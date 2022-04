Bono de $18.000 para empleadas domésticas, registradas o no, ¿quién lo paga?

El presidente Alberto Fernández anunció la semana anunciando dos tipos diferentes de “refuerzos de Ingresos”, unos destinados a trabajadores informales, de casas particulars, y monotributistas de las escalas inferiores; y el otro para jubilados y pensionados.

Se trata de un pago que alcanzará hasta $18.000; y para los trabajadores informales requerirá de una inscripción previa en la página oficial de Anses.

“Con el objetivo de prevenir posibles estafas, recordamos que la inscripción será individual y no requiere de ningún tipo de intermediario”, explicaron desde el organismo. No obstante, aun no se informan las fechas de inscripción e invitaron a esperar que desde el mismo organismo (y a través de medios oficiales), se anuncien las fechas.

Bono para el servicio doméstico, ¿quién lo paga?

Lo depositará Anses. El dinero se pagará directamente en la cuenta del beneficiario en dos cuotas, $9 mil en mayo y $9 mil pesos en junio.

Además de los trabajadores de casas particulares, podrán solicitarlo:

- Trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales

- Monotributistas A y B

- Monotributistas sociales

En este caso, todas y todos los trabajadores sin ingresos formales que se encuentran en condiciones de solicitar el refuerzo de 18 mil pesos deberán inscribirse únicamente a través de la página web de ANSES.

En el caso de los trabajadores de casas particulares el pago se sumará a los ingresos correspondientes al mes de abril para los que regirá un aumento de 6%.

Así, por ejemplo, el “personal para tareas generales”, la categoría más común, que hoy cobra $278 por hora, con retiro y $299,50, sin retiro. Con el nuevo aumento pasará a cobrar $294,68 y $317,47, respectivamente, por hora.

En el caso del pago mensual, en la actualidad corresponde el pago de $34.148,50, para trabajadores con retiro y $37.973, para las llamadas “cama adentro”. Con el 6% de incremento, el salario con retiro pasará a $36.197,41, y a $40.251,38, sin retiro.

Sobre estos valores habrá que sumar $9.000 en mayo y otra cifra igual en junio, para alcanzar un salario mínimo mensual de $45.197,41. Además, el servicio doméstico es compatible con la AUH y la Tarjeta Alimentar, por lo que quienes tienen hijos menores de 14 años pueden cobrar esos conceptos aunque estén debidamente registrados.

Servicio doméstico

¿Puedo cobrar el bono si recibo la AUH?

Si, el cobro del refuerzo de ingresos es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección social, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y con los planes alimentarios provinciales y municipales.

Por otra parte, con el objetivo de que el refuerzo de ingresos llegue efectivamente a las ciudadanas y ciudadanos para los cuales se implementó esta medida, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes.

Anses pagará refuerzos a los ingresos por hasta $18.000 en dos cuotasa pagar en mayo y junio (Clarín)

¿Los jubilados tendrán que inscribirse para cobrar el refuerzo?

Las y los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción. Percibirán el refuerzo de 12 mil pesos en forma automática junto con su haber en el cronograma de pagos de mayo y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite.

Este refuerzo es para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos, $65.260, e incluye a jubilados y jubiladas del SIPA, Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

No todos van a cobrar los $12.000, sino que las y los jubilados y pensionados que superen los dos haberes mínimos, es decir que cobren por mes entre $65.261 y $77.260, van a recibir un proporcional hasta llegar a los $77.260. Por encima de este último valor no se cobrará el bono.