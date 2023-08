Bono para trabajadores privados, ¿puedo comprar dólar MEP o Bolsa si lo recibo?

La ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, anticipó este martes que podrían inhabilitar para la compra de dólar ahorro a quienes reciban el bono, o la suma fija de $60.000 que anticipó el Gobierno que se pagará a los privados durante septiembre y octubre ($30.000 por mes).

¿El que cobre el bono quedará fuera de la compra de dólares?, fue consultada la funcionaria desde Urbana Play, y la funcionaria agregó que sí. Luego, se le consultó a la funcionaria si, además se podía excluir al beneficiario del bono del mercado de capitales, y Olmos insistió en que sí, “en los casos en los que los fondos los pone el Estado Nacional”.

“No queremos que ello vaya a la brecha, queremos que vaya al consumo”, se explicó la funcionaria.

Sin embargo, hasta la fecha son todos anuncios, y la iniciativa no se ha reglamentado en el Boletín Oficial, en donde quedarán expresados todos los detalles que impactarían en 5,5 millones de trabajadores del sector público y privado.

¿El que compra un bono queda fuera del mercado de cambio?



La respuesta de Kelly Olmos afirma que sí, que queda fuera de la compra de dólares oficiales. pic.twitter.com/AtQ4iv0qbq — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) August 29, 2023

No afectará la compra de dólar MEP

Tras las dudas que generaron las declaraciones de la funcionaria, desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), explicaron que no se ha previsto “ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con la suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP”.

Es que, recordemos que no se trata directamente de la compra de divisas, sino que para obtener esos dólares, lo que hace el inversor es comprar bonos en pesos (títulos públicos) y luego venderlos en dólares.

“No está prevista ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con una suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP”, publicó vía X, Sebastián Negri, titular de la CNV, junto a una noticia que hacía eco de las declaraciones de “Kelly” Olmos.

Desmiento esta noticia.



No está prevista ninguna restricción para los trabajadores beneficiados con una suma fija, respecto a la negociación de dólar MEP.



https://t.co/CKAzcNWpV7 — Sebastián Negri (@SebastinNegri1) August 29, 2023

“Desmiento esta noticia”, aseguró el funcionario y rápidamente obtuvo más de un comentario al respecto de que a quien estaba desmintiendo realmente era a la funcionaria a cargo de la cartera de Trabajo, quien no había sido clara en cuanto a sus declaraciones.

No obstante, en resumen, el bono no obstacularizará la compra de dólar MEP y, en principio, podrá tener efectos en la compra del dólar oficial, siempre que se reglamente de esa forma y que sea el Estado Nacional quien aporte los fondos para su compra, y no las propias empresas.

El dólar blue sube 45 pesos y cotiza a $775 en su apertura de hoy - Foto: Orlando Pelichotti

¿Cuánto cuesta comprar hoy u$s200?

A la cotización actual, comprar el máximo que puede comprar cada persona según su CUIL alcanza los $128.126 (incluyendo 35% de impuesto PAIS y 45% a cuenta de Ganancias y Bienes Personales).

De todas maneras, las restricciones para la compra de dólares siguen vigentes. No pueden comprar dólares quienes reciban cualquier subsidio del Estado nacional (tarifas subsidiadas), hayan pedido cualquier crédito productivo o de Anses, o quienes hayan comprado dólar MEP (por 90 días), entre otras restricciones.

Una de las restricciones a la compra de dólares menos conocida pero la que puede estar impidiéndote el ingreso al sistema tiene que ver con “contar con ingresos necesarios”. Hoy serían $225.000 (dos salarios mínimos vitales y móviles).

¿Cuánto cuesta comprar u$s200 al MEP?

El dólar MEP cotiza a $674,24 para la compra y $674,29 para la venta. Es decir que adquirir u$s200 con operaciones de compra y venta de títulos costaría alrededor de $134.858 (los valores cambian de un momento a otro, según las operaciones que tengan lugar en el Mercado de Valores).

Cómo comprar dólar MEP con billeteras virtuales como Ualá:

Ingresar a la app de Ualá y en la sección Inversiones seleccionar la opción Dólar MEP (previamente, se debe informar una cuenta en dólares de misma titularidad). Hacer click en comprar Dólar MEP. Ingresar el monto y hacer click en comprar. Leer y aceptar la declaración jurada.

La misma operación se puede realizar desde el banco con la opción “dólar MEP simple”.

¿Cuánto cuesta comprar u$s200 al blue?

La cotización promedio en el mercado paralelo abrió alrededor de $742 para la venta.

La compra de u$s200 en este escenario equivaldría a $148.400 Pero recordemos que se trata de un mercado ilegal y no regulado.

