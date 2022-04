Ciberseguridad: ¿Qué precauciones tomar en las finanzas personales?

Así como las personas toman precauciones al momento de llevar encima dinero fuera de la casa, las nuevas transacciones digitales obligan a tener en cuenta precauciones para proteger el dinero en el mundo digital. Tanto bancos como empresas Fintech reconocen que la ciberseguridad es un tema muy importante, y por eso dan varias sugerencias a sus usuarios.

Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting (consultora especializada en ciberseguridad), explicó que, según los números del Banco Mundial, el nivel de bancarización en América Latina es de aproximadamente el 50%. “Este número se traduce en 113 millones de personas con tarjetas de crédito y 388 millones de personas que tienen conexión a internet”, señaló.

Algunas de las estafas más comunes que observa tienen que ver con el auge de las criptomonedas, con estafadores que las plantean como una forma fácil y novedosa para ganar mucho dinero y se aprovechan de las ilusiones de otra gente. “Es así como lograron recaudar, sólo durante 2019, al menos U$S 4.000 millones entre Ofertas Iniciales de Moneda (ICO) fraudulentas, phishing, inversiones falsas y, sobre todo, esquemas piramidales”, detalló Zurdo.

El phishing se refiere a suplantar una identidad, por ejemplo generando un sitio clonado de una empresa: los delincuentes arman un sitio idéntico y el usuario coloca los datos sin saber. La sugerencia es revisar siempre la dirección o URL de la página y notar si hay algún error en la escritura. Desde BTR Consulting agregaron que otra forma común de pishing es cuando los estafadores se hacen pasar por el soporte técnico y piden datos por mail o teléfono.

Seguridad bancaria

Paula Geosits, gerente de Riesgos no Financieros en Banco Supervielle, comentó que su entidad trabaja para ofrecer “una experiencia de cliente tan satisfactoria como segura”. Desde el inicio de la pandemia, “se registraron más del doble de denuncias relacionadas a ciberdelitos en comparación con años anteriores y, entre las modalidades más comunes, se encuentran el fraude en línea y la falsificación de datos de identidad”.

Algunos consejos son: evitar compartir datos personales; utilizar contraseñas seguras (con mayúsculas, símbolos y números, sin información personal); revisar en qué sitios web se ingresa información; tener cuidado con los remitentes dudosos, o utilizar la verificación de dos pasos con un token, mensaje o pregunta secreta.

Además, desde Banco Supervielle recomiendan: evitar las redes de Wi-Fi abiertas (vulnerables en materia de seguridad); cuidar la información que se comparte en redes sociales; no confiar en ofertas que sean demasiado buenas; no brindar información privada (“nunca solicitaremos información sensible vía redes sociales o correo electrónico”) y saber reconocer las cuentas verdaderas, verificadas en el caso de Supervielle con una tilde azul.

Al consultar por medidas de seguridad, tanto en Banco Galicia como en Banco Macro coincidieron con varias de esas recomendaciones, en especial con la importancia de no compartir claves ni información personal, usar sitios seguros y remarcar que las entidades no piden contraseñas por mail o teléfono.

Diego Furno, gerente de Medios de Pago de Banco Galicia, aportó que, en el caso del cierre de una cuenta o de cambios importantes, se avisará con tiempo: “Si te llega un mail o mensaje urgente, ¡sospechá!”. Otra sugerencia es no comentar publicaciones en redes sociales con un inconveniente bancario o información personal, sino que se debe escribir por mensaje directo para evitar que los estafadores se aprovechen.

Por su parte, Brian Anthony, gerente de Bancas Comerciales de Banco Macro, sumó que es importante saber que, en las webs seguras a la hora de pagar, se derivará a la persona a otra URL o hay un botón de pago, donde no hay que cargar información, ya que está pre-cargada. “Además, para abonar hay que utilizar las aplicaciones bancarias y, en la medida de lo posible, no entregar la tarjeta de débito o crédito para hacer un pago”, aportó Anthony.

Seguridad en billeteras virtuales

En la visión de Fernando Oliva, director de producto de la billetera virtual Ohana, nadie está exento de caer en procesos donde (por diferentes medios) se obtienen nuestros datos, más aún con la variedad de herramientas y la “profesionalización” de quienes cometen esos delitos.

Un ejemplo habitual es cuando nos contacta por WhatsApp una cuenta con el logo de una empresa conocida y habla un supuesto representante comentando que hubo un problema, que se debe cambiar la contraseña y escribirla en ese chat para confirmar su validez. Al obtener la contraseña, el delincuente logra acceso a la cuenta de la víctima.

“En nuestro blog de Ohana publicamos artículos sobre qué situaciones son de confianza y en cuáles hay que prestar atención. Tenemos un centro de atención al cliente para que nuestros usuarios puedan contactarse con nosotros. Hay un único número de WhatsApp y no les pediríamos la información de una contraseña”, ilustró Oliva.

Además, a nivel de desarrollo y seguridad, esta billetera mendocina tiene políticas internas de seguimiento en el proceso de desarrollo que les ayudan a cumplir con los estándares que marca la industria actualmente. Eso, más allá de las otras regulaciones y normativas legales que deben cumplir (la billetera está registrada ante el Banco Central).

Francisco Bouzas, gerente senior de Mercado Pago, recomendó que los usuarios activen la Verificación de 2 pasos, un método que permite asegurar que sólo el titular de la cuenta tenga acceso. “Este método será solicitado cuando el usuario ingrese a su cuenta desde un dispositivo desconocido o cuando retire dinero”, explicó. La verificación se puede hacer por Google, con un QR Token, con reconocimiento facial o recibiendo un código al teléfono.

Los usuarios cuentan con herramientas para reforzar la seguridad de las cuentas, como activar un bloqueo para movimientos de dinero desde la app, recibir notificaciones de cada consumo y solicitar “Ayuda” desde la aplicación ante transacciones extrañas.

Para potenciales nuevos usuarios, algunos consejos básicos del gerente senior de Mercado Pago son comprar en sitios seguros, no compartir claves ni contraseñas, cambiar las claves con frecuencia, y no compartir información ni fotos de la tarjeta. Al pagar en un comercio, no perder de vista la tarjeta ni entregarla. Nadie debe tomarle fotografías o anotar sus datos.