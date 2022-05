Cada vez más camiones extranjeros llenan sus tanques en Mendoza

Mendoza es una de las provincias en las que el consumo de combustible no cae y en gran parte se debe a que cada vez hay más camiones chilenos llenando sus tanques en las estaciones de servicio locales. Es que la diferencia de precios con el país vecino supera el 15% y a las empresas trasandinas de transporte de cargas les conviene comprar todo el combustible que puedan de este lado de la frontera.

En concreto, el precio del gasoil en Argentina es de U$S 0,95 por litro, mientras que en Chile cuesta U$S 1,11, en Uruguay U$S 1,41 y en Brasil U$S 1,41. También hay grandes diferencia en la nafta. En promedio, el litro cuesta U$S 1 en Argentina, U$S 1,39 en Chile y U$S 1,86 en Uruguay.

Las brechas no se deben a cuestiones de libre mercado, sino a la intervención por parte del Estado argentino en el control del precio de los destilados. De hecho, petroleras y estacioneros reclaman constantemente por nuevos incrementos. De acuerdo con el último informe de expendio de combustibles de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA), el atraso del valor de combustibles se ha ido agravando en un contexto en que el resto de los precios de la economía continúa subiendo aceleradamente.

“Mientras el precio de la nafta super se incrementó 17,5% desde desde junio de 2021 hasta marzo de 2022, los precios al consumidor subieron 39,7% y los alimentos aumentaron 43.8%”, para dar algunos ejemplos, según datos oficiales de Indec”, advierte Cecha.

La lenta evolución de los precios ha provocado un peor desempeño de la facturación de las estaciones de servicio del país. Durante marzo de 2022, la facturación total a precios constantes (sacando el efecto de la inflación) estuvo 7,7% por debajo del nivel registrado en marzo de 2018, cuatro años atrás, pese al crecimiento del parque automotor. La pérdida total equivale a 5,5 meses de facturación.

Lo positivo es que las ventas están creciendo. Siguiendo la comparación con marzo de 2018, se observa que las ventas totales a nivel nacional mejoraron 3,7% hasta marzo de 2022. De las 24 jurisdicciones, 12 cayeron y 12 crecieron. De estas últimas, en cinco la mejora se debió exclusivamente al desempeño del gasoil. En ese grupo está Mendoza, que tuvo un repunte del 54,7% en el gasoil, pero sufrió una caída del 7,5% en naftas.

Por la demanda de gasoil, YPF debió aumentar un 10% su oferta en abril de este año, y en la primera semana del mes entregó casi 8 millones de litros por encima de lo planificado, lo que representa un 27% más que en 2019 y 30% más respecto al año pasado.

De la pandemia a la escasez de combustibles

“Desde hace cuatro años estamos operando en modo supervivencia. Primero fue la recesión, luego la pandemia y ahora un contexto económico de incertidumbre, marcado por nuevos picos de inflación, el atraso en los precios, la escasez de combustibles y paritarias que superan la capacidad de pago del sector”, advirtió Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha.

“Aunque las estadísticas muestran subas leves en las ventas, no alcanzan para que las estaciones alcancen una rentabilidad razonable. El punto de equilibrio de una estación de servicio con dos operarios de playa por turno, un cubrefrancos, un encargado de turno y un empleado administrativo es de 305.000 litros, volumen mensual que no alcanza el 52.8% de las estaciones de servicio del país”, explicó Bornoroni.

El caso de Mendoza

Desde que comenzó la última recesión en Argentina, a comienzos de 2018, el mercado minorista de combustibles líquidos perdió de manera acumulada ventas por 8,2 millones de m3.

Sin embargo, Guillermo Lego, gerente de Cecha, contó a Los Andes que Mendoza en este contexto funciona como “una isla”, si se tiene en cuenta que durante 2018 y parte de 2019, la sequía afectó a las provincias cerealeras, lo que provocó que el sector productivo demandara menos combustible. A esto se sumó al fenómeno nacional que significó que, por un aumento del 65% del aumento en los precios, los consumidores migraran de productos premium a otros de menor calidad. En este sentido, Mendoza no se vio afectada de la misma manera por tener otra producción agrícola.

Algo similar sucede en la actualidad con la demanda de gasoil, ya que si bien se produjeron faltantes, en la provincia no se ha visto el mismo nivel de cuotificación en las entregas que todavía persiste en otras zonas del país.

“Mendoza, al ser más estable, aumenta el consumo por encima del porcentaje de otras provincias. De todas formas, en cuanto a precios el problema es el mismo”, destacó Lego.

De acuerdo con el dirigente de Cecha, el problema de los faltantes podría agravarse e incluso podría extenderse hacia las naftas. “Debería haber una actualización en los precios para que al sector productivo le sea rentable volcar crudo a las refinerías. No se puede pagar U$S 65 por barril en Argentina cuando afuera vale U$S 100″, agregó.

“Lo que se está pidiendo desde las empresas, o por lo menos desde las estaciones de servicio, es analizar el margen que las petroleras le dan a las estaciones, que hoy es magro, y después de meses de precios congelados”, sumó Lego.

Los salarios de operadores de playa equivalen hoy a 797.2 litros de nafta super, un nivel elevado en comparación con los últimos 12 años (540 litros en febrero de 2010). Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes

¿Cuánto ganan las estaciones de servicio por tanque de nafta?

De acuerdo con el informe de Cecha, a marzo de 2022, considerando el precio promedio en todo el país, de los $ 5,792 que cuesta llenar un tanque de 50 litros de nafta super, $ 1,969.87 van, de una u otra manera, a distintos niveles del Estado, a través de tasas municipales, impuestos provinciales e impuestos nacionales.

Significa que el consumidor paga impuestos por casi $ 2,000 cada vez que llena un tanque de nafta super. Se trata de una estimación conservadora, ya que no incluye los impuestos que se pagan en etapas anteriores de la cadena de valor.

Descontando del monto total de un tanque de nafta el costo del combustible pagado a las petroleras y el monto que se destina al Estado, quedan $ 437.24 (7.6% del total) en la estación de servicio, que tienen que destinarse a garantizar su funcionamiento las 24hs del día, los 365 días del año, lo que implica pagar remuneraciones de operarios de playa, encargados de turno y personal administrativo, adicionales establecidos por convenio colectivo y otros ítems establecidos por la legislación laboral, servicios de recaudación de caudales, higiene y seguridad, cobertura de emergencias médicas, auditorías de tanques y superficies, seguros, energía eléctrica, costos financieros y una larga lista de ítems necesarios para el normal funcionamiento de la estación de servicio.

Punto de equilibrio: ¿cuánto combustible deben vender las estaciones de servicio?

Las ganancias de las estaciones, en general, resultan, insuficiente para permitir una rentabilidad razonable, de acuerdo con CECHA, y ocurre cada vez que los precios de los productos vendidos (los distintos tipos de combustibles) se atrasan en comparación con los costos del servicio (entre otros, los salarios del sector). Por ejemplo, los salarios de operadores de playa equivalen hoy a 797.2 litros de nafta super, un nivel elevado en comparación con los últimos 12 años (540 litros en febrero de 2010).

Lego destacó que con esos precios, las estaciones empiezan a sufrir si no venden más de 300 mil litros (punto de equilibrio). “Si están vendiendo menos que esa cantidad, las estaciones pueden estar en una situación preocupante, atendiendo a que en una estación trabajan 12 personas y se están cerrando acuerdos paritarios del 48%, y el personal implica el 60% de los costos de una estación”, cerró el dirigente.