieren comprar indumentaria o calzado de verano con precios rebajados pueden aprovechar las ofertas y promociones que están brindando las principales marcas. Enterate en esta nota cuáles son.

En el Mendoza Plaza Shopping, varias marcas empezaron a ofrecer descuentos –que son del 30%, 40%, 50% y 60%- desde la primera semana de enero. Entre las de indumentaria y calzado femenino, Markova brinda hasta el 30% de rebaja; Eva Miller, Lazaro, Prüne, Sweet y Tucci, hasta el 40%; The Bag Belt, hasta el 45%; 47 Street, Intrépida Shoes, María Cher, Portsaid, Ricky, Silenzio, Sofia, Ver, Vitamina y Zhoue, hata el 50% de descuento; y Knauer optó por el 3x2.

Entre las de hombre, Levi’s está brindando hasta 40% de bonificación; Equus, jasta 50%; y Devre y Macowens, hasta 60%. Y las marcas de bebés y niños que también están liquidando son: Broer, Grisin y Mundo Licencias, con hasta un 50%; y Cheeky y Mimo & Co ofrecen 3x2.

En La Barraca también hay varias marcas que están liquidando. Lía Paula está otorgando un 15% de bonificación con el pago en efectivo; In Crescendo, 20% por pago contado, débito o crédito en un pago en calzado e indumentaria de verano; Ce tuá (Picadilly y lady Stork), 25% de descuento y 3 y 6 cuotas sin interés; Victoria y Malabia, hasta el 30% off; Isabella, 20%, 30% y 40% de descuento, y 2 x 1; Prototype, hasta 40% de bonificación; Ona Saez hasta 40% de descuento y en algunos productos la segunda unidad al 50% (la de menos valor); Kosiuko & Herencia tiene hasta el 50% off en SALE y además descuentos especiales; Wanama, Portsaid y Silenzio, hasta el 50% de descuento más 3 cuotas sin interés; Peuque, hasta el 50% descuento; Proverbio, hasta el 60% off; Knauer y Cheeky, 3x2; y Tienda Antonia: 2x1 en productos de verano por pago contado efectivo, sin cambio.

Romina Schvartzman, gerente comercial de La Barraca Mall, sumó que están desarrollando dos acciones. Una de ellas incluye a los 15 locales que se encuentran en La Barraca Home (el sector de productos para el hogar): por cada compra de $3 mil se participa del sorteo de $20 mil en vouchers para futuras compras. Y también hay una pensada para turistas, quienes, por cada ticket de $5 mil en cualquier local –también los de gastronomía- pueden pasar por recepción y recibir un vino.

Diego Lago, gerente general de Palmares Open Mall, indicó que algunas marcas ya comenzaron con las liquidaciones y que el tope es de 50% de descuento. Asimismo, comentó que los centros comerciales vienen de una buena temporada, especialmente por Fin de Año, pero también en enero, mes en que llegó a la provincia un buen número de turistas argentinos y, en la última etapa, también internacionales.

Esto, detalló, disparó las ventas y, sumado a que no había grandes stocks en el mercado, provoca que la capacidad de liquidación sea menor que otros años, porque hay menos productos disponibles. Por eso, consideró que, quienes quieran aprovechar este excelente nivel de descuentos, no se demoren mucho.