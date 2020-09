Casi no quedan autos que salgan a la calle por menos de $ 1 millón

En mayo del año pasado Los Andes publicaba que ya no quedaban autos que salieran a la calle por menos de $ 500 mil. Hoy, solo 16 meses después, se pueden contar con una sola mano los modelos que se venden por menos de $ 1 millón.

Según la lista de precios publicada por la Cámara de Comercio Automotor (CCA) para setiembre, hay solo seis vehículos con un valor de lista inferior al millón de pesos. El más económico es el Fiat Mobi, cuya versión más accesible figura en $ 850.100. Le siguen en orden ascendente la Chevrolet Montana Pick Up, con $ 899.900, el Renault Kwid (figura a $#902.900), el Chery QQ (tiene un valor de lista de U$S 11.500, que con la cotización del Banco Nación equivale a $ 914.250), el Nissan March ($ 938.500) y el Chevrolet Prisma Joy ($ 978.900).

Sin embargo, en la práctica no todos cumplen con la condición del millón de pesos. Primero, hay que tener en cuenta que los gastos de entrega equivalen generalmente al 10% del valor de vehículo, lo que dejaría fuera de la cuenta a la mitad de los modelos mencionados. Únicamente el Fiat Mobi, la Chevrolet Montana y el Renault Kwid podrían llegar a salir a la calle por menos de $ 1 millón directamente con su valor de lista. No obstante, Sergio Montanaro, gerente General y Comercial de Territorio Yacopini, aclaró que la Chevrolet Montana no se está vendiendo en la provincia, por lo que ese vehículo debe ser descartado.

Sí cumple con todas las condiciones el Fiat Mobi. Gerardo Lorenzo, titular de Lorenzo Automotores, aseguró que ese modelo “sale a la calle por menos de un millón”, aunque advirtió que hay poca disponibilidad de stock, debido a los cupos limitados que tiene las automotrices para importar. Cabe recordar, que el Gobierno Nacional está exigiendo que haya equilibrio en la balanza comercial de las empresas. Es decir que pueden traer vehículos y autopartes del exterior siempre y cuando el valor de esta mercadería no supere a la facturación lograda por las compañías con sus exportaciones. Dicho de otra forma, no pueden salir más dólares de los que entran. “La prioridad es cubrir las entregas de Mobi por planes de ahorro. En venta directa se está priorizando la nuestra Strada, la Toro y el Cronos”, señaló Lorenzo.

También el Renault Kwid sale a la calle por menos de un millón. Claudio Burrelo, gerente de Ventas de Mediterráneo, señaló que la versión más económica se vende actualmente a un valor promocional de $ 895 mil. “Sumando los gastos de entrega, queda algo por debajo del millón de pesos”, aseguró. La concesionaria de Renault también ha tenido dificultades con el stock disponible, pero Burrelo sostuvo que hay cantidad suficiente para atender la demanda de Kwid.

A esta lista se debe agregar un vehículo más, que no aparece entre los modelos con precio de lista inferior al millón de pesos. Se trata del Volkswagen Gol Trend, que si bien figura a $ 1.178.287, se está vendiendo por un valor mucho menor. Sergio Montanaro, comentó que entre fábrica y concesionaria están ofreciendo un descuento de $ 230 mil en ese vehículo, por lo que puede salir a la calle por un monto total de $ 970 mil.

“También el Nissan March se ofrece con un valor promocional que lo deja por debajo del millón, pero actualmente no tiene stock y a fin de año se discontinúa”, agregó el representante de Territorio Yacopini.

En conclusión, según el relevamiento realizado por Los Andes, hay solo tres autos que pueden comprarse por menos de un $ 1 millón final: Fiat Mobi, Renault Kwid y Volkswagen Gol Trend. A estos modelos podrían sumarse otros que están cerca del límite, pero solo si se aplican bonificaciones. Sirve de ejemplo el Ford Ka S, cuyo precio de lista es de $ 1.044.000, pero cuenta con un descuento de fábrica de $ 85.000, que lo deja en un valor final de $ 959.000, más gastos de entrega.

Ventas inestables

Desde las diferentes concesionarias consultadas coincidieron en que el mercado muestra cierto desencuentro entre la oferta y demanda. Lo que ocurre, explican, es que los clientes buscan modelos que no tienen mucho stock y no muestran demasiado interés por vehículos que sí están disponibles.

De todas formas, destacaron que agosto fue un mes récord en cuanto a cantidad de suscripciones para planes de ahorro y se muestran optimistas de cara al futuro. “Hay mucha incertidumbre, pero cuando el dólar se estabilice, el mercado tenderá a volver a la normalidad”, remarcaron.