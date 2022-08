Beauty Week: perfumes, cremas y hasta ollas ¿qué comprar por el 60% del precio esta semana?

El final del Travel Sale marcó el inicio de la Beauty Week, un evento comercial online y offline que reúne a las mejores marcas de la Industria de la Belleza, organizado por la Cámara Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA) y se llevará a cabo del 29 de agosto al 5 de septiembre. Este año, el evento contará con descuentos y promociones especiales de hasta un 50% en productos destacados de dermocosmética, fragancias, maquillaje, cuidado capilar, cuidado oral, coloración, esmaltes y entre otros, y 60% menos en ofertas de tiempo limitado.

Se trata de la cuarta edición que organiza la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal, Cosmética y Perfumería (CAPA). Las promociones se consiguen tanto en los locales de las marcas, como por venta online donde se comercializan los productos de las compañías adheridas. En el sitio oficial beautyweek.com.ar, los usuarios encontrarán el catálogo completo de las ofertas y podrán acceder a las páginas web particulares de cada empresa para realizar sus compras.

Entre las marcas que participan, se encuentran Unilever, Avene, Avon, Natura, Eucerine, L’Oréal, Garnier, Hipoglós, Dermaglós, Dove, Cicatricure, La Roche-Posay, Lancome, Maybelline, Rouge, Vichy, Sally Hansen, Sidus Dermocosmética, Laboratorios Andrómaco y Genomma Lab, entre las destacadas.

ALCANCE. Ambas compañías sumarán un alcance de 3.200 tiendas en todo el mundo. (Natura)

Así, por ejemplo, la marca, Natura contará con 50% off en sus principales categorías y 3x2 en todo el sitio, descuentos del 60% por tiempo limitado en productos seleccionados y envío gratis en las compras mayores a $6.500, entre otros beneficios. Además habrá Flash Sales & Horas mágicas, promociones nocturnas y descuentos exclusivos en la app.

De igual manera, Avon, se sumó con maquillaje, por hasta 60% de descuento y 2x1 en productos seleccionados. La línea instransferible y de larga duración, PowerStay, cuenta con descuentos de hasta 55% off; para quienes busquen makeup para ojos, encontrarán sets prearmados, 2x1 y 50% off- En labios, hay 2x1 y descuentos del 50%; y dentro de la línea de uñas y esmaltes, encontrarán 2x1 y 60% de descuento.

El nuevo Protinol Power Serum de Anew, con Protinol y niacinamida, podrá encontrarse con un 45% de descuento; además, no podrá faltar el favorito de todos los eventos de comercio electrónico: el serum de Vitamina C, on un 40% off. También, encontrarán sets, 2x1 y hasta descuentos del 55% en productos de la línea Anew.

Por otro lado, la línea de ollas y sartenes de Avon contará con un 30% off en todos los artículos y 2x1 en productos seleccionados.