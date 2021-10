CiberMonday 2021: tips para encontrar ofertas en vuelos y cómo combinarlo con PreViaje

Flexibilidad. Es probable que las aerolíneas ofrezcan ofertas en distintas rutas y que las mismas sean para volar en fechas determinadas. En el caso de no encontrar una opción para volar al destino deseado, recomendamos revisar las promociones aéreas de ciudades próximas y luego buscar otra alternativa (tren, micro, otro vuelo, etc.) para llegar al mismo. Además, se puede abaratar costos buscando otros aeropuertos. Si bien los aeropuertos que no son los principales del país suelen estar más alejados, los vuelos tienden a ser más económicos. Finalmente, puede que los precios varíen según los días y horarios. Por eso, es importante ver precios 4 días para atrás y para adelante, aconsejamos ser flexibles.