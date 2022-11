Cinco consejos para ahorrar en las vacaciones

Se acercan las esperadas vacaciones y muchos empiezan a hacer cuentas para, en un momento con marcada suba de precios, como también de un tipo de cambio que no alienta los viajes al exterior, tratar de hacer rendir lo mejor posible el presupuesto para viajar este verano. De ahí que toda recomendación de cómo se puede ahorrar resulte útil para colaborar con ese objetivo.

Desde una reconocida plataforma plantean que, al momento de viajar, es importante contar con un presupuesto estimado para el tipo de viaje que se quiere realizar. El mismo debe contemplar los gastos más importantes tales como los pasajes aéreos, hospedajes y experiencias a realizar, para buscar opciones que se ajusten.

Nueva York. (Pixabay.com)

“Existen varios factores que pueden ayudar a los viajeros a ahorrar antes y durante su viaje. Diversificar la búsqueda y cotizar con tiempo son solo algunos de ellos. Recomendamos elegir paquetes, dado que al comprar todo junto, es más práctico. También recomendamos activar las notificaciones en la App para recibir avisos cuando la mejor oferta esté disponible”, asegura Paula Cristi, Country Manager de Despegar en Argentina y Uruguay.

Además, ofrecen cincos recomendaciones para que los viajeros puedan mantener su presupuesto de viaje bajo control:

1. Buscar un rango amplio de fechas

La principal duda que surge es si se está comprando para la fecha más económica o no. Una alternativa es seleccionar la opción “Todavía no he decidido la fecha” para que el resultado de búsqueda privilegie la fecha más económica.

2. Activar las notificaciones de la App

Es clave suscribirse para recibir noticias y avisos antes de los eventos imperdibles del mes, novedades en destinos, ofertas y lo más interesante en alertas de promociones personalizadas. En el caso de Despegar, a través de la App móvil se pueden configurar alertas que ayudan a conseguir el mejor precio para el viaje.

3. Tener en claro el tipo de viaje que se quiere realizar

El lugar donde uno se hospeda es sumamente importante para disfrutar el viaje al máximo. Todo depende cómo y cuánto se viaja, si es con amigos, familia o mascotas. Los alquileres temporarios son una opción de viaje suele ser más económica que un hotel, pero brinda los mismos beneficios. Además, la mayoría de estos alojamientos contienen cocina, lo que es de gran ayuda para establecer un mayor control del presupuesto para las comidas y, por lo tanto, ahorrar.

4. Evitar los gastos hormiga

Si el viaje es al extranjero, los gastos insignificantes pueden ser enormes luego de hacer el cambio de moneda. Por eso, lo mejor es comprar de manera anticipada y en pesos todos los productos turísticos que se necesitarán. De esta manera, los consumos adicionales durante el viaje serán muy limitados y se pueden controlar más fácilmente.

5. Intentar viajar fuera de temporada alta

Las ventajas de comprar en temporada baja en los meses de abril hasta junio, es que se puede ahorrar en la compra del vuelo. Además, hay mayor disponibilidad para elegir no solo el vuelo, sino también el hotel, traslado y actividades a mejor precio.