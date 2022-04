Calculá tu consumo de gas: ¿Cuánto vas a pagar esta temporada?

Para esta semana se esperan días otoñales, con máximas de 22º C, pero mientras más nos acerquemos al invierno, las temperaturas comenzarán a descender y allí cabrá preguntarse qué tan eficiente es el consumo de gas de cada hogar para no sorprenderse con facturas que resulten difíciles de pagar.

En este contexto, es que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), dispone de un aplicativo para conocer, desde cualquier punto del país, de forma inmediata una estimación del monto de la factura (sin incluir los impuestos) según los cuadros tarifarios vigentes. Para ello, simplemente deben ingresar los datos solicitados dentro de las opciones propuestas en cada ambiente de la vivienda. En este asistente, por ejemplo, se pueden seleccionar entre otros parámetros: cuántas personas habitan la vivienda, el tipo de ambiente de la casa, los artefactos que se encuentran instalados y su utilización (horas de uso).

Calculador de factura

Asimismo, esta herramienta proporciona un conjunto de consejos para un uso eficiente del gas, entre los cuales se pueden mencionar: regular el termostato de calefactores a una temperatura de 18ºC en invierno, calefaccionar sólo aquellos ambientes que estén siendo utilizados, no abrir ventanas para bajar la temperatura, utilizar burletes en puertas y ventanas para reducir pérdidas de calor, apagar el piloto del calefactor cuando no se utilice, etc.

El Calculador también puede proporcionar información útil frente a la decisión de la compra de un artefacto a gas. En este aspecto, resulta muy importante destacar la conveniencia de optar por aparatos más eficientes, lo que se reflejará, finalmente, en una disminución del monto de la factura. Para ello, el Calculador refuerza los puntos a tener en cuenta para elegir un artefacto a gas según su eficiencia energética (información disponible en las etiquetas del equipo).

¿Cuánto habrá que pagar por el gas en Mendoza?

En cuanto al cálculo del monto estimado de la factura residencial sin impuestos, el asistente del Enargas permite que el usuario impute directamente el volumen de consumo bimestral o bien que indique la cantidad de habitantes y uso de artefactos en el hogar.

Si se conoce el consumo del hogar, se puede utilizar la función “Conozco mi consumo estimado” para calcular la factura media (encontrás este dato en el gráfico que aparece en tu factura, en donde figuran los consumos previos). De lo contrario, podés seleccionar la cantidad de artefactos que tenés en tu hogar y calcular el consumo de cada uno de ellos para llegar al mismo resultado. En el sugndo caso optá por “Deseo calcular mi consumo y el valor de la factura”.

Ahora bien, en Mendoza, el consumo promedio es de 1.120 m³ anuales, y en los cuatro meses más fríos se consumen 616 m³ (308 m³ por bimestre), mientras que en los bimestres de verano el consumo se calcular por alrededor de 186 m³.

Además, hay que considerar que la provincia se considera “Zona Fría”, por lo que cuenta con un 30% o un 50% de descuento (este último para beneficiarios de planes sociales). Entonces, con un consumo como el anterior, se pagaría:

Caso 1 (descuento del 30% por “Zona Fría”):

Cargo fijo (Categoria R1): $ 471,95 /2 = $235,97 Cargo variable: $ 1.060,81 Zona Fría 30% -$ 389,03 Importe mensual: $ 907,75 (no incluye IVA, ni otros impuestos)

Posibles descuentos: Tarifa social: -$ 462,78, importe mensual: $ 444,97 (no incluye IVA, ni otros impuestos).

Caso 2, 50% de descuento por “Zona Fría”:

Cargo fijo (Categoria R1): $ 471,95 /2 = $235,97 Cargo variable: $ 1.060,81 Zona Fría 50% -$ 648,39 Importe mensual: $ 648,39 (no incluye IVA, ni otros impuestos)

Posibles descuentos: tarifa social: -$ 330,56, importe mensual: $ 317,83 (no incluye IVA, ni otros impuestos).

En todos los casos, habrá que sumar un 21,2% de impuestos nacionales y provinciales, de manera que la primera factura se acercaría a los $1.100; y la segunda a los $385.