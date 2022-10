Coloquio IDEA: “Seguimos con el pensamiento erróneo de que proteger es cerrar”

Para la apertura del 58° Coloquio, organizado por IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), el presidente de este encuentro empresarial, Daniel Herrero, también director de IDEA y presidente de Toyota Plan Argentina S.A., planteó que la responsabilidad de los argentinos es la de “encontrarnos, trabajar juntos para crear un acuerdo común. Si no alcanzamos algunos consensos básicos, no vamos a poder crecer. Y si no cedemos en algo en nuestras posiciones para comprender al otro, tampoco lo vamos a lograr. Y por eso es que elegimos este lema para este Coloquio: Ceder para crecer”.

Con más de 1.000 asistentes en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, el evento propone el análisis de distintos temas y la búsqueda de propuestas para fomentar el crecimiento y la sostenibilidad del país. Para el primer panel, “El mundo y las oportunidades para Argentina”, el profesor de Economía de la Universidad de Columbia, Xavier Sala i Martin, de manera virtual, expuso un panorama económico global, destacando que las principales oportunidades para para crecer hoy, tanto en el país como en el mundo, están en los sectores de energía y alimentos.

Luego, la introducción a la agenda estuvo a cargo de Daniel González, director Ejecutivo de IDEA. “El rol de los empresarios es el de todo ciudadano que busca participar un poco más, por eso en este caso primero identificamos los puntos a discutir para luego exponer propuestas concretas, algunas en el corto plazo y otras aplicables en el mediano y largo plazo” señaló. Y agregó: “Creemos que el empresariado argentino tiene mucho que decir y desde IDEA queremos aportar lo nuestro para que el futuro sea mejor que el pasado”.

La primera célula, “Inserción Argentina en el Mundo”, contó con la participación del periodista José del Río; el director de IDEA y CEO y cofundador de Adecoagro, Mariano Bosch; y de los panelistas Tomás Allende, socio del Estudio Beccar Varela; Laura Barnator, general manager de Unilever para Argentina, Uruguay y Paraguay; y Roberto Bouzas, economista y profesor emérito de UdeSA.

“En primer lugar, una estrategia de internacionalización debe estar apoyada en algún consenso de naturaleza política. El segundo pilar es que uno de los objetivos tiene que ser aumentar la cantidad y diversificar la calidad de las exportaciones. Para hacer eso, y este es el tercer pilar, hay que conectarse más con el mundo”, señaló Bouzas.

Por su parte, Tomás Allende se refirió al Mercosur e indicó que Argentina está muy por encima en el nivel de aranceles. “La primera propuesta, entonces, es trabajar en flexibilizar el arancel común. Esto no puede hacerse de un momento para el otro, hay que ser sensible porque hay gente detrás”, dijo Allende. “La otra propuesta del sector refiere a las restricciones paraarancelarias. Sabemos que es un tema difícil. Proponemos ver qué se puede reemplazar por un arancel. Hoy, lo más grave para una empresa es que uno no puede cumplir, no porque no quiere, sino porque no puede”, continuó.

Al debate se sumaron José Ignacio De Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación; Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo de la Nación; Ivana Cavigliasso, presidenta de la Cámara del Maní y directora de Prodeman; y Claudio Rodríguez, director de IDEA y director de Administración y Finanzas de Sinteplast.

“Argentina hoy exporta, promedio U$S 677 per cápita de productos primarios. No podemos vivir solo de esto, está claro”, sentenció De Mendiguren. En la misma línea, Dante Sica añadió: “La economía argentina está fragmentada. Hay mucha diversidad en las empresas”.

Respondiendo al título que da nombre al panel, Ivana Cavigliasso remarcó que “es fundamental las alianzas con otros países, abrirse al mundo”. En la misma línea, Claudio Rodríguez expresó: “Reglas claras y estables, necesitamos no exportar impuestos. Necesitamos apoyo. Cuando era una pyme, los organismos estatales me ayudaron a ir poniendo en cada país. Las pymes en particular necesitan apoyo estatal. Es crucial salir al mundo porque si no nos cerramos y esto genera un proceso destructivo”. Por su parte, Sergio Kaufman, director de IDEA y presidente de Accenture Argentina y Sudamérica Hispana, concluyó: “Seguimos con el pensamiento erróneo de que proteger es cerrar”.

“Nunca en la agenda del debate político está la inserción argentina en el mundo”, puntualizó Dante Sica y continuó: “Hay que desmalezar la estructura burocrática. Tenemos que tener, desde el gobierno, pero también de las cámaras, una mirada muy fuerte porque hay que romper esta economía cerrada”. Al final del debate, José Ignacio de Mendiguren pidió seguir trabajando “porque la oportunidad que tenemos es enorme”.

Luego del break, el periodista Hernán de Goñi y el director de IDEA y presidente de HSBC Argentina, Juan Marotta, dieron inicio a la célula Empleo. “Argentina requiere mayor empleo social privado porque nos beneficiamos todos. El empleo privado da derechos”, remarcó Marotta, previo a que Emmanuel Álvarez Agis, socio fundador de la Consultora PxQ, presente un panorama cuantitativo y cualitativo sobre la creación de empleo en el país. “El principal problema es que ninguno de los pocos puestos de trabajo que se crearon en los últimos años están dentro del régimen de empleos formales”, expresó Álvarez Agis e indicó: “Es un juego en el que todos pierden: el empleado porque tiene una inserción de carácter precario, el sector público porque no recauda, la empresa porque acumula un pasivo laboral e incluso pierde el sindicato porque cae su representatividad”.

Luego fue el turno de Martín Berardi, presidente ejecutivo de Ternium Argentina, y de Santiago Nicholson, managing partner de Nicholson&Cano Abogados, quienes reforzaron la necesidad de generación de más empleo privado, así como una reformulación del actual sistema de multas que, al parecer, no ha logrado combatir la informalidad.

“Para generar más empleo no hace falta una gran reforma laboral”, afirmó Nicholson y agregó: “IDEA hace una propuesta que es reemplazar el sistema de multas por otro en el cual el Estado controle”. En tanto, Berardi hizo hincapié en que la idea fundamental es no proponer grandes cambios a las leyes de trabajo sino “ver la manera en que se generan espacios en donde haya generación de empleo y cambio de conducta” y continuó: “Si no se genera empleo privado no hay ecuación fiscal, no hay inserción en el mundo posible”.

Por último, Gabriela Bardín, gerente general de P&G Argentina añadió: “Necesitamos consenso para incorporar a la población al trabajo formal, de manera creciente y organizada. El trabajo dignifica, genera mayor motivación, genera crecimiento”.

El segundo día concluyó con un debate del que participaron el secretario general de Uocra, Gerardo Martínez; el secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli; la directora de Transporte Fríos del Norte, María Eugenia Prado; y el economista y diputado nacional, Martín Tetaz.

Hoy será el día de cierre del Coloquio y se abordarán los ejes Educación, Finanzas Públicas y Reglas de Juego. Además, durante este último día estarán presentes distintas figuras del arco político para complementar los debates y compartir el punto de vista de las iniciativas expresadas en los distintos ejes propuestos, y se espera la visita del presidente Alberto Fernández.