Cambios en el monotributo: sin aumento automático, ¿qué modificaciones se vienen?

El Gobierno analiza cómo actualizará las escalas del monotributo en 2021. Esto, tras la suspensión de la ley que determinaba su aumento automático en forma anual.

El próximo pago está previsto para el 20 de enero, y antes de eso se espera que estén definidos los cambios. Según cálculos privados, el incremento rondaría el 31%, alrededor de cinco puntos por debajo de la inflación estimada para este año.

Siguiendo ese número, la escala más baja del régimen simplificado (la A), pasará a tener un límite de facturación anual de $273.453, por ingresos mensuales cercanos a los $22.800, para la categoría siguiente, el límite sería de $410.180, es decir cerca de $34.200 mensuales, y para las categorías siguientes, los límites serían de $546.907 y $820.361 de facturación máxima, respectivamente.

No obstante, los anteriores son cálculos en base a trascendidos, lo cierto es que el proyecto oficial todavía no se conoce y, sin cambios, las posibilidades de los contribuyentes son inciertas.

Escenarios posibles ante los cambios en el monotributo

El especialista en Derecho Tributario, Juan Cruz Cardoso Bustelo, especialista en Derecho Tributario, señaló dos aspectos iniciales a tener en cuenta con respecto al tributo en la actualidad, y ante posibles cambios:

1- Con la suspensión del índice de movilidad jubilatoria, se suspende también la actualización de los montos del monotributo (el índice se usaba también para eso), por lo que se corre el riesgo a cortísimo plazo de dejar afuera del sistema a muchos contribuyentes, los que pasarían al Régimen General con resultados muy gravosos. Se generarían inequidades tremendas y se aumentaría gravemente el costo fiscal de los contribuyentes ante una misma facturación o una facturación que siguió a la inflación y no implica necesariamente más ganancia. La incertidumbre de los monotributistas hoy es altísima. 2) Ante esta situación, la AFIP está planteando una reforma: un régimen intermedio, para que no sea tan costoso dar el salto de monotributista al régimen general.

Se habla de un “puente” legal entre ambos regímenes, que implicaría un salto más suave y progresivo del monotributo al Régimen General, pero lo cierto es que el proyecto hoy no se conoce en detalle, y no sabemos nada respecto a sus bondades y/o desaciertos, mientras que las escalas todavía no se actualizan ni se han dado de cómo se haría tal actualización. “Incertidumbre total”, cerró el especialista.